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Путин объявил апрель нерабочим месяцем

13:54. 3 апреля 2020 67 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Владимир Путин в новом обращении к населению в связи с эпидемией COVID-19 в мире, объявил о решение продлить нерабочие дни в стране до 30 апреля. Заработная плата за гражданами РФ при этом будет сохранена.

Глава государства отметил, что пик эпидемии еще не пройден.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xPratRr-CI0

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 7840 6294
    марина 3 апреля 2020 в 14:35

    Ваш сам всё сделал ,а вот нашего загоняют и обещают деньги и он поимеет и то и это.
    “Глава представительства Всемирного Банка в Беларуси Алекс Кремер в статье «Три шага для Беларуси» подсказал, что нужно сделать нашей стране, чтобы подготовиться к эпидемиии коронавируса.

    Коронавирус COVID-19
    Инфицировано
    4 149 +601
    Скончалось
    34 +4
    Выздоровело
    281 +46

    Источник: Reuters
    Кремер отмечает, что по распространению вируса Беларусь отстает от Соединенного Королевства ровно на 13 дней, а с большинством стран ЕС временной разрыв даже больше. Так, 20 марта в Беларуси насчитывалось столько же случаев инфицирования в расчете на один миллион населения, сколько и в Великобритании по состоянию на 7 марта. Таким образом, у Беларуси, как представляется, есть несколько дней, чтобы подготовиться к возможному наступлению эпидемии и сделать три первоочередных шага.

    Шаг № 1.

    Мобилизация усилий по противодействию эпидемии. Подготовка медицинских служб к резкому росту случаев вирусной пневмонии является первоочередным приоритетом.

    Правительству, возможно, потребуется помощь со стороны других организаций системы ООН в определении источников поставок медицинских средств, поскольку становится все труднее найти многие из них на мировых рынках. Если Республике Беларусь понадобится финансовая поддержка для закупки этих средств, Всемирный банк готов помочь.

    Из-за коронавируса весенние каникулы в Беларуси школьникам…
    Шаг № 2.

    Социальное дистанцирование. Этот шаг должен сделать каждый гражданин страны. Социальное дистанцирование означает сведение к минимуму контактов между людьми. В противном случае эпидемия будет разрастаться столь стремительно, что она подорвет систему общественного здравоохранения, и люди будут умирать, потому что не будет хватать врачей и оборудования для лечения.

    Вероятность общенациональной эпидемии в стране чрезвычайно высока, но чем медленнее будут темпы ее распространения, тем лучше справятся службы здравоохранения. В отсутствие социального дистанцирования число инфицированных может удваиваться каждые три дня, однако, как показывает опыт Ухани, в условиях социального дистанцирования существует шанс стабилизировать ситуацию.

    По оценке Кремера, скорее всего, нам всем придется оставаться дома в течение нескольких месяцев. Школы могут закрыться. Предприятия, не занятые производством продукции первой необходимости, должны будут приостановить деятельность.

    Оставаясь дома, мы спасаем жизни. Поэтому очень важно, чтобы власти страны руководили процессом, показывая, как вести себя в сложившейся ситуации, и объясняли серьезность кризиса.

    Шаг № 3. Расширение социальных программ.

    Многие белорусы потеряют работу в 2020 году. Еще больше белорусов ощутят падение покупательной способности своих зарплат. Даже в отсутствие коронавируса Беларусь вступала в рецессию, и сейчас сотни тысяч белорусов столкнутся с финансовыми трудностями в связи с сокращением экономической активности в глобальном масштабе. Поэтому во всем мире правительства усиливают программы адресных денежных выплат наименее обеспеченным гражданам в надежде на спад эпидемии. Всемирный банк и ранее рекомендовал Беларуси осуществить меры по усилению программы государственной адресной социальной помощи. В складывающейся ситуации эта рекомендация актуальна как никогда ранее.

    Готовность медицинских служб, социальное дистанцирование и адресная социальная помощь — это три взаимосвязанных шага. Их необходимо предпринять в течение ближайших дней, а не недель или месяцев. Также нужно подумать о том, как поддержать частный сектор и как обеспечить возможность детям для продолжения учебы в условиях, когда они не смогут посещать школу.

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    1
    • 15102 372
      Русофилмарина 3 апреля 2020 в 14:42

      Точно!!!!
      Молодец Марина.
      А я баран недомыслил что Лукашенко хочет срубить деньжат от ВОЗ и всемирного банка и других контор.
      И ДАДУТ.
      Но только дадут в ДОЛГ.
      Потратит Лукашенко а долг на население ляжет

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