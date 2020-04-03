Путин объявил апрель нерабочим месяцем

Владимир Путин в новом обращении к населению в связи с эпидемией COVID-19 в мире, объявил о решение продлить нерабочие дни в стране до 30 апреля. Заработная плата за гражданами РФ при этом будет сохранена.



Глава государства отметил, что пик эпидемии еще не пройден.











Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xPratRr-CI0