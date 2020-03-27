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В «Гражданском комитете России» уверены, что деятельность «Новой газеты» должна быть проверена сотрудниками ФСБ

11:23. 27 марта 2020 149 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

В межрегиональном общественном движении «Гражданский комитет России» считают, что деятельность «Новой газеты», её сотрудников и в частности спецкора Дениса Короткова должны быть изучены компетентным сотрудникам спецслужб. Представитель движения Артур Шлыков обратился с соответствующей просьбой в Федеральную службу безопасности.

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«Эксперты Гражданского комитета России, в числе которых ветераны правоохранительных и специальных правоохранительных ведомств, неоднократно сталкивались с освещением фактов из биографии спецкорра «Новой Газеты» Короткова, которые могут указывать на то, что данный гражданин своими действиями может наносить ущерб интересам государственной безопасности страны. Кстати, когда-то Коротков служил в одном из строевых подразделений ГУВД Санкт-Петербурга», — рассказал Шлыков журналистам Федерального агентства новостей.

В ГКР убеждены в том, что деятельность человека, который открыто заявляет о связях с террористами, должна быть изучена уполномоченными органами.

«Убежден, что человек, открыто признающийся в интервью в связях с террористами, должен быть проверен наиболее компетентными представителями спецслужб и самым тщательнейшим образом! Однако на сегодняшний момент мои бывшие коллеги, а также сотрудники других профильных ведомств, проявляют определенную лояльность по указанной ситуации», — признал Шлыков. 

Он также обратил внимание, что в материалах Короткова просматривается явная симпатия к боевикам террористических группировок.

«Если мы обратим внимание на его публикации во время сирийского конфликта, то увидим, что осуществлялась информационная поддержка боевикам, формировался их положительный образ», — возмутился представитель «Гражданского комитета России».

Кроме того, имеется информация о том, что спецкор сливал личные данные российских бойцов, находящихся в Сирии. Стоит также отметить, что всё это происходило с согласованием с редакционной политикой «Новой газеты». 

«Так быть не должно!» — заключил Шлыков. 

Стоит отметить, что издание Дмитрия Муратова пытается отмазать Короткова попросту вбрасывая дезинформацию. "Новая газета" заявляет, что проверка в отношении спецкора прекращена за отсутствием состава преступления. Однако редакция малость недоговаривает. На самом деле СК продолжает проверять его деятельность, связанную с террористами, а отказ в возбуждении уголовного дела поступил лишь после проверки одной ноябрьской статьи о спецкоре.

Ранее редакции ФАН выпустила расследование, в ходе которого журналисты выяснили, что Денис Коротков связывался с боевиками в Сирии.

 

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 12269 5901
    BlackCat 27 марта 2020 в 11:27

    Сейчас прибежит серость обелять тех, по кому тюрьма плачет.

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    1
  • 28451 24851
    Вячеслав 27 марта 2020 в 11:50

    Все панические гадюшники давно пора закрыть…

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    1
  • 1965 1749
    georgi tarabov 27 марта 2020 в 12:27

    БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ

    СЛАВА БОГУ , ЕСТЬ МУЖИКИ НА РУСИ !

    ЧИТАЙТЕ ,РУССКИЕ БРАТЯ И СЕСТРЫ ,ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ЧТОБЫ У ВАШУ ДОЧУРКУ В 6 ЛЕТ НЕ УДАЛИЛИ ЕЕ МАТКУ ДЛЯ ПОБЕДУ МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА : “ДУХОВНЫЙ ” ЕЛИТ И МЯСНИК ВСЕГО МИРА !

    сообщает КАНАДСКИЙ телеканал One America News.

    https://via-midgard.com/news/article/kanada-ne-razreshaete-rebenku-smenit-pol.htm

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