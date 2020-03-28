В Китае выздоровели 92% заражённых коронавирусом — официальный цифры

В Китае за все время эпидемии COVID-19 выздоровели 92% зараженных.

Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, обнародованные 28 марта.

За последние сутки скончались три человека. Также в стране зафиксированы 54 новых случая заражения коронавирусом, все они ввозные.

Всего на данный момент в Китае выявлены 649 ввозных случаев инфекции.

С начала эпидемии подтверждены 81 349 случаев заражения, в настоящий момент болеют 3128 человек (921 пациент находится в тяжелом состоянии). 74 971 человек выписан из больниц, 3295 скончались.

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