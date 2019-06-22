Японский официоз признает банкротство Абэ в «территориальном вопросе»

Близкая к МИД Японии англоязычная газета The Japan Times поместила статью политолога Джеймса Брауна, в которой признается, что «Россия не намерена возвращать Японии ни один остров южных Курил». При этом автор статьи рекомендует всерьез отнестись к предложению российской стороны о создании безвизовой зоны между Сахалинской областью России и северной японской префектурой Хоккайдо. Его идея состоит в том, что это, «хотя и не поможет получить территории обратно, обеспечит японцам к ним доступ и влияние на них».

Выражая большое сомнение по поводу того, что намеченные на 29 июня очередные переговоры премьер-министра Японии Абэ Синдзо с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» в Осаке принесут долгожданный прорыв по «территориальному спору», доцент политологического направления японского филиала Университета Темпл Джеймс Браун полагает, что Абэ «ещё может кое-что спасти из крушения его российской политики». А для этого, он считает, нужно согласиться на «безвиз».

Браун напоминает, что в ноябре прошлого года Токио даже «пошёл на уступки» и согласился вести переговоры с Москвой на базе Совместной советско-японской декларации 1956 года, в которой было обозначено возвращение только двух, самых маленьких, островов из четырёх. По словам политолога, этот шаг сигнализировал о готовности Абэ довольствоваться, по сути, лишь 7% оспариваемой земли.

Так это, или речь шла о пресловутой формуле «два плюс альфа», то есть получении Японией для начала Малой Курильской гряды (Шикотан и Хабомаи), при условии продолжения переговоров о наиболее крупных и освоенных Кунашире и Итурупе, остается не до конца ясно. Ибо, по сути, предлагая основываться на «хрущевском компромиссе» 1956 года, в то же время администрация Абэ из раза в раз повторяет, что неизменно руководствуется «базовой позицией» Токио о «возвращении» всех островов южной части Курильской гряды. И тут явное противоречие, которое не получает объяснения.

Но и этот маневр Абэ не привел к успеху, хотя надо отметить, что Путин благосклонно воспринял предложение «друга Синдзо» искать компромисс, с чем российский президент давно согласен. Однако произошедшие с 1956 года кардинальные изменения не позволяют Москве идти на какую бы то ни было территориальную уступку Токио. Браун пишет в японском официозе:

«Однако по мере того, как японцы всё чаще шли на уступки, позиция России становилась всё более жёсткой. Несмотря на то, что с начала 2019 года главы МИД двух стран четырежды встречались для переговоров, Москва пока явно не собирается заключать сделку с передачей двух островов Токио. Вместо этого министр иностранных дел Сергей Лавров настаивает на том, чтобы Япония признала суверенитет России над всеми Южными Курилами».

Заметим, что ничего нового в занятой Москвой позиции нет. Ведь и Хрущев соглашался «передать» Японии в виде жеста доброй воли уже принадлежавшие Советскому Союзу острова, что и должно было подтвердить японское правительство фактом подписания сначала мирного договора. Не желая соглашаться с этим, нынешнее правительство Абэ извращает содержание Советско-японской совместной декларации, которую вдруг предложило «положить в основу переговоров». Искажение состоит в том, что теперь Токио настаивает сначала на согласии Москвы «вернуть Японии все северные территории» и только после этого проявляет готовность подписать мирный договор. Удивительно, но российская сторона, похоже, не обращает должного внимания на столь явное извращение духа и буквы документа 1956 года.

По мнению Брауна, весьма поучительно, что «никакие уступки и жесты доброй воли со стороны Абэ не повлекли за собой прогресса, и Япония ничего не может сделать, чтобы вернуть хотя бы два острова». И дело не в «упрямстве Москвы», а в геополитике и военной стратегии. Понимая это, политолог особо подчеркивает, что «Россия попросту не откажется от территорий, которые, как она чувствует, она по праву отвоевала во Вторую мировую, тем более в пользу союзника США, который не может гарантировать, что на эти территории никогда не ступит нога американских военных».

Согласие с безвизовым режимом, указывается в статье в The Japan Times, будет полезно Японии и с политической точки зрения: «Из-за территориального вопроса подход Токио к Москве кажется «искажённым». Нередко Япония не решается проявлять должную жёсткость из страха, что она может негативно повлиять на ход переговоров. Именно так было, когда Токио предпочёл умеренную позицию в ответ на «дестабилизирующее поведение» Москвы, включая «захват» Крыма и покушение на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля с использованием отравляющего вещества в Великобритании. У некоторых европейских союзников действия Японии даже вызвали сомнения в её надёжности».

«Абэ не смог урегулировать территориальный вопрос, но у него по-прежнему есть возможность изменить отношения Японии с «северной соседкой». Безвизовая зона не поможет Токио получить свои острова обратно, однако поможет вернуть ему влияние на территории, к которым японцы не имели доступа на протяжении почти 74 лет», — заключает Джеймс Браун.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/105021