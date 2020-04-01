Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
08:36. 1 апреля 2020 12 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фото: РИА Новости
Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по региону.
По данным полиции, сотрудниками УМВД России по Магнитогорску установлено, что местный житель, 1985 года рождения, в соцсети “ВКонтакте” в комментариях к одной из публикаций разместил заведомо недостоверную информацию о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города.
“По данному инциденту в отношении него сотрудниками полиции составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Материалы проверки направлены в Орджоникидзевский суд города Магнитогорска, который назначил мужчине наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей”, – говорится в сообщении.
По данным губернатора региона, на утро вторника в регионе зафиксированы 14 подтвержденных случаев коронавируса, все граждане госпитализированы. Еще 8 случаев условно подтверждены тестами в местных лабораториях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 2337 в 73 регионах, всего скончались от болезни 17 человек.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50860-zhitelya-chelyabinskoy-oblasti-oshtrafovali-za-feyk-o-koronaviruse.html