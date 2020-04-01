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“Дух Эльбы жив”

19:45. 1 апреля 2020 146 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Посол России в США разъяснил ситуацию с отправкой гуманитарной помощи https://colonelcassad.livejournal.com/5755962.html из России в США.

Самолет ВКС РФ с гуманитарным грузом приземлится в Нью-Йорке в среду около 20:30 мск, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Расчетное время приземления в Нью-Йорке – около 13.30 (20:30 мск) Борт ВКС России Ан-124 везет гуманитарный груз по линии Минпромторга России. Этот вопрос был согласован президентами наших стран. Прибытие самолета уже анонсировал Дональд Трамп. Российские и американские власти оперативно решили все вопросы по доставке. Здесь его очень ждут", – говорится в заявлении Антонова.

"Моя страна протягивает руку помощи американскому народу. Это исторический момент и продолжение многовековой традиции. Сейчас не время для распрей. Мы можем предоставить остро необходимые для спасения американцев оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы. Российская гуманитарная миссия будет уже успешной, если в ее результате будет спасена хотя бы одна жизнь", – сказал Антонов. "Мы уверены, что Америка при необходимости тоже окажет нам содействие, и (мы) с радостью примем ее. Без всякой политизации", – сообщил посол.
"Весь мир столкнулся с новой смертельной угрозой. Очевидно, справиться с ней мы сможем, только объединив усилия. Масштаб проблемы таков, что уже все осознали невозможность спастись поодиночке. Всегда были и будут те, кто перед лицом даже такой опасности продолжит подвергать сомнению необходимость сотрудничества. Такой безответственный подход неизбежно увеличивает количество жертв пандемии. Любая задержка с оказанием помощи может стать роковой для тех, кого можно спасти", – сказал Антонов.

По его словам, Россию тоже не обошла беда, там также есть заболевшие и смертельные случаи. "Но мы раньше стали закрывать границы и принимать необходимые и жесткие меры. Мы понимаем, что наши недоброжелатели хотели бы видеть в России катастрофический сценарий, но им остается только генерировать ложные новости и оперировать конспирологическими идеями", – добавил Антонов.
"В настоящий момент у нас есть ресурсы, которые мы можем направить на поддержку в другие страны, оказавшиеся под более сильным ударом коронавируса. Никто не может исключать, что нам тоже может понадобиться помощь из-за границы. У нас есть друзья, готовые помочь нам", – добавил Антонов.

По его словам, Россию с Америкой связывает давняя история взаимопомощи. Он напомнил о союзнических отношениях двух стран в ходе Второй мировой войны.
Он добавил, что "масштабные празднования" 75-летия Победы находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса. "В этом видится грустный символизм. Новая глобальная опасность не дает воздать должное подвигу тех, кто одолел главную чуму XX века, поклониться тем из них, кто еще жив. И ради них мы тоже должны объединить усилия, продемонстрировать, что "Дух Эльбы" жив", – заключил Антонов.

https://ria.ru/20200401/1569459585.html – цинк

А вот так на эту помощь реагирует демократическая пресса.





Не сказал бы, что в текущих реалиях Холодной войны "дух Эльбы жив", но если американцы действительно ответят взаимностью (сейчас они пытаются развернуть масштабное производство ИВЛ у себя в стране и в теории конечно можно представить варианты, когда опять же символическая помощь будет отправлена в Росссию, если ситуация у нас пойдет по американскому сценарию).

PS. У нас сегодня анонсировали скорое снятие блокпостов на въезде в Севастополь. Теперь блокпост будет работать на въезде в Крым с Крымского моста. Соответственно, главными барьеами становятся КПП на границе с Украиной и блокпост у Крымского моста.
С завтрашнего дня у нас уже начнут штрафовать за нарушение режима добровольной изоляции.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5756993.html

Метки: коронавирус, Россия, США

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13036 6384
    BlackCat 1 апреля 2020 в 20:43

    Читаю информацию от противников помощи России США и узнаю давно знакомый по оппозиционным перлам мотив и стиль.
    У них там одна “прошивка” мозга на всех что ли?

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