Китай поставит в Россию 80 млн. медицинских масок

В правительстве отчитались о мерах по накоплению необходимых медицинских ресурсов для борьбы с эпидемией коронавируса.1. Китай в ближайшие 3-4 недели поставит в Россию 80 млн. трехслойных медицинских масок и 1 млн. 50 тыс. медицинских костюмов, которые дополнят внутреннее производство, которое сейчас экстренно пытаются нарастить. Маски у китайцев закупаются через государственный фонд. Как представляется, важным вопросом является пресечение спекуляции медицинскими масками, когда определенный процент "свежего пошива" будет выбрасываться на рынок по спекулятивным ценам. С другой стороны, при расширении закупок медицинских масок из Китая, спекулятивный фактор может и не сыграть существенной роли. Вопрос в объемах собственного производства и закупок у китайцев, которые как показывает пример сделки с французами (закуплен 1 млрд. масок), могут выполнять даже сверхбольшие заказы.Стоит отметить, что в США со вчерашнего дня полностью запрещен экспорт медицинских масок и мед.оборудования (запрет касается масок, перчаток, костюмов, антисептических препаратов и т.д.)2. Производство антисептиков в России сейчас выросло с 45 тыс. литров до 220 тыс. литров. После того, как на эти цели выделят еще 30 млн. литров медицинского спирта, этот показатель за апрель должен ощутимо вырасти. Вероятно, во второй половине апреля (или к началу мая) смогут закрыть вопрос с дефицитом антисептиков в аптечных сетях.3. Ускоряется производство аппаратов ИВЛ. В апреле сделают 500 штук, в мае 2500, а с июня планируют делать по 3000 штук в месяц. На начало эпидемии в России было более 40 000 аппаратов ИВЛ. При мягком сценарии развития эпидемии, этого должно хватить. При жестком, в духе Италии, Испании и Франци и тем более США, могут начаться проблемы. В любом случае, по итогам этой истории кол-во аппаратов ИВЛ в России сильно возрастет.4. Плюс стоит отметить, что лаборатория "Вектор" отчиталась, что испытания вакцины от коронавируса на приматах начнутся в июне. Если будут успехи, перейдут к испытаниях на людях. Так что в ближайшие пару-тройку месяцев ожидать отечественной вакцины не стоит. Если очень повезет, летом сделают (ну или у кого-то за границей получится). В менее оптимистичных сценариях речь может идти об осени или зиме.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5765538.html