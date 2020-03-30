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«Прости, Прасковья, что я пришёл к тебе такой…»

17:46. 30 марта 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Известная песня «Враги сожгли родную хату…» – о вернувшемся в выжженную деревню солдате-победителе. Герой приходит на могилу жены и детей – безымянный бугорок: «Встречай, Прасковья, героя-мужа своего…» Песня посвящена конкретной женщине – Прасковье Щёголевой. Жительница Воронежской области укрыла советского лётчика, который упал в самолёте прямо на её дом. Помогла бежать. В ответ фашисты убили её и всю её семью – мать, племянника, четверых малышей, предварительно запытав и затравив собаками.

Это произошло 15 сентября 1942 года. Село Семилуки Воронежской области было занято фашистами. Многие его жители перебрались к родне в соседнее Ендовище. Периодически осторожно пробирались в свои дома, навещали погреба и огороды. Прасковья с матерью дом не бросили – идти им было некуда. К тому же были в этой женщине такая независимость и спокойное достоинство, что уйти со своей земли казалось невозможным…

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Прасковья (слева) с родственницей и детьми

Днём женщинам прямо в огород упал самолет Ил-2, лётчик был ранен, но жив. Самолёт сполз на брюхе со склона, Прасковья поспешила к пилоту, откопала его лопатой, помогла выбраться и подсказала верную дорогу, чтобы обойти немцев, – а они уже были повсюду. Фашисты не заставили себя долго ждать – едва скрылся раненый, они появились у дома Щёголевых в поисках лётчика. И конечно, поняли, что Прасковья его укрывает.

Допрос начали с 12-летнего Сашки. Думали, что дел на 5 минут. Думали, не Сашка, так мать заговорит, едва увидит издевательства над ребёнком. Но Сашка молчал. И мама молчала. Тупо, по-звериному. Её мужской взгляд пугал.

Сашку увели и заперли в чулане. Это спасло ему жизнь. Вскоре, услышав крики, лай собак и выстрелы, он вывернул подгнившую доску у пола и убежал.

Прасковью, её 70-летнюю мать, четверых детей в возрасте от 2 до 9 лет и младенца Ниночку сельчане нашли изуродованными, изорванными собаками и расстрелянными. 

Документ, который был составлен чекистом Мартыненко при осмотре тел погибших, лучше не читать. От того, как он бесстрастно фиксирует садистские действия солдат, только хуже. Понимаешь, что Прасковья – это капля в людском море уничтоженных, но несломленных.

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Это лётчик-штурмовик Михаил Мальцев, которому Прасковья спасла жизнь. Чекист Мартыненко нашёл его в 1965 году, и они вместе ездили в Семилуки. Этот снимок как раз сделан в Семилуках. Посмотрите на лица людей справа и слева, которые его слушают. Это бросается в глаза не сразу...

Прасковья была посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени, 12-летний Сашка был удостоен медали «За отвагу». Муж Прасковьи к тому моменту уже был убит на фронте, но она об этом так и не узнала. У Саши из родни осталась только одна сестра Таня, самая старшая. В тот день она была в соседних Ендовищах.

Спасённый Прасковьей летчик, Михаил Мальцев, и стал тем героем из песни, который шёл через года к своей спасительнице – но нашел лишь могильный холм. В тот день он, обессиленный, добрался до соседнего села, попросил убежища, но хозяйка выдала его немцам. Мальцева взяли в плен, отправили в концлагерь, где он работал в угольной шахте. В 1945 году бежал, на родине тоже подвергся жесточайшей проверке, но главное – остался в живых!

25 июня 2019 года в Семилуках наконец-то появился памятник это русской женщине, олицетворивший подвиг и жертву мирного населения в военные годы.

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Про то, как сложилась судьба Щёголевой, лётчик узнал из газет. Затем на него вышел Мартыненко, которому пришлось фиксировать это зверское преступление и который хотел, чтоб о Прасковье знал и помнил весь мир. Вместе они приезжали в то село несколько раз – поклониться памяти семьи, которая мужественно выполнила известный фронтовой приказ «Ни шагу назад». 

В середине 1970-х Александр снимался в документальном фильме, посвящённом подвигу советских солдат на Дону. Судя по кадрам из этого фильма, они с матерью будто на одно лицо:

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На открытие памятника летом 2019 года приехали трое детей лётчика Мальцева. А у выжившего Сашки, говорят, выросло 10 сыновей – будто кто-то решил пополнить запасы героических людей в этом мире.

Мы нанесём историю Прасковьи на нашу Карту героев. И так может поступить любой посетитель этого сайта. Наверняка каждому из вас есть что сказать о героях вашей семьи – вспомните о них и расскажите всем!

 

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