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ГАЗ-64 и ГАЗ-67: первые внедорожники СССР

13:56. 2 апреля 2020 167 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Задание на создание машины с такими же характеристиками на конкурсной основе было выдано Горьковскому автомобильному заводу и Научному автотракторному институту. На все работы от проектирования до создания опытного образца было отведено полтора месяца.


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#фронтовыелегенды75

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Bx8SqyNNiFQ

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