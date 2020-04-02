ГАЗ-64 и ГАЗ-67: первые внедорожники СССР
Задание на создание машины с такими же характеристиками на конкурсной основе было выдано Горьковскому автомобильному заводу и Научному автотракторному институту. На все работы от проектирования до создания опытного образца было отведено полтора месяца.
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