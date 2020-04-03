Россия спасает Америку, оказавшуюся на грани краха из-за коронавируса.

Никто не ожидал того, что Америка, мнящая себя могущественной и всесильной, окажется в такой заднице из-за распространения коронавирусной инфекции. Цифры, которые каждый день публикуются в СМИ, действительно пугают. Американцев становится просто жаль, что жили они в какой-то розовой сказке, в которой у них все было идеально, в которой они платили дорогую медстраховку и были уверены, что их вылечат, чтобы ни случилось.

Но нет. Сказки не было. В четверг число смертей от заболевания в США составило 5 926 человек. Такие данные предоставил Университет Джона Хопкинса. По сообщению агентства Франс Пресс, за сутки в США погибло 1 169 человек с коронавирусом.

Это крах, господа. И это лишний раз подтвердило то, что реформа здравоохранения ObamaCare привела страну к этому ужасу.

Прокомментировал сложившуюся в Штатах ситуацию публицист Анатолий Вассерман. Он заявил, что «система здравоохранения США многим казалась хрустальным замком с чудо-врачами и супертехникой. Пара недель эпидемии превратила ее в кучу битого стекла». Метафора Вассермана как нельзя лучше отражает то, что случилось со страной.

Но Америку не оставила в беде одна страна. И это не Британия, не Германия, не государства Балтии – в общем, не верные вассалы. Это Россия, которую в Штатах исторически принято считать противником.

Большой самолет с высококачественными медпринадлежностями был реальной рукой помощи для США, оказавшихся в сложной ситуации.

Да, вот такие мы, русские. Мы поможем даже тем, кто отказывается с нами «дружить». И мы не будем ждать, что после этого нам ответят милостью. Мы – милосердные.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politikmir/578542-rossiya-spasaet-ameriku-okazavshuyusya-na-grani-kraha-iz-za-koronavirusa.html