Встречаем: НАЛОГ НА БЕДНОСТЬ от Грефа! А также новая модель общества, где нам места нет…

Герман Греф вводит налог на бедность, создает НАМ ВСЕМ модель общества, в которую многие не впишутся!

Сбербанк сообщил о мерах, принимаемых во исполнение нового закона, известного как "закон о запрете банковского роуминга". Этот закон подготовлен только для одного банка – Сбербанка. Но Греф отменив одну комиссию, ввел другую...

Смертный Греф: Сбербанк решил ввести "налог на бедность"

Автор – Юрьев Дмитрий

На прошлой неделе Сбербанк сообщил нам о мерах, принимаемых во исполнение нового закона, известного как "закон о запрете банковского роуминга". Имеется в виду взимание "комиссии" с банковских переводов между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах. Был этот закон подготовлен в прошлом году и, как утверждают злые языки, только для одного банка – собственно, Сбербанка. Потому что у других крупных банков такой комиссии не было.

Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог; много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, – вы, которые говорите: "Когда-то пройдёт новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать". Клялся Господь славою Иакова: поистине, во веки не забуду ни одного из дел их!

Ам 8:3-7

Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Можно понять огорчение руководителей Сбера – например, только за сентябрь прошлого года доля банка на рынке вкладов физических лиц у него упала аж на 0,5 процентных пункта. До 43,8 процента. В то время как конкуренты на месте не стоят – аналогичная доля ВТБ поднялась до 14,9 процента.

Но Сбербанк проявил социальную ответственность – и комиссию за межрегиональные переводы отменил. Но есть нюансы. То есть – комиссия. Обновлённая.

За чем пришли комиссары Грефа?

Потому что у одной и той же новости могут быть разные заголовки. Можно: "Сбербанк отменил комиссию за межрегиональные переводы". А можно, как в "Коммерсанте": "Внутренние переводы физлиц в Сбербанке станут платными".

Потому что межрегиональные переводы теперь в Сбербанке комиссией не облагаются. Облагаются комиссией теперь ВСЕ переводы. Но только превышающие 50 тысяч рублей. В течение месяца. Совокупно.

Поясняю: вот я получил зарплату. Перекидываю на карточку жене 40 тысяч – на домашние расходы. А потом шлю 15 тысяч тёте в Сыктывкар. Всё, комиссия. А ещё, например, перевожу разным родственникам по 10 тысяч (а родственников много). Набрал больше 50 тысяч – комиссия. То есть это вовсе не про олигархов, швыряющихся миллионами. И вообще, всё очень щадяще: процент-то ты платишь – когда свыше 50 тысяч – но не более 1 тысячи (то есть как дойдёт до 150). Да и в принципе можно бесплатно всё переводить! Но с нюансами: платишь в месяц абонентскую плату 209 рублей в месяц – и хоть обпереводись!

И вообще, Герман Греф чётко объяснил – у банка 95 процентов переводов проходили "без всякой монетизации". И это была "не самая удачная модель".

Поэтому почему бы не брать "всего ничего" с незначительного количества переводов от внуков бабушкам? Как в том анекдоте: "Ты зачем старушку убил? – Так за 20 копеек… – Что, за такую мелочь? – Не скажи, пять старушек – рубчик!"

А тут не "пять старушек". А почти половина вкладов "физлиц" огромной страны. А если говорить о "старушках", а также о небогатых (или не сверхбогатых) людях, проживающих вне Москвы и других мегаполисов, – то о подавляющем большинстве таких вкладов. Это называется "монополия". А ещё – "высокая клиентская лояльность" (потому что клиентам деваться некуда). А значит – чего с ними (со старушками по 20 копеек) церемониться? Всё равно им деваться некуда.

Но ведь есть и вопросы стратегического планирования! Бедно ведь живут старушки? И не старушки тоже очень бедно живут. А ещё есть "средний класс" – именно те, у кого может быть необходимость оперировать суммами от 50 до 150 тысяч. Тут уже не рубчик получается. И вот если так, тихой сапой, взвинчивать "комиссии" и вводить более удачную модель монетизации (где один процент, там и пятьдесят), то можно просто исчерпать "клиентскую базу". Загнётся она от своей лояльности и общей безвыходности.

Но у Германа Оскаровича со стратегическим планированием всё своеобразно устроено.

Почему Греф не любит физматшколы?

Некоторые утверждают, что Греф – это неумный и обнаглевший от ложного чувства безнаказанности сектант-фанатик, верный ученик Гуру Садхгуру.

В конце 90-х йогина обвиняли в смерти жены – она якобы скончалась во время медитации. Но Садхгуру объяснил: она просто покинула тело, достигнув махасамадхи. Фото: Vishal Bhatnagar/Globallookpress via ZUMA Press

Йогин Садхгуру – почти официальный наставник Грефа (сам Греф с гордостью сообщает, что начинает каждое утро с медитации), а также "коуч" всего Сбербанка. Этот анекдотичного вида "мудрец" востребован во всём мире за очень большие деньги. Он был приглашён Грефом и выступал на Петербургском экономическом форуме. В 1999 году йогин достроил Дхьяналингам – йогический храм и место для медитации, которое не приписано к определённой вере. 23-метровый купол, построенный без стали и бетона, покрывает святыню. Лингам высотой более 4 метров сделан из чёрного гранита. У переднего входа расположен "Sarva Dharma Sthamba" (что это? – Д.Ю.) со скульптурным рельефом и символами индуизма, ислама, христианства, сикхизма, джайнизма, даосизма, зороастризма, иудаизма, буддизма и синтоизма. В конце 90-х йогина обвиняли в смерти жены – она якобы скончалась во время медитации. Но Садхгуру объяснил: она просто покинула тело, достигнув махасамадхи.

Но на самом деле всё серьёзнее. Образование – это "пунктик" Германа Грефа. Он очень любит порассуждать на эту тему и глубоко осознаёт стратегическую важность школы.

4 марта 2020 года, выступая на тематической презентации, Греф заявил, что все люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, так как простые специальности в связи с его развитием скоро исчезнут из списка профессий.

По мнению главы Сбербанка, востребованы будут такие профессии, как инженер-биомедик, нейроинформатик, инженер виртуальной реальности, инженер-робототехник, биотехнолог, наноинженер, проектировщик нейроинтерфейсов, специалист по применению искусственного интеллекта в медицине и проектировщик медицинских роботов. "Искусственный интеллект, – подчеркнул Греф, – является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий без исключений".

Опять же, интересный подход. Но, как всегда у Грефа, есть нюансы.

Во-первых, какая же школа, какое образование будут востребованы Дивным Новым Миром Грефа? А какая школа Грефу не нужна и вредна для его будущего? На эти вопросы Греф отвечает честно.

Он давно нашёл, от чего нужно избавить российское образование. "Не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ… Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт", – подчеркнул Герман Оскарович 16 октября 2018 г. на Московском международном форуме "Открытые инновации".

Греф заявил, что все люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, так как простые специальности в связи с его развитием скоро исчезнут из списка профессий. Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Греф знает, о чём говорит. Греф видит свою цель и добивается её достижения давно, последовательно и открыто, не скрывая своих взглядов.

В мае 2017 года, выступая перед директорами школ Подмосковья, Греф сделал очень важное уточнение: "Проблема нашей школы, в моём понимании, – что она осталась школой XIX века. Современную школу родил Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоёванной Наполеоном. Стране нужно было родить солдат. Гениальный Гумбольдт для своего времени подал идею всеобщего образования и создания из молодёжи такой армии учеников". А Грефу нужны "навыки XXI века, в первую очередь, навык эмоционального интеллекта… Мы, в первую очередь, оцениваем людей по этим навыкам, и в конечном итоге они зарабатывают деньги за навыки, а не за объём знаний. Поэтому объём знаний должен быть соотнесён с теми конечными навыками, которые мы хотим людям дать". Модный же в последние годы эмоциональный интеллект "является способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди, знать их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным" (Стивен Стайн, Говард Бук, "Преимущества EQ: эмоциональная культура и ваш успех").

Это «, во-первых,". А что же во-вторых? На кого рассчитано эмоционально-интеллектуальное образование Грефа, отвергающее "гумбольдтовскую" (а также "прусскую" и русскую) школьную традицию? И на кого оно не рассчитано?

Нетопырь расправляет крылья

Ответ на этот вопрос Греф, отдадим ему должное, даёт тоже честный. "В будущем, – отмечает он, – будет колоссальный спрос на специалистов высокой квалификации, сохранится спрос на очень низкую квалификацию, которую займут в том числе мигранты, и будет трагедия для "серединки" – людей, которые не хотят заниматься низкоквалифицированным трудом, но не готовы заниматься высококвалифицированным. Это большая проблема... Ключевая роль во всём этом процессе – образование. От детских садов до вузов. Вся модель образования должна быть изменена".

Главная угроза названа – "серединка". Нормальные, полноценные люди, не входящие в состав избранных и суперобеспеченных (а то и генно-модифицированных), но не готовых к статусу рабочей скотины, нищих "лишенцев", мигрантов-гастарбайтеров.

А честная заявка Грефа – это заявка на социальную сегрегацию, на социальный апартеид, на превращение планеты Земля в огромную резервацию для "гастарбайтеров" и мигрантов, в которых будут превращены все, кроме искусственных эмоционал-интеллектуалов. Все те люди, которыми и держится каждый народ, каждая страна и весь мир.

Таких людей в мире очень много. В России и в Европе таких людей вот уже двести лет делают "по Гумбольдту" – обеспечивая развитие личности через освоение полноценного объёма знаний за пределами прикладных навыков. Именно такие люди – с запасом знаний, с ресурсом личности – были конкурентоспособны и работали не только на развитие "государства" (от прусских солдат до советских ядерщиков), но и на повышение конкурентоспособности человечества в его конкуренции с природой и историей. И пока эти люди есть, а система их воспроизводства не разрушена, планы интеллектуально-социальной сегрегации человечества не обязательно свершатся. И самозваным "высшим кастам" будет постоянно грозить конкуренция со стороны живых, ответственных и не лишённых достоинства и чести свободных образованных людей.

Именно поэтому такие силы брошены на сокрушение России, в которой социальный апартеид и насильственная дегенерация пока что не признаны в качестве официальных целей развития страны. Но в то же время глобалистские ценности "всестороннего развития личности" по Грефу и Садхгуру ещё не объявлены экстремистскими и не запрещены на территории РФ.