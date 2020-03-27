В «Гражданском комитете России» уверены, что деятельность «Новой газеты» должна быть проверена сотрудниками ФСБ
В межрегиональном общественном движении «Гражданский комитет России» считают, что деятельность «Новой газеты», её сотрудников и в частности спецкора Дениса Короткова должны быть изучены компетентным сотрудникам спецслужб. Представитель движения Артур Шлыков обратился с соответствующей просьбой в Федеральную службу безопасности.
«Эксперты Гражданского комитета России, в числе которых ветераны правоохранительных и специальных правоохранительных ведомств, неоднократно сталкивались с освещением фактов из биографии спецкорра «Новой Газеты» Короткова, которые могут указывать на то, что данный гражданин своими действиями может наносить ущерб интересам государственной безопасности страны. Кстати, когда-то Коротков служил в одном из строевых подразделений ГУВД Санкт-Петербурга», — рассказал Шлыков журналистам Федерального агентства новостей.
В ГКР убеждены в том, что деятельность человека, который открыто заявляет о связях с террористами, должна быть изучена уполномоченными органами.
«Убежден, что человек, открыто признающийся в интервью в связях с террористами, должен быть проверен наиболее компетентными представителями спецслужб и самым тщательнейшим образом! Однако на сегодняшний момент мои бывшие коллеги, а также сотрудники других профильных ведомств, проявляют определенную лояльность по указанной ситуации», — признал Шлыков.
Он также обратил внимание, что в материалах Короткова просматривается явная симпатия к боевикам террористических группировок.
«Если мы обратим внимание на его публикации во время сирийского конфликта, то увидим, что осуществлялась информационная поддержка боевикам, формировался их положительный образ», — возмутился представитель «Гражданского комитета России».
Кроме того, имеется информация о том, что спецкор сливал личные данные российских бойцов, находящихся в Сирии. Стоит также отметить, что всё это происходило с согласованием с редакционной политикой «Новой газеты».
«Так быть не должно!» — заключил Шлыков.
Стоит отметить, что издание Дмитрия Муратова пытается отмазать Короткова попросту вбрасывая дезинформацию. "Новая газета" заявляет, что проверка в отношении спецкора прекращена за отсутствием состава преступления. Однако редакция малость недоговаривает. На самом деле СК продолжает проверять его деятельность, связанную с террористами, а отказ в возбуждении уголовного дела поступил лишь после проверки одной ноябрьской статьи о спецкоре.
Ранее редакции ФАН выпустила расследование, в ходе которого журналисты выяснили, что Денис Коротков связывался с боевиками в Сирии.
Сейчас прибежит серость обелять тех, по кому тюрьма плачет.
Все панические гадюшники давно пора закрыть…
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
СЛАВА БОГУ , ЕСТЬ МУЖИКИ НА РУСИ !
ЧИТАЙТЕ ,РУССКИЕ БРАТЯ И СЕСТРЫ ,ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ЧТОБЫ У ВАШУ ДОЧУРКУ В 6 ЛЕТ НЕ УДАЛИЛИ ЕЕ МАТКУ ДЛЯ ПОБЕДУ МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА : “ДУХОВНЫЙ ” ЕЛИТ И МЯСНИК ВСЕГО МИРА !
сообщает КАНАДСКИЙ телеканал One America News.
https://via-midgard.com/news/article/kanada-ne-razreshaete-rebenku-smenit-pol.htm
Проще говоря, родителям будет грозить тюрьма за то, что они не позволят своим несовершеннолетним детям изменить пол. Наказание ждёт врачей и специалистов, которые откажутся подтвердить у ребёнка расстройство гендерной идентичности, отмечает телеканал.
В сюжете One America News Network говорится о том, что свободой можно поплатиться, если родитель отказал, например, своей шестилетней дочери в удалении матки.
«Если ваш восьмилетний сын скажет, что он девочка, а вы, родитель, скажете ему „нет, ты — мальчик“ и если вы не отведете его к доктору, подтверждающему гендерную идентичность, не начнете давать ему гормоны для трансгендеров, которые химически кастрируют ребенка и будут способствовать бесплодию, тогда вам грозит 5 лет тюрьмы», — сообщает телеканал.
ПЛАН КУДЕНХОВЕ-КАЛЕРГИ В ДЕЙСТВИЕ !
План геноцида белого человечества задуман еще 100 лет назад
https://via-midgard.com/news/article/plan-genocida-belogo-chelovechestva-sozdan-eshhe.htm