Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

По данным полиции, сотрудниками УМВД России по Магнитогорску установлено, что местный житель, 1985 года рождения, в соцсети “ВКонтакте” в комментариях к одной из публикаций разместил заведомо недостоверную информацию о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города.

“По данному инциденту в отношении него сотрудниками полиции составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Материалы проверки направлены в Орджоникидзевский суд города Магнитогорска, который назначил мужчине наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей”, – говорится в сообщении.

По данным губернатора региона, на утро вторника в регионе зафиксированы 14 подтвержденных случаев коронавируса, все граждане госпитализированы. Еще 8 случаев условно подтверждены тестами в местных лабораториях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 2337 в 73 регионах, всего скончались от болезни 17 человек.