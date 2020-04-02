Послание Сил Света.

Послание от 14 марта 2020 года.

послание

Вас бесконечно атакуют новостями о Коронавирусе. Вы тонете в океане страха и никак не можете успокоиться. Выныривайте из этого болота! Или задохнётесь!

Паника порождает лавину инфицирования. Чем больше дрожи в ваших сердцах, тем сильнее будет удар Коронавируса по вашей цивилизации. Мысли создают реальность. Поэтому ваша мысль должна быть спокойной и разумной. И тогда вы будете совершать правильные действия чётко, быстро и с расстановкой, чтобы обезопасить себя и родных от заражения.

Карантин — наилучшая мера борьбы против этого вируса и любого другого. Намечается, дорогие, жёсткий карантин Испании, Германии и соседних стран.

Ваша история показывает, что жёсткий карантин побеждал даже самые страшные эпидемии. Это может быть неудобно, будет создаваться впечатление постапокалипсиса, гнетущей обстановки, но это временно. Если вы будете относиться к карантину как к чему-то необходимому и оздоравливающему, то у вас внутри всё будет мирно и радужно. Вы будете чувствовать себя в безопасности дома, зная, что болезнь обойдёт вас стороной и быстрее уйдет из вашего мира.

И насчёт Конца Света. Вы где-то уже могли слышать: Коронавирус — начало Конца... Впереди только тотальное разрушение человеческой цивилизации. Таким заявлениям и байкам не стоит верить. Если и будет Конец во время Перехода, то только Конец Тьмы, а не Света. Так что всё идёт к лучшему.

Эта встряска не совсем легка для вашей психики. Но правильное и гармоничное отношение ко всему тому, что происходит и может произойти, делает из вас совсем других людей. Вы перестаёте быть социальным животным, запуганным до смерти. Вы становитесь осознанным человеком, творящим свою жизнь!

Перевод работников на удалённую занятость, а школьников — на домашнее обучение — это верный подход. Если вам позволяют свойства вашей профессии и обстоятельства, если потенциально ваш район или город в зоне риска, то проситесь перевести вас на удалённый режим труда. Не ждите, когда это станет государственным указом. Проявите сами инициативу, аргументируйте свою позицию перед работодателем тем, что происходит в мире и в вашей стране в частности. Делайте это максимально убедительно, приводя данные планируемых мер государства и количества заболевших.

Также выводите своих детей из садиков и школ прямиком домой, используя любые возможные средства: по семейным обстоятельствам и так далее. Вирус уже гуляет. И чем раньше вы убережёте себя и своих детей от контакта с большим количеством людей, тем у вас больше шансов не заразиться и даже остаться в живых. Смертность крайне мала, но всё же учитывайте и такой исход.

Так что человечество не вымрет. Об этом не стоит переживать. Это слабая эпидемия. Апокалипсис отменён.

К примеру, от той же испанки — тоже гриппа, в двадцатом веке умерло от пятидесяти до ста миллионов землян. Сейчас же медицина и культура гигиены более продвинутые. Поэтому такого масштаба смертей уже не будет. Но СМИ по заказу свыше транслируют панику в ваши умы. И муха раздувается до размеров не то, что слона, а целой вселенной!

Испанский грипп развивался в условиях последних месяцев Первой мировой войны. И знаете, почему произошёл такой охват человечества? Это возникло из-за негативных энергий, поднявшихся в вихре данной кровопролитной войны. Люди так боялись за свою жизнь! Столько страданий, злобы и страха витало в воздухе... И это не заставило себя долго ждать: физический план был пробит насквозь массовым ударом гриппа.

Этот всемирный негатив ослабил иммунитет многих людей. К тому же антисанитария военного времени сыграла свою коварную роль, подлив масла в огонь смертей. Да и медицина была хилой и немощной. И когда всё это наложилось одно на другое, возникло немыслимое отмирание целого куска человечества. Двадцатый век был концентратом негативной кармы. То, что человечество копило тысячелетиями в войнах, спорах и предательствах, выразилось в этом столетии в полную силу, особенно в первой его половине.

Я вам говорил в прошлой диктовке: «Новость Века! В 2020-ом мир ПЕРЕВЕРНЁТСЯ?», что текущий год будет стрессовым, затрубит кризис в самых разных отраслях человечества. Как видите, это происходит в моменте сейчас. Это возникает также по причине усиленного схождения кармы человечества, которая ослабляет иммунитет людей и создаёт глобальную сеть заражения. Поэтому в данном году обострилась болезнь, поднимается доллар, нарастает экономический и политический кризис на фоне приближающегося всемирного карантина. Это болезненная трансформация. Но в итоге всё идёт к свету.

Меняется расстановка сил в мире. Вам уже не раз говорили, что человечество ждут тяжёлые кризисы самого разного характера, но впоследствии это выведет его на новый виток эволюции. Только через стресс и разрушение старого можно обновить мир, перезагрузить его матрицу и внести в неё новые программы поведения. И слом нынешнего года — это цветочки, это лишь начало тяжёлого пути.

Пока в мире не установится Система Света, Держава под моим знаменем, вас будет сильно трясти. Иначе со спящими нельзя. Это единственно работающий будильник: испытания.

А вы, проснувшиеся, часть этого спящего общества. И поэтому вас это тоже касается. Да и у вас самих были или будут личные испытания.

Просыпание — это бесконечный процесс. Невозможно проснуться окончательно. Ведь то, что вы понимаете под просыпанием — это лишь начало духовного пути. Почему? А потому, что при пробуждении в вас остаётся ещё множество спящих, неосознанных частей, которые тормозят вашу эволюцию и делают вас несчастными. Осознав свои личные недостатки и изъяны и начав над ними упорно работать, кризисы сменяются на фортуну.

Конечно, и очень продвинутых духовных путников могут мучить испытания, как это было у Иисуса. Но, идя к свету, ты уменьшаешь страдания, которые ты сам себе создаёшь. А это наибольшая часть страданий, созданных в мире. То есть вы больше всего страдаете из-за самих себя. Иисус же пострадал от того, что вы как человечество не смогли принять его любовь: тёмные люди ополчились против добра и света, поэтому он и испытал такую боль. Но это было всё кратковременно. А вы же постоянно создаёте себе мыслями бесчисленное количество боли.

Испытания человечеству будут идти волнами: несколько лет легче, потом трудней, легче, трудней. У вас всегда будет передышка, не переживайте. Так и происходит естественная эволюция: смерчь событий и выводы из него, снова встряска и изменение поведения, мышления. Если постоянно бросать людей в хаос, то у них не будет ни времени, ни сил наладить новую жизнь, которую они решили построить. Поэтому после турбулентности всегда наступает время для труда и созидания нового будущего.

Так что корабль по имени человечество попал сейчас в шторм. Но вы не бойтесь, как крысы! Ваше судно в этой мгле повернёт в нужном направлении, его закрутит в урагане и толкнёт туда, где будет больше мира и покоя. Развитие достигается через такое преодоление, когда компас уже не работает, как прежде, нужно менять ориентиры по наитию и плыть новым курсом. Переоценка ценностей, собственных действий и идей — вот в чём цель испытаний для человечества и каждого в отдельности.

Но эта смена ориентиров происходит, как правило, со скрипом, долго, муторно и с кучей ошибок. И всё же со временем после того, как вы миллиард раз пообжигаетесь о всемирные невзгоды, ваша цивилизация построит наконец Систему Света на Земле.

Установление Государства Света в мире — это подобно просыпанию человека в отдельности. Так государство как организм проснётся наконец-то к добру и пойдёт уже справедливым путём. Это серьёзным образом изменит жизнь всех землян. Но этого достичь не так легко. Поэтому вас трясти будет ещё не единожды. И к этому нужно быть духовно готовым.

Тот, кто спокоен в бурю, тот и находит спасение. И даже если мир перевернётся, вас не должно это волновать. Ведь этого не будет и вы знаете, что эти испытания уже давно предсказаны, это лишь исполнение задуманного ради пробуждения всего человечества.

Это делаем мы, Высшие? Нет. Это делаете ВЫ! Вам же учиться. Вы сами притягиваете к себе негативные уроки, сами себе роете яму. Мы же гармонизируем прохождение вами тяжких событий, чтобы они имели наибольший обучающий эффект: чересчур сильные тяготы — человек уходит в минус сознанием, слишком слабые они — он плохо выучит урок, и ему придётся его снова проходить, возможно, в более жёстком варианте. Здесь важна золотая середина.

Мы сами не создаём для вас испытания. Нам это и не нужно делать. Закон кармы делает всё за нас. Но мы контролируем его наилучшую реализацию, чтобы эволюции было намного больше, чем без нашего надзора.

Какие нужны меры предосторожности? Вирус передаётся воздушно-капельным путём. Соответственно, надо защищать слизистые оболочки горла, носа и глаз. Для этого нужно приобрести респираторы третьей степени защиты. Тряпичные маски бесполезны, так как нанометровые вирусы спокойно проходят через сравнительно большие отверстия в них. К тому же нужны профессиональные пластиковые очки, которые используют медики в лабораториях и плотно прилегают к голове и глазам. Не лишним будет носить и перчатки, когда вы находитесь на улице, даже если и погода тёплая.

Повышайте свой иммунитет с помощью контрастного душа, личных, а не общественных бань. Используйте народные средства, помогающие повысить силу иммунной системы. Препараты, содержащие интерферон — белок, участвующий в иммунной защите, также вам помогут. Также позитивный и спокойный настрой будет держать вас в здоровом состоянии. Меньше посещайте общественные места, а если посещаете, то лучше в амуниции в виде респиратора, очков и перчаток.

Хорошо мойте руки и лицо с мылом! Так если вирус и попал на вашу кожу, то вы его успеете смыть, оставшись стерильным. Но прежде мойте тщательно руки, а уж затем лицо, так как на руках может быть больше вирусов, чем на лице. Так вы избежите втирания их в слизистые оболочки глаз, в которых практически нет иммунитета, нет ферментов и веществ, которые есть у слизистых оболочек рта и носа, задерживающие размножение вирусов, грибков и бактерий. Поэтому крайне важно уберегать глаза от попадания вируса. Очки — спасение!

Пока находитесь в общественных местах и у вас немытые руки, не трогайте лицо и в особенности глаза. Чешется? Терпите. Прихватите с собой качественное антисептическое средство для кожи, обработайте им руки в максимально безлюдном месте и чешитесь себе на здоровье!

И не рассчитывайте, дорогие, на неприкосновенность своей возвышенной личности. Вирусы не различают людей. Они нападают на всех, когда есть возможность. Отличие возвышенного человека от обычного состоит только в том, что у первого больше позитивных энергий в душе и теле, он более радостный и спокойный, а это повышает его иммунитет, но не делает его бессмертным!

Так что в любом случае физические меры предосторожности крайне важны. Не списывайте всё на влияние кармы и энергии. Ведь ваша материя по сути тоже энергия, но более плотная. И она является основой вашего измерения, первокирпичиком. Поэтому всё работает по её правилам.

Она — владычица, а тонкий мир ей подыгрывает, создаёт предпосылки. Ведь реализация в её плотном пространстве происходит непосредственно через неё. Поэтому вредно недооценивать влияние физического мира на самого себя, но и переоценивать — глупо. Ведь невидимые энергии из здорового человека могут сделать онкобольного или излечить от того, что считается неизлечимым.

И сбросьте наконец корону с Коронавируса! Не такой уж он и страшный, но лишняя самонадеянность — это тоже беда. Беречь своё здоровье нужно в любом случае, но без ужаса и паники, которую у вас развели. Предпринимайте разумные действия по защите. И лучше не медлить.

Относитесь к испытаниям с благодарностью. Ведь именно они и приведут человечество в райские гущи.

Туда дорога лежит через тернии... Да, колет, но нужно идти с радостным сердцем, ведь будущее сулит вам лучезарные возможности!

Там, за горизонтом то, о чём вы всегда мечтали... Там волшебная жизнь.