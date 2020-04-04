Кому было выгодно убрать И.В. Сталина? Владимир Киселев

Концептуал СМИ Интервью с Владимиром Киселевым. Часть вторая

Кто был в ближнем окружении И.В.Сталина в послевоенные годы? Между кем была борьба за власть после ухода Верховного? Как повлияли на страну реформы Н.С.Хрущева?

На эти и другие вопросы отвечает Владимир Николаевич Киселев.

Интервьюер: Яна Галина.

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Встречи Сталина. В кабинете у Верховного, Киселев Владимир Николаевич

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