Большая нефтяная война 2020, или Как из ничего создаются либеральные «сенсации»

«Стоимость российской нефти Urals упала ниже $11 за баррель: при таких ценах бюджет практически не получает доходов от нефтяных налогов , а компаниям невыгодно продавать нефть в Европе. Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus. Это минимальный уровень с марта 1999 года».

Итак, как из ничего прямо на наших глазах создаются «заказные сенсации». Буквально несколько часов назад информационные ленты запестрили сообщениями, что российская нефть Urals 1 апреля торговалась по цене менее 11$ за баррель.

Я не собирался делать этот материал, но раз уж оппоненты дали такую возможность, попробую объяснить, как правильно анализировать информацию и как из ничего получать то, что потом ложится в основу анализа.



Эту новость, не особо вникая в детали, со ссылкой на аналитический сайт Argus понесли десятки очень серьезных изданий. Преимущественно либерального толка. Шутка ли, наконец-то сбылась их мечта и их родная страна очутилась в заднице.

А мы не будем верить на слово, а попробуем разобраться, благо данных для этого хоть отбавляй.

«Рекордно низкая цена с 1999 года»?

Как только я попытался вникнуть в происходящее, сразу споткнулся об одну цифру. По данным все того же Argus, в тот же самый день дисконт нефти Urals (скидка) по отношению к нефти Brent сохранялась на уровне 4,75$. Но, позвольте, в этот же день североевропейская нефть торговалась по цене 24-25$ за баррель.

А ведь что-что, а считать я пока на уровне 1 класса способен (24-25)$ минус 4,75=(19,75-20,25)$ за баррель, а не 10,5, как об этом пишут радующиеся «заднице в своей стране» российские либералы.

20$ за баррель низкая, конечно, цена, но не «рекордно с 1999 года». Идем дальше.

2. Работа в убыток?

Еще раз читаем внимательно:

«Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель».

Собственно, вот вам и ответ на все несуразности. 10,54$ это цена, которую получил за свою нефть продавец после вычета всех расходов связанных со страхованием груза, на фрахт (в данном случае до Роттердама), на прокачку по трубам внутри России, и после оплаты всех портовых сборов. То есть это грязная прибыль до уплаты налогов, а не цена самой нефти.

Итак, с этим разобрались. А теперь, как я и обещал, а что можно вытащить из этой единственной цифры? На самом деле, очень многое.

Итак, что мы имеем. На самом деле не одну цифру – 10,54$ на условиях поставки cif). Еще мы имеем размер дисконта с маркой Brent – 4,75$, который в принципе держится в соизмеримых размерах вот уже пару недель. А это говорит о том, что снижения интереса к российской нефти на Балтике, несмотря на заявленное увеличение ее отгрузки с 1 апреля на 25% не происходит. А значит, она продается примерно так же активно, как и в предыдущие полмесяца.

А значит, китайский «большой брат» работает не покладая рук и покупает Urals. Но это так к слову. Продолжаем.

Имея данные по цене Brent, дисконт и цену остатка, мы можем прикинуть стоимость, в которую обходится российским кампаниям доставка нефти из Западной Сибири со страховкой в Роттердам. Итак, раз – 10,54$ это минимальная цена, значит она соответствует минимальной цене Brent в этот же день. Берем 24$, отнимаем 10,54$, отнимаем 4,75$, и получаем 8,71$. Сейчас она нам ничего не дает, но мы ее запоминаем и не исключено, что в будущем (как это часто бывает при серьезном анализе ситуации, она нам пригодится).

2.1 Российский бюджет ничего не получает?

Ну и напоследок прикидываем, а с каким примерно убытком на 1 апреля торговали нефтью российские компании. Для этого из грязной прибыли вычитаем для начала экспортную пошлину. 52$ за тонну (чтобы не морочить голосу с плотностью, берем грубо 1000 литров) и делим на 6, получам налог с одного барреля.



Можно взять грубо 8,67$, как в прошлом материале, но если мы уж начали считать точно, то вспоминаем, что плотность нефти марки Urals 0,86-0,87, а значит количество бочек в 1 тонне будет не грубо 6 к 1, а 159 литров, а отсюда экспортная пошлина 1 барреля Urals в апреле будет – 7,15$.

Также сюда нужно добавить налог на добычу полезных ископаемых. Считаем для обычного случая (безо всяких льгот и т.д.) Берем ставку на 2020 год – 919 рублей на тонне, с поправочным коэффициентом 0,334. Итого 307 рублей на тонне. На сегодня курс грубо 79 руб. за доллар. Итого на 1 тонну будет 307/79=3,88$, а на барреле 3,88*0.159=0,62$. Суммарно налоги отнимают 7,15+0,62=7,77$ на барреле. Теперь отнимаем эту цифру от 10,54$ и получаем 2,77 $ именно такой остаток «на руки» получит нефтедобывающая российская кампания за нефть, проданную 1 апреля на североевропейской площадке.

Убыток это или прибыль – зависит от операционной стоимости нефти на скважине. Роснефть хвасталась, что у нее есть скважины и по 2 с копейками доллара за баррель, а в целом от 3 до 4. То есть минус есть, но небольшой.

Подводим итоги.

Вот, примерно так работает нормальный анализ ситуации. Что мы имеем по итогу? Господа либеральные журналисты несут околесицу, видимо, и сами в ней не разобравшись.



А между тем, с той нефти, которую продавали 1 апреля на Балтике российские компании, российский бюджет получил по 7,77$ с каждого проданного барреля, плюс часть денег (на прокорм 100 с лишним тысяч своих сотрудников, плюс какие-то дивиденды) бюджет получит через государственную «Транснефть».



Производители же, действительно получат небольшой минус. Но только потому, что очень много у них сегодня отбирает российский бюджет. Размер экспортной пошлины (исходя из средней цены за конец-февраля-начало марта 43$ за баррель) основан на ценах предыдущего отчётного периода.



Да, российские компании получили некоторый операционный убыток. Который перекроется прибылью со следующего периода, когда будет учтена сегодняшняя низкая цена на нефть…

Юрий Подоляка







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