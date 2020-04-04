Кому было выгодно убрать И.В. Сталина? Владимир Киселев
Интервью с Владимиром Киселевым. Часть вторая
Кто был в ближнем окружении И.В.Сталина в послевоенные годы? Между кем была борьба за власть после ухода Верховного? Как повлияли на страну реформы Н.С.Хрущева?
На эти и другие вопросы отвечает Владимир Николаевич Киселев.
Интервьюер: Яна Галина.
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Встречи Сталина. В кабинете у Верховного, Киселев Владимир Николаевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/komu-bylo-vygodno-ubrat-i-v-stalina-vladimir-kiselev