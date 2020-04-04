Японские безвизовые «десанты» на наши острова следует прекратить

Как сообщают японские СМИ, запущенный с 1992 года ещё Михаилом Горбачевым так называемый «безвизовый обмен» на российские Курильские острова в этом году будет на неопределенное время отложен.

Признано, что такой обмен в мае и июне из-за пандемии коронавируса неосуществим. «Японская сторона видит возможным их возобновление в июле, но есть опасения ввиду того, что посещения японскими гражданами островов проводятся на кораблях, что создает дополнительную опасность заражения новым типом коронавируса», — пишет одна из центральных газет Японии «Иомиури». Видимо, имеется в виду печальный опыт застрявшего в Иокогаме круизного лайнера «Diamond princess» («Бриллиантовая принцесса»). Прозванный «чумным кораблем» лайнер добавил в японскую статистику инфицированных свыше 700 человек.

Что касается «безвизовых обменов» на Курилы, то здесь необходимы пояснения. Когда принималось это нарушающее существующее законодательство о правилах въезда граждан иностранных государств решение, российские власти, исходя в первую очередь из гуманных соображений, пошли на серьезные уступки Токио. А именно, фактически приняли во внимание его отказ признавать южные Курилы российскими и оформлять гражданами своей страны въездные документы по законам сначала СССР, а затем Российской Федерации. Гуманность заключалась в том, что изначально речь шла о посещении южных Курил в первую очередь и главным образом престарелыми бывшими жителями этих островов с целью посещения могил захороненных на них родственников.

Однако такая уступка была сделана, как и подобает в дипломатических отношениях суверенных государств, на основе взаимности. По паспортам со специальными вкладышами, но без штампа визы могли посещать российскую территорию не только японцы, но и жители Курил японскую с ознакомительными поездками. При этом японские власти пытались использовать поездки курильчан в Японию для проведения «семинаров» и индивидуальной обработки в духе «преимуществ жизни при японцах».

Постепенно Токио стал «разбавлять» группы посещающих могилы журналистами, исследователями, чиновниками различных мастей, не имевшими захоронений родственников, а занимавшихся «изучением» обстановки на островах, настроениями их жителей. При этом не скрывалось стремление использовать «безвизовые обмены» для «продвижения вопроса о возвращении северных территорий»

Наконец, под вывеской «совместного освоения» японские власти добились согласия Москвы направлять на южные Курилы без виз уже не бывших жителей островов для поминовения усопших родственников, а обычные туристические группы. Тем самым демонстрируя своему населению, что российские власти «с пониманием» относятся к японским территориальным требованиям и предоставляют право посещать российские территории лицам, не признающим их принадлежность Российской Федерации и отказывающимся выполнять законодательство страны пребывания.

Напомним, что в 2009 году обе палаты японского парламента в законодательном порядке «объявили» суверенитет Японии над территориями южных Курил. Разрешая японцам беспрепятственно приезжать на эти острова, российская сторона фактически молчаливо соглашается с этим «решением». Или делает вид, что не обращает на него внимания. Даже тогда, когда его подтверждает с трибуны японского парламента премьер-министр Японии.

«Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности», — заявляет глава японского правительства Синдзо Абэ

И, тем не менее, с разрешения и при поддержке российских властей осенью прошлого года был организован японский «пилотный тур» опять-таки без оформления въездных виз РФ и теперь уже без соблюдения принципа взаимности. А японские СМИ открыто писали, что японский туризм на Курилы подготовит решение «территориального вопроса». Естественно, в пользу Японии…

«Ностальгический туризм» на наши земли используется для ещё большего возбуждения в Японии настроений в пользу «борьбы за северные территории». Достаточно напомнить растиражированное СМИ Японии «негодование» посетившей в составе «тура» на Курилы японки Айко Ясуда, которая возмутилась словами жителей острова Итуруп в адрес японских гостей: «Приветствуем вас на нашем острове!».

Свежи в памяти и скандальные призывы «отбить острова войной» участника безвизового «десанта», депутата японского парламента Маруяма. Так зачем нам устраивать свободный безвизовый въезд на нашу суверенную территорию реваншистски настроенных японцев, которые демонстративно приезжают на Курилы как хозяева, да ещё требуют именно в таком качестве приветствовать их местным населением?

Привязав «ностальгический туризм» к некоей «совместной хозяйственной деятельности» без признания российского законодательства на Курилах, японское правительство своих целей не скрывает. «Нынешний пилотный тур должен выявить будущие задачи на этом направлении. Нужно, чтобы он привел к разработке полномасштабных туристических проектов… Хотелось бы, чтобы это привело к решению территориального вопроса и заключению мирного договора с Россией», — провозглашает генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Не против «свободного туризма» японцев на Курилы и «совместной хозяйственной деятельности» и правонационалистические силы Страны восходящего солнца, рупор которых газета «Санкэй симбун» вещает:

«Поскольку Хабомаи и Шикотан станут японскими, японцы смогут там жить и вести экономическую, а также культурную деятельность. Кунашир и Итуруп будут находиться под российским суверенитетом, и можно будет разработать систему для того, чтобы признать здесь особый статус Японии, необходимый для экономической деятельности. Можно заключить специальное соглашение… Японцы будут ездить на Итуруп и Кунашир, и не исключается возможность того, что в будущем за счет японизации этих островов они станут японскими, о чём будет подписано соглашение с Россией»

Не все знают, что наивная «идея» для ослабления требований «возвращения» Курил затащить японцев на наши острова под видом «совместной хозяйственной деятельности» не нова, а посетила умы российских политиков и дипломатов ещё в ельцинские времена. Японские власти за эту «идею» ухватились. Вот что говорилось в изданной на русском языке пропагандистской книжонке японской проправительственной организации «Ампокэн» — «Совет по проблемам национальной безопасности»:

«Совместное японо-российское экономическое освоение северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую силу, а японская — всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием её экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии. Затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение как юридически, так и формально»

Как говориться, комментарии излишни.

Включение в текст Конституции РФ поправки о недопустимости отчуждения территории нашей страны и ведения переговоров по поводу такого отчуждения должно поставить точку в так называемой «территориальной проблеме» с Японией. А потому следует прекратить и ущемляющий суверенитет РФ «безвизовый обмен» для людей, не имеющих отношения к посещению могил на Курилах. Что касается не специально сформированных японским правительством «туров», а приезжающих к нам без задней мысли настоящих туристов, то пусть они в общепринятом порядке оформляют визы и свободно любуются красотами Курил. Есть и другой способ избежать оформления виз, а именно, ответить положительно на призыв российского правительства к Токио отменить между Японией и Россией визовый режим.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, политический обозреватель ИА REGNUM

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Источник: https://nstarikov.ru/japonskie-bezvizovye-desanty-na-nashi-ostrova-sleduet-prekratit-114482