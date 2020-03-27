В «Гражданском комитете России» уверены, что деятельность «Новой газеты» должна быть проверена сотрудниками ФСБ

В межрегиональном общественном движении «Гражданский комитет России» считают, что деятельность «Новой газеты», её сотрудников и в частности спецкора Дениса Короткова должны быть изучены компетентным сотрудникам спецслужб. Представитель движения Артур Шлыков обратился с соответствующей просьбой в Федеральную службу безопасности.

«Эксперты Гражданского комитета России, в числе которых ветераны правоохранительных и специальных правоохранительных ведомств, неоднократно сталкивались с освещением фактов из биографии спецкорра «Новой Газеты» Короткова, которые могут указывать на то, что данный гражданин своими действиями может наносить ущерб интересам государственной безопасности страны. Кстати, когда-то Коротков служил в одном из строевых подразделений ГУВД Санкт-Петербурга», — рассказал Шлыков журналистам Федерального агентства новостей.

В ГКР убеждены в том, что деятельность человека, который открыто заявляет о связях с террористами, должна быть изучена уполномоченными органами.

«Убежден, что человек, открыто признающийся в интервью в связях с террористами, должен быть проверен наиболее компетентными представителями спецслужб и самым тщательнейшим образом! Однако на сегодняшний момент мои бывшие коллеги, а также сотрудники других профильных ведомств, проявляют определенную лояльность по указанной ситуации», — признал Шлыков.

Он также обратил внимание, что в материалах Короткова просматривается явная симпатия к боевикам террористических группировок.

«Если мы обратим внимание на его публикации во время сирийского конфликта, то увидим, что осуществлялась информационная поддержка боевикам, формировался их положительный образ», — возмутился представитель «Гражданского комитета России».

Кроме того, имеется информация о том, что спецкор сливал личные данные российских бойцов, находящихся в Сирии. Стоит также отметить, что всё это происходило с согласованием с редакционной политикой «Новой газеты».

«Так быть не должно!» — заключил Шлыков.

Стоит отметить, что издание Дмитрия Муратова пытается отмазать Короткова попросту вбрасывая дезинформацию. "Новая газета" заявляет, что проверка в отношении спецкора прекращена за отсутствием состава преступления. Однако редакция малость недоговаривает. На самом деле СК продолжает проверять его деятельность, связанную с террористами, а отказ в возбуждении уголовного дела поступил лишь после проверки одной ноябрьской статьи о спецкоре.

Ранее редакции ФАН выпустила расследование, в ходе которого журналисты выяснили, что Денис Коротков связывался с боевиками в Сирии.