Главная » История, Мировоззрение

Кому было выгодно убрать И.В. Сталина? Владимир Киселев

00:21. 4 апреля 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Интервью с Владимиром Киселевым. Часть вторая

Кто был в ближнем окружении И.В.Сталина в послевоенные годы? Между кем была борьба за власть после ухода Верховного? Как повлияли на страну реформы Н.С.Хрущева?

На эти и другие вопросы отвечает Владимир Николаевич Киселев. 

Интервьюер: Яна Галина.

Рекомендуем:

Встречи Сталина. В кабинете у Верховного, Киселев Владимир Николаевич

=======================================================================

Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/komu-bylo-vygodno-ubrat-i-v-stalina-vladimir-kiselev

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
„Святые” 90-е или почему либералы ненавидят И.В. Сталина?
...Почему это делается и кому это выгодно, вот в чём ... покой, то есть убрать из сферы общественной жизни...страну.Владимир Владимирович Путин Оливеру Стоуну сообщил:«Излишняя демонизация Сталина —...страна именно такой была — шоковая терапия была необходима для того...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...была перенесена. Крыша съехала, власти захотелось не заслуженной больше. И принялся Владимир...задумаемся что происходит и кому это выгодно… Где эта граница...и существовал задолго до Сталина. Гитлер в гробу ...и желанием выслужиться, убрав конкурента по работе или...
Бэкграунд, выпуск-304 за 18 мая 2013
...поехать в больницу. Кому-то было невыгодно, убрали эту маршрутку. ... морского флота. Субтитр, Владимир Алексеевич Поляков, председатель ветеранской...- это жизнь в категориях выгодно/невыгодно, которые для комильфотности...» и о кровавом Сталине, который кинул в ...
Россия — больше чем страна, это целая цивилизация
...стукачество — мол, при Сталине все друг на друга доносили... вполне способны убрать свою гордость, когда им выгодно, и начать... Вторую Мировые войны — кому они были выгодны? Отнюдь не России и... большую цитату из книги Владимира Ларионова «Расовые и генетические...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...была перенесена. Крыша съехала, власти захотелось не заслуженной больше. И принялся Владимир... по мне – то убрать нужно алтари. У хрестиянинов...задумаемся что происходит и кому это выгодно… Где эта граница...и существовал задолго до Сталина. Гитлер в гробу ...
О НАШЕМ НЕВЕЖЕСТВЕ
...Александр III, Иосиф Сталин и Владимир Путин. Если Россию ... и автономных республик. Сталину было куда проще, чем ... делать то, что выгодно «дяде Сэму», а...ставленники Запада? Кто-то убрался из России, но ... Выступая против президента, кому мы помогаем? Неужели ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)