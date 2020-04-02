Большая нефтяная война 2020, или Как из ничего создаются либеральные «сенсации»
Я не собирался делать этот материал, но раз уж оппоненты дали такую возможность, попробую объяснить, как правильно анализировать информацию и как из ничего получать то, что потом ложится в основу анализа.
Итак, как из ничего прямо на наших глазах создаются «заказные сенсации». Буквально несколько часов назад информационные ленты запестрили сообщениями, что российская нефть Urals 1 апреля торговалась по цене менее 11$ за баррель.
Для начала полное сообщение, которое сейчас тиражируется по куче каналов:
«Стоимость российской нефти Urals упала ниже $11 за баррель: при таких ценах бюджет практически не получает доходов от нефтяных налогов, а компаниям невыгодно продавать нефть в Европе.
Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus. Это минимальный уровень с марта 1999 года».
Эту новость, не особо вникая в детали, со ссылкой на аналитический сайт Argus понесли десятки очень серьезных изданий. Преимущественно либерального толка. Шутка ли, наконец-то сбылась их мечта и их родная страна очутилась в заднице.
А мы не будем верить на слово, а попробуем разобраться, благо данных для этого хоть отбавляй.
«Рекордно низкая цена с 1999 года»?
Как только я попытался вникнуть в происходящее, сразу споткнулся об одну цифру. По данным все того же Argus, в тот же самый день дисконт нефти Urals (скидка) по отношению к нефти Brent сохранялась на уровне 4,75$. Но, позвольте, в этот же день североевропейская нефть торговалась по цене 24-25$ за баррель.
А ведь что-что, а считать я пока на уровне 1 класса способен (24-25)$ минус 4,75=(19,75-20,25)$ за баррель, а не 10,5, как об этом пишут радующиеся «заднице в своей стране» российские либералы.
20$ за баррель низкая, конечно, цена, но не «рекордно с 1999 года». Идем дальше.
2. Работа в убыток?
Еще раз читаем внимательно:
«Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель».
Собственно, вот вам и ответ на все несуразности. 10,54$ это цена, которую получил за свою нефть продавец после вычета всех расходов связанных со страхованием груза, на фрахт (в данном случае до Роттердама), на прокачку по трубам внутри России, и после оплаты всех портовых сборов. То есть это грязная прибыль до уплаты налогов, а не цена самой нефти.
Итак, с этим разобрались. А теперь, как я и обещал, а что можно вытащить из этой единственной цифры? На самом деле, очень многое.
Итак, что мы имеем. На самом деле не одну цифру – 10,54$ на условиях поставки cif). Еще мы имеем размер дисконта с маркой Brent – 4,75$, который в принципе держится в соизмеримых размерах вот уже пару недель. А это говорит о том, что снижения интереса к российской нефти на Балтике, несмотря на заявленное увеличение ее отгрузки с 1 апреля на 25% не происходит. А значит, она продается примерно так же активно, как и в предыдущие полмесяца.
А значит, китайский «большой брат» работает не покладая рук и покупает Urals. Но это так к слову. Продолжаем.
Имея данные по цене Brent, дисконт и цену остатка, мы можем прикинуть стоимость, в которую обходится российским кампаниям доставка нефти из Западной Сибири со страховкой в Роттердам. Итак, раз – 10,54$ это минимальная цена, значит она соответствует минимальной цене Brent в этот же день. Берем 24$, отнимаем 10,54$, отнимаем 4,75$, и получаем 8,71$. Сейчас она нам ничего не дает, но мы ее запоминаем и не исключено, что в будущем (как это часто бывает при серьезном анализе ситуации, она нам пригодится).
2.1 Российский бюджет ничего не получает?
Ну и напоследок прикидываем, а с каким примерно убытком на 1 апреля торговали нефтью российские компании. Для этого из грязной прибыли вычитаем для начала экспортную пошлину. 52$ за тонну (чтобы не морочить голосу с плотностью, берем грубо 1000 литров) и делим на 6, получам налог с одного барреля.
Можно взять грубо 8,67$, как в прошлом материале, но если мы уж начали считать точно, то вспоминаем, что плотность нефти марки Urals 0,86-0,87, а значит количество бочек в 1 тонне будет не грубо 6 к 1, а 159 литров, а отсюда экспортная пошлина 1 барреля Urals в апреле будет – 7,15$.
Также сюда нужно добавить налог на добычу полезных ископаемых. Считаем для обычного случая (безо всяких льгот и т.д.) Берем ставку на 2020 год – 919 рублей на тонне, с поправочным коэффициентом 0,334. Итого 307 рублей на тонне. На сегодня курс грубо 79 руб. за доллар. Итого на 1 тонну будет 307/79=3,88$, а на барреле 3,88*0.159=0,62$. Суммарно налоги отнимают 7,15+0,62=7,77$ на барреле. Теперь отнимаем эту цифру от 10,54$ и получаем 2,77 $ именно такой остаток «на руки» получит нефтедобывающая российская кампания за нефть, проданную 1 апреля на североевропейской площадке.
Убыток это или прибыль – зависит от операционной стоимости нефти на скважине. Роснефть хвасталась, что у нее есть скважины и по 2 с копейками доллара за баррель, а в целом от 3 до 4. То есть минус есть, но небольшой.
Подводим итоги.
Вот, примерно так работает нормальный анализ ситуации. Что мы имеем по итогу? Господа либеральные журналисты несут околесицу, видимо, и сами в ней не разобравшись.
А между тем, с той нефти, которую продавали 1 апреля на Балтике российские компании, российский бюджет получил по 7,77$ с каждого проданного барреля, плюс часть денег (на прокорм 100 с лишним тысяч своих сотрудников, плюс какие-то дивиденды) бюджет получит через государственную «Транснефть».
Производители же, действительно получат небольшой минус. Но только потому, что очень много у них сегодня отбирает российский бюджет. Размер экспортной пошлины (исходя из средней цены за конец-февраля-начало марта 43$ за баррель) основан на ценах предыдущего отчётного периода.
Да, российские компании получили некоторый операционный убыток. Который перекроется прибылью со следующего периода, когда будет учтена сегодняшняя низкая цена на нефть…
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Источник.
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Всё честно открыто полезно понятно. Один вопрос, откуда миллиардеры берутся? Хоть одного разорит этот кризис, когда будут производители в убытке. Что-то подсказывает что производители и бенифициары, это разные люди. Как говорится один мужик сказал и другой мужик сделал.
Один разорённый миллиардер это сто разорённых миллионеров или сто тысяч разорённых людей среднего класса или миллион сдохших от голода бедняков.
Когда миллиардеры БОГАТЕЮТ то богатеют все вокруг них и наоборот.