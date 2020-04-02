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Мужчина и женщина. Мир или война? Анна-София Крымская. Часть 2

16:10. 2 апреля 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Мужчина – ВОИН и ЗАЩИТНИК! Женщина – Берегиня, Хранительница очага!…

Автор-сказительница – Анна-София Крымская
Часть 1 – https://youtu.be/cjakbZK5hXI

- Чем пагубно отношение ДОЛЖЕН и ОБЯЗАН в состоянии ПРЕТЕНЗИИ?
- Почему Поддержка образа, выстроенная на СТРАХЕ социального осуждения и других страхах, является фактором нестабильности и риска, являясь хуже животного уровня взаимодействия?
- Почему конечная цель воспитание здорового потомства хороша для животных, где рефлексы и инстинктов вполне достаточно для выполнения этой задачи, а при наличии осознанности у людей, эта же конечная цель пагубна?

И другие вопросы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yFuq2sAnApM

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