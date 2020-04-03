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Встречаем: НАЛОГ НА БЕДНОСТЬ от Грефа! А также новая модель общества, где нам места нет…

14:18. 3 апреля 2020 76 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Герман Греф вводит налог на бедность, создает НАМ ВСЕМ модель общества, в которую многие не впишутся!

Сбербанк сообщил о мерах, принимаемых во исполнение нового закона, известного как "закон о запрете банковского роуминга". Этот закон подготовлен только для одного банка – Сбербанка. Но Греф отменив одну комиссию, ввел другую...

Смертный Греф: Сбербанк решил ввести "налог на бедность"

Автор – Юрьев Дмитрий

На прошлой неделе Сбербанк сообщил нам о мерах, принимаемых во исполнение нового закона, известного как "закон о запрете банковского роуминга". Имеется в виду взимание "комиссии" с банковских переводов между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах. Был этот закон подготовлен в прошлом году и, как утверждают злые языки, только для одного банка – собственно, Сбербанка. Потому что у других крупных банков такой комиссии не было.

Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог; много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, – вы, которые говорите: "Когда-то пройдёт новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать". Клялся Господь славою Иакова: поистине, во веки не забуду ни одного из дел их!

Ам 8:3-7

Герман Греф глава Сбербанка вводит налог на бедность

Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Можно понять огорчение руководителей Сбера – например, только за сентябрь прошлого года доля банка на рынке вкладов физических лиц у него упала аж на 0,5 процентных пункта. До 43,8 процента. В то время как конкуренты на месте не стоят – аналогичная доля ВТБ поднялась до 14,9 процента.

Но Сбербанк проявил социальную ответственность – и комиссию за межрегиональные переводы отменил. Но есть нюансы. То есть – комиссия. Обновлённая.

За чем пришли комиссары Грефа?

Потому что у одной и той же новости могут быть разные заголовки. Можно: "Сбербанк отменил комиссию за межрегиональные переводы". А можно, как в "Коммерсанте": "Внутренние переводы физлиц в Сбербанке станут платными".

Потому что межрегиональные переводы теперь в Сбербанке комиссией не облагаются. Облагаются комиссией теперь ВСЕ переводы. Но только превышающие 50 тысяч рублей. В течение месяца. Совокупно.

Поясняю: вот я получил зарплату. Перекидываю на карточку жене 40 тысяч – на домашние расходы. А потом шлю 15 тысяч тёте в Сыктывкар. Всё, комиссия. А ещё, например, перевожу разным родственникам по 10 тысяч (а родственников много). Набрал больше 50 тысяч – комиссия. То есть это вовсе не про олигархов, швыряющихся миллионами. И вообще, всё очень щадяще: процент-то ты платишь – когда свыше 50 тысяч – но не более 1 тысячи (то есть как дойдёт до 150). Да и в принципе можно бесплатно всё переводить! Но с нюансами: платишь в месяц абонентскую плату 209 рублей в месяц – и хоть обпереводись!

Герман Греф глава Сбербанка вводит налог на бедность

И вообще, Герман Греф чётко объяснил – у банка 95 процентов переводов проходили "без всякой монетизации". И это была "не самая удачная модель".

Поэтому почему бы не брать "всего ничего" с незначительного количества переводов от внуков бабушкам? Как в том анекдоте: "Ты зачем старушку убил? – Так за 20 копеек… – Что, за такую мелочь? – Не скажи, пять старушек – рубчик!"

А тут не "пять старушек". А почти половина вкладов "физлиц" огромной страны. А если говорить о "старушках", а также о небогатых (или не сверхбогатых) людях, проживающих вне Москвы и других мегаполисов, – то о подавляющем большинстве таких вкладов. Это называется "монополия". А ещё – "высокая клиентская лояльность" (потому что клиентам деваться некуда). А значит – чего с ними (со старушками по 20 копеек) церемониться? Всё равно им деваться некуда.

Но ведь есть и вопросы стратегического планирования! Бедно ведь живут старушки? И не старушки тоже очень бедно живут. А ещё есть "средний класс" – именно те, у кого может быть необходимость оперировать суммами от 50 до 150 тысяч. Тут уже не рубчик получается. И вот если так, тихой сапой, взвинчивать "комиссии" и вводить более удачную модель монетизации (где один процент, там и пятьдесят), то можно просто исчерпать "клиентскую базу". Загнётся она от своей лояльности и общей безвыходности.

Но у Германа Оскаровича со стратегическим планированием всё своеобразно устроено.

Почему Греф не любит физматшколы?

Некоторые утверждают, что Греф – это неумный и обнаглевший от ложного чувства безнаказанности сектант-фанатик, верный ученик Гуру Садхгуру.

Герман Греф глава Сбербанка вводит налог на бедность

В конце 90-х йогина обвиняли в смерти жены – она якобы скончалась во время медитации. Но Садхгуру объяснил: она просто покинула тело, достигнув махасамадхи. Фото: Vishal Bhatnagar/Globallookpress via ZUMA Press

Йогин Садхгуру – почти официальный наставник Грефа (сам Греф с гордостью сообщает, что начинает каждое утро с медитации), а также "коуч" всего Сбербанка. Этот анекдотичного вида "мудрец" востребован во всём мире за очень большие деньги. Он был приглашён Грефом и выступал на Петербургском экономическом форуме. В 1999 году йогин достроил Дхьяналингам – йогический храм и место для медитации, которое не приписано к определённой вере. 23-метровый купол, построенный без стали и бетона, покрывает святыню. Лингам высотой более 4 метров сделан из чёрного гранита. У переднего входа расположен "Sarva Dharma Sthamba" (что это? – Д.Ю.) со скульптурным рельефом и символами индуизма, ислама, христианства, сикхизма, джайнизма, даосизма, зороастризма, иудаизма, буддизма и синтоизма. В конце 90-х йогина обвиняли в смерти жены – она якобы скончалась во время медитации. Но Садхгуру объяснил: она просто покинула тело, достигнув махасамадхи.

Но на самом деле всё серьёзнее. Образование – это "пунктик" Германа Грефа. Он очень любит порассуждать на эту тему и глубоко осознаёт стратегическую важность школы.

4 марта 2020 года, выступая на тематической презентации, Греф заявил, что все люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, так как простые специальности в связи с его развитием скоро исчезнут из списка профессий.

По мнению главы Сбербанка, востребованы будут такие профессии, как инженер-биомедик, нейроинформатик, инженер виртуальной реальности, инженер-робототехник, биотехнолог, наноинженер, проектировщик нейроинтерфейсов, специалист по применению искусственного интеллекта в медицине и проектировщик медицинских роботов. "Искусственный интеллект, – подчеркнул Греф, – является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий без исключений".

Опять же, интересный подход. Но, как всегда у Грефа, есть нюансы.

Во-первых, какая же школа, какое образование будут востребованы Дивным Новым Миром Грефа? А какая школа Грефу не нужна и вредна для его будущего? На эти вопросы Греф отвечает честно.

Он давно нашёл, от чего нужно избавить российское образование. "Не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ… Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт", – подчеркнул Герман Оскарович 16 октября 2018 г. на Московском международном форуме "Открытые инновации".

Герман Греф глава Сбербанка вводит налог на бедность

Греф заявил, что все люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, так как простые специальности в связи с его развитием скоро исчезнут из списка профессий. Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Греф знает, о чём говорит. Греф видит свою цель и добивается её достижения давно, последовательно и открыто, не скрывая своих взглядов.

В мае 2017 года, выступая перед директорами школ Подмосковья, Греф сделал очень важное уточнение: "Проблема нашей школы, в моём понимании, – что она осталась школой XIX века. Современную школу родил Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоёванной Наполеоном. Стране нужно было родить солдат. Гениальный Гумбольдт для своего времени подал идею всеобщего образования и создания из молодёжи такой армии учеников". А Грефу нужны "навыки XXI века, в первую очередь, навык эмоционального интеллекта… Мы, в первую очередь, оцениваем людей по этим навыкам, и в конечном итоге они зарабатывают деньги за навыки, а не за объём знаний. Поэтому объём знаний должен быть соотнесён с теми конечными навыками, которые мы хотим людям дать". Модный же в последние годы эмоциональный интеллект "является способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди, знать их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным" (Стивен Стайн, Говард Бук, "Преимущества EQ: эмоциональная культура и ваш успех").

Это «, во-первых,". А что же во-вторых? На кого рассчитано эмоционально-интеллектуальное образование Грефа, отвергающее "гумбольдтовскую" (а также "прусскую" и русскую) школьную традицию? И на кого оно не рассчитано?

Нетопырь расправляет крылья

Ответ на этот вопрос Греф, отдадим ему должное, даёт тоже честный. "В будущем, – отмечает он, – будет колоссальный спрос на специалистов высокой квалификации, сохранится спрос на очень низкую квалификацию, которую займут в том числе мигранты, и будет трагедия для "серединки" – людей, которые не хотят заниматься низкоквалифицированным трудом, но не готовы заниматься высококвалифицированным. Это большая проблема... Ключевая роль во всём этом процессе – образование. От детских садов до вузов. Вся модель образования должна быть изменена".

Главная угроза названа – "серединка". Нормальные, полноценные люди, не входящие в состав избранных и суперобеспеченных (а то и генно-модифицированных), но не готовых к статусу рабочей скотины, нищих "лишенцев", мигрантов-гастарбайтеров.

А честная заявка Грефа – это заявка на социальную сегрегацию, на социальный апартеид, на превращение планеты Земля в огромную резервацию для "гастарбайтеров" и мигрантов, в которых будут превращены все, кроме искусственных эмоционал-интеллектуалов. Все те люди, которыми и держится каждый народ, каждая страна и весь мир.

Таких людей в мире очень много. В России и в Европе таких людей вот уже двести лет делают "по Гумбольдту" – обеспечивая развитие личности через освоение полноценного объёма знаний за пределами прикладных навыков. Именно такие люди – с запасом знаний, с ресурсом личности – были конкурентоспособны и работали не только на развитие "государства" (от прусских солдат до советских ядерщиков), но и на повышение конкурентоспособности человечества в его конкуренции с природой и историей. И пока эти люди есть, а система их воспроизводства не разрушена, планы интеллектуально-социальной сегрегации человечества не обязательно свершатся. И самозваным "высшим кастам" будет постоянно грозить конкуренция со стороны живых, ответственных и не лишённых достоинства и чести свободных образованных людей.

Именно поэтому такие силы брошены на сокрушение России, в которой социальный апартеид и насильственная дегенерация пока что не признаны в качестве официальных целей развития страны. Но в то же время глобалистские ценности "всестороннего развития личности" по Грефу и Садхгуру ещё не объявлены экстремистскими и не запрещены на территории РФ.

 

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 15102 372
    Русофил 3 апреля 2020 в 14:22

    Глупость какая.
    Тебя проще пристрелить выстрелом в затылок.
    Зачем продлять агонию налогами?

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  • 7701 6974
    strelez 3 апреля 2020 в 14:34

    Греф служил в спецназе МВД в Самарской обл. Думаю, что если бы сослуживцы хоть на секунду заглянули в будущее, то в Сбербанке был бы другой начальник.

    Очень интересно: Греф – сектант-фанатик, ученик йога; Кириенко – сайентист, т.е. тоже сектант. Про кого-то не всё знаем.

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    -1

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