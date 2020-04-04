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Саша Корпанюк: Новая Украина!? Возможна…

16:10. 4 апреля 2020 85 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Сегодняшний карантин - это не борьба с эпидемией. Это молниеносная ликвидация существующей, капиталистической модели экономики, которая доказала свою мертворождённость. И страшную неэффективность, без ограбления более слабого государства под флагом демократизации.
И нет никакого основания, граждане, слегка погасить удивительную пылкость этих поэтических строк.
Катаклизм ликвидации сложившейся системы был неизбежен в перспективе нескольких месяцев. А случился сегодня. А ведь дело шло к весне. На сердце, может, цветки распускались.
Так вот, имеете опус за Украину. И тут не требуется сочинитель величайшего ума и огромной эрудиции, достаточно выглянуть из окошка, оторвавшись от ТВ, по которому Гройсман-Порошенко рассказывают о своём, врождённом с молоком мамы, героизме в деле строительства для украинцев молочных берегов с кисельными реками.
Итак!
Нижеизложенное есть истинное происшествие, без прикрас и без одного слова выдумки, рисуется примерно в таком академическом виде.
Последние 6 лет барбосы, дорвавшиеся до властного корыта Украины, неустанно, под присмотром людоедов из МВФ и и под надзором Большого брата, проводили политику деиндустриализаци, депопуляции, дерационализации некогда могучей страны, пятой экономики Европы.
Ещё эти братские чувырла тырили миллиарды. Под прикрытием бандеровских лозунгов и разделением украинцев по языку, вере, национальности. Никто из вождей страны не заработал ни копейки честным трудом! Только воровали. У народа! С бюджета! Говорят ещё и про откаты какие-то...

"Порошенко и его соратники вывели и украли из страны, утверждает Рудольф Джулиани, более $ 100 млрд."
"70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима", — пишет Джулиани.

Народ нищал, придавленный хитрыми схемами Роттердам+, частными прокладками при взимании тарифов по ЖКХ, и прочими кунсштюками изобретенными украинцами в первом поколении Гройсманом-Порошенко, а также их кагалом на местах. Кстати этот кагал заседает в своих кабинетах и живет с бюджета и сегодня.
Создалось такое впечатление, что Украина потеряла чувство самосохранения и решила самоубиться.
От всего этого у простого бедолаги, украинца, затруднялась речь, нарушалось дыхание и трепались нервы. Поэтому и имеем 20-25 миллионов населения, если считать по потреблению хлеба и электричества.
И, можно сказать, вот всю эту мерзость последних лет одним махом вскрыл коронавирус.
И ПРЕКРАТИЛ!
Самый подлый момент в этом всём вопросе это то, что подлецы у власти ВЫНУЖДЕНЫ спасать простой народ! Но не из своей кубышки , успокойтесь.
Например, в Виннице Гройсман соорудил частную контору "Стоп-вирус", куда все работники подчиненного ему горисполкома скинулись деньгами. Забашляли также все барыги которые должны.
Тут, без сомнения, многие скептики, активисты, волонтёры, историки на бюджете города, у которых сердца обледенели от получения денег с бюджета города и страны, прочтя эти нестихотворные строчки, пожмут, пожалуй, плечами и скажут: дескать, это какое-то неумеренное мнение какой-то развязной души и развращенного мировоззрения.
Так вот! Не всё имеет душевное равновесие.
Бандеровцы в первом поколении Гройсман-Порошенко и их кодло, теряют миллионы на аренде, аренде и ещё раз аренде.
Они строили себе лабазы, аптеки, торговые центры, магазины, рынки и сдавали всё это в аренду! Украли земельные паи украинцев и сдавали землю в аренду. Всю Украину сдали в аренду!
Вот и весь их гешефт.
Ещё умеет этот кагал делить бюджет, раздавая миллиарды своим активистам, изобретенным институтам уничтожения памяти, выделяя миллиардные субсидии "своим производителям".
А в жизни имелись свои недочеты. Например, эпидемия.
А так как они тупые, и мозг настроен у таких сволочей на "украсть". То и имеем:
"Вооруженные силы Украины направили в НАТО письмо с просьбой предоставить Украине помощь в борьбе с опасной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает пресс-центр Североатлантического альянса ."
И это самая мощная армия в мире? Что же строили вместе с партнёрами Гройсман-Порошенко? Свиноборонпром?

А что Доктор Смерть медсестра майдана У.Супрун, за которую Гройсман обещал всем кадык порвать, ежели кто покусится на его и.о. министра обороны здравоохранения от народа?
А Уляна Супрун, говорят, советует бороться с эпидемией употребляя в пищу жареную редиску.
А вот Куба помогала Китаю, помогает Италии справиться с эпидемией. Куба, которая была под санкциями 60 лет!

Сломалась система украинского капитализма, построенная на воровстве, откатах, взятках, грабеже земли и населения!
Первый гаплык наступит предпринимателям, ну как предприниматели – барыги , торгаши, владельцы кабаков различной направленности.

Это те люди, которые, по большому счету ничего не создали.
Они перепродают рагулям и кугутам дешевые шмотки хот кутюр, они готовят в своих бадегах пожрать и втюхивают всё это с наценкой в 300 - 500% новой сельской аристократии, вместе с бодяжным бухлом.
И с презрением смотрят на врачей, которых Гройсман-Порошенко загнали в нищету.
Есть ли у барыг запас для того, чтобы переждать пандемию? Есть! А есть ли у них возможность месяц содержать своих сотрудников? А вот тут вопрос!
И ждут эту кодлу большие денежные огорчения.

Кто дальше накроется ногами? Певцы ртом, которые из-за вируса вынуждены отменить концерты?
Или бездарные актеришки, снимающиеся в низкопробных фильмах?
Или режиссеры, создающие за бешеные БЮДЖЕТНЫЕ бабки несусветное фуфло?
Или эксперты в телевизоре, несущие бред в головы соотечественников?

Или миллионы активистов, волонтеров, ветеранов, майдановцев, полной ложкой хлебающие из бюджета. Но тут автор немного обмишурился... Эти горластые вырвут бюджетное бабло легко, их местечковая власть дрейфит до дрожи.

А вот врачи, как лечили людей в госбольницах, так и продолжают работать . Несмотря на Доктора Смерть. Учителя дистанционно учат детей. Работяги ходят в шахту, на завод и другие предприятия. Инженеры проектируют, считают, а ученые ставят эксперименты и делают открытия.
А клянчат деньги только те, кто кроме как украсть ничего не может!

Конечно, честно платить врачам и прочим трудягам - занятие скучное, малоприбыльное. Сплошной, можно сказать, коммерческий расход. В трубу можно свободно полететь, если все хорошо жить будут.
Лучше голосистым активистам замаксать. Те очень лютые до стариков и старушек. Наведут кошмар на население, шествиями, майданами, припадками патриотизма... И будет народ смирно гимн петь, вышиванки носить, проблемы с мовой , Бандерой, Сталиным обсуждать.
Читатель, поправь очки, причеши расчёской свои волосы и завяжи потуже галстук. Пойдём аллеями истории.
Пришедшие в украинскую власть, в результате майданов, необразованные ворюги развернулись во всю свою воровскую удаль .
Закрывались заводы, на их месте строились торговые центры, малый и средний бизнес, без уплаты доли владыкам земли украинской, накрывался медным тазом,
Урезалась социальная поддержка, поднимали пенсионный возраст, росла коммуналка и цены на бензин.
И чего стоит ихняя экономическая модель, если она не в состоянии выдержать испытание лёгким карантином?
А вы знаете почему ВВП в США такой огромный? А там 80% ВВП это сфера услуг и 50% услуги банковские!
И первыми накрылись разные салоны, коучи, диетологи, фитнесс-центры и прочие.

Эта экономическая модель, говоря языком поэтических сравнений, приказала долго жить. И какая разница, когда будет окончательный гаплык – по окончанию карантина или через год?
И что делать, если рыцари бюджетной наживы, заседающие под портретами Гройсмана-Порошенко в кабинетах власти, ничего не могут построить кроме своего личного благосостояния?
А что касается до более точных исследований в этой области, то никто ничего не знает об этом. А может быть, даже и не надо об этом никому знать? И, даже скорей всего, что ничего и не надо знать. Поскольку осознание реальности портит и обескураживает почти все, до чего оно дотрагивается.
Так что...
Вперёд! К полной победе капитализма!

 

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Метки: медицина, Украина

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