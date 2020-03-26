Хамелеон на пороге

Одна – ярая сторонница действующего президента, уверяет, что он поднял Россию с колен и что всякий, кто против него и его партии «ЕдРо», – враг страны и чуть ли не штатный агент Америки. Она нервно поглядывает на часы, потому что через 40 минут начнется ток-шоу с Артемом Шейниным на Первом канале, а она ни одного выпуска еще не пропустила. Другая – за коммунистов и говорит о бедственном положении людей после введения дикого капитализма, о мизерных пенсиях, о смешных зарплатах… Третья – «за демократию», либерализм, Сталина ненавидит, когда-то была в обществе «Мемориал», толкует о гражданских свободах и пересказывает свежие передачи «Эха Москвы»...

Так вот первая и сообщает: «Вчера агитатор приходил из районной администрации. Все правильно говорил. Что Путин вернул России величие и суверенитет. Что за это его враги нашей Родины ненавидят. Нужно пойти 22 апреля, проголосовать, чтоб батюшка наш не оставил нас, не дал погибнуть Рассеюшке. Спасибо, все объяснил Степан Тимофеевич, обязательно пойду!»

«Погоди! – вмешивается вторая. – Это какой Степан Тимофеевич? Вежливый такой, черненький, в пиджачке, глазастый… Так он и ко мне приходил. Только говорил, вы ведь – за социальное государство, за помощь малоимущим, за то, чтобы не оплевывали либералы проклятые наше великое советское прошлое! Вот и приходите, говорит, 22 апреля, поддержите социальные поправки, поправки о преемстве с Советским Союзом! А про Путина ничего не говорил… Я, вы ж знаете, единороссов очень уж не жалую…»

«Глазастый, черненький? – удивилась третья. – Степан Тимофеевич? Да ведь он и у меня был! Говорит, вы не смотрите, что я чиновник, я вам всю правду скажу, я этих тоталитариев-единороссов ненавижу. Они вот меня послали за президента агитировать, а я не могу душой покривить, я – за свободу и демократию! Хожу и всем так прямо и говорю: приходите и голосуйте против издевательства над нашей конституцией – Основным законом государства! Я его даже чаем с вареньем угостила… Как же это?»

Очень скоро такой вот разговор вы вполне сможете услышать у себя во дворе, у входа в ваш подъезд, у лифта. Обязательно услышите, чему порукой один интересный документ….

2.

Недавно случилась информационная утечка в Интернет из одного очень высокого государственного органа. Теперь это дело нехитрое – у каждого второго смартфоны, на которых и фотоаппараты хорошие, и круглосуточный доступ к Сети. Щелкнул документик, кликнул – и про него знают миллионы людей. Так вот некто, пожелавший остаться неизвестным, но, скорее всего, работающий в структурах, которые занимаются соцобслуживанием граждан пожилого возраста, одной из центральных областей России, выложил в Интернете фотографию бумаги, которая пришла в их область из Москвы, от вышестоящего начальства. На бумаге стоит даже подпись, но я умолчу и о фамилии подписавшего, и о названии организации, и даже о том, что же это за область, ибо, как вы сами понимаете, смельчак, который захотел поделиться возмутившей его информацией, может пострадать за это… Я обращусь к содержанию бумаги…

Она представляет собой инструкцию для руководителей госучреждений, которые курируют граждан пожилого возраста. Им велено провести работу со своими сотрудниками, чтоб обеспечить «разъяснения поправок к конституции», которые внес президент РФ и которые уже утвердили Госдума, Совфед и заксобрания регионов. Инструкция разделяет весь подведомственный контингент (то бишь пенсионеров и вообще граждан пожилого возраста) на несколько групп. Главные из них – «патриотически настроенные» (имеются в виду фанатичные сторонники Путина), «малообеспеченные» (сторонники социального государства, Компартии, ностальгирующие по СССР) и «критически настроенные» (сочувствующие либералам и критикующие власть за ущемление гражданских свобод).

Условно говоря, перед нами первая, вторая и третья из изображенных бабушек. К каждой из них агитаторам предлагается применить свою речевую стратегию, и для каждой уже разработан свой «речевой модуль» – набор аргументов, которые должен будет использовать агитатор. К примеру, гражданам «патриотически», то есть лояльно к власти, настроенным, предлагается говорить о том, что «Путин вернул России величие и суверенитет и это должно отразиться в конституции» или что голосование за поправки «происходит раз в 27 лет, и это реальный шанс поучаствовать в истории страны».

Электорату левой оппозиции, напротив, лучше не говорить про Путина, «вернувшего суверенитет», им следует внушать, что «голосуя за поправки – голосуем за социальные гарантии и поддержку самых незащищенных слоев населения». Имя президента и здесь содержится, причем не обходится без славословий в его адрес, но он предстает уже не как «великий вождь великой державы», а как …ярый борец с олигархами и либералами: «Цель Путина – построить в России социальное государство, государство без бедных, государство, где справедливость и достойная жизнь – главные ценности. Путину нужно помочь, ведь не всем, особенно кровопийцам-капиталистам и чиновникам-либералам в правительстве, это нравится…»

Не спешите хвататься за очки с самыми большими диоптриями, зрение вас не подводит. Слова про «кровопийц-капиталистов» и про «чиновников-либералов» в правительстве – это не цитата из передовицы газеты «Правда» или из доклада Председателя ЦК КПРФ товарища Зюганова! Это из тайного государственного циркуляра, сочиненного в тиши высоких чиновничьих кабинетов, скорее всего, тем же самым бюрократом, который еще совсем недавно проводил пенсионное ограбление, верно служа капиталистам-кровопийцам и чиновникам-либералам из правительства. Можно даже предположить, что он давился от смеха, сочиняя перлы по кровопийц и либералов, и скидывал эти перлы в чате своим коллегам с комментарием: «Посмотрите, какую туфту приходится втюхивать этим старым коммунякам! Работа такая!» Конечно, он лучше других знает, что никакой президент не борец с либералами в правительстве, ибо он сам туда этих либералов и назначает в каждый новый состав. Никакой он не борец с «олигархами-кровопийцами», потому что среди олигархов – люди из его ближайшего окружения, которые стали олигархами, пользуясь поддержкой с самого верха. Этот бред сочиняется для тех сторонников левой оппозиции, кто не очень тверд во взглядах, кто сохраняет наивную веру в «хорошего царя и плохих бояр», дабы цинично и беззастенчиво использовать эту веру ради еще большего обогащения олигархов и еще большего ограбления пенсионеров и бюджетников…

Но еще поразительнее речевой модуль для тех, кто будет агитировать в среде критически и либерально настроенной публики. Инструкция рекомендует и их пытаться убедить в самых благих намерениях нашего президента. Перед ними национального лидера велено изображать… стойким демократом, который предложил поправки, окончательно превращающие Россию в правовое либеральное государство. Именно так, вы не ослышались, я могу процитировать: якобы благодаря поправкам президента «возник реальный баланс власти, парламент и Совет Федерации могут влиять на формирование правительства и назначение силовиков. Путин впервые в истории собирается добровольно отдать часть собственных полномочий!» Ни слова про великую державу, про защитника народа от «кровопийц-капиталистов»... Со страниц циркуляра встает прямо-таки образ верного продолжателя дела Собчака и Бурбулиса, русский европеец и враг тирании и беззакония!

Впрочем, сами авторы инструкции, похоже, не очень верят в действенность таких аргументов. Поэтому и предлагают альтернативу – аргументацию для тех, кто является противником президента: «Можно быть против Путина, но странно не поддержать новую, более демократическую редакцию конституции! Поддержать изменения в конституцию сейчас – значит, обеспечить себе возможность проголосовать через 4 года за другого президента, а через год – за Госдуму, которая реально что-то решает, а не просто одобряет все, что пришлют из Кремля». Трудно поверить, что про Кремль, превративший Госдуму в «бешеный принтер», пишет тот же чиновник, который только что, абзацем выше, рисовал президента светочем и гарантом демократии. Впрочем, не ищите здесь логики. Эти два аргумента предназначены для двух разных аудиторий. Первый – тем старозаветным либералам 90-х, которые еще хоть немножко верят, что в глубине души президент – «либерал», раз выходец из «команды Собчака». Второй – тем, кто давно в этом смысле в нем разочаровался.

При этом автор инструкции советует использовать в своих целях и тех, кто резко против президента и намерен голосовать против. Им велено внушать, что голосовать против можно и даже нужно – лишь бы пришли на участки: «Хочешь, чтоб в стране была конституция, которая тебя устраивает – прежняя или новая – иди и проголосуй! …не пойти на выборы – значит, создать соблазн у кого-то воспользоваться твоим голосом!» Прямо представляешь агитатора, который этажом выше говорил пенсионеру-запутинцу: «Правильно, придем на участки и поддержим президента!», а теперь стоит перед другим открывшим ему дверь наивным гражданином и гнусит: «Я и сам против! Поэтому настоятельно советую: придите! Выразите свое возмущение! Никаких изменений в конституцию!» И все это – с тем же энтузиазмом и с той же верой в честных, горящих глазах!

Кстати, отсюда видно, что истинная цель «кремлевских мудрецов» и их чиновничьей и пропагандистской обслуги – обеспечить явку. Им все равно: сколько людей проголосует против, ведь при отсутствии наблюдателей, законных процедур голосования члены комиссий подсчитают всё «как нужно». Уже озвучена цифра, которая устраивает власть, – 70% «за», и вероятнее всего, она и будет фигурировать в сообщениях СМИ после голосования. Но вот фотографии пустых участков могут изрядно подпортить благостную картинку «всенародной поддержки инициатив президента»…

3.

Инструкция чиновника путинской эпохи, просочившаяся в Интернет, – яркий образчик такового вот откровенно циничного отношения к собственному народу. Очевидно, что человек, который ее писал, абсолютно не верит ни в то, что президент «поднял страну с колен», «укрепил ее суверенитет и величие», ни в то, что «президент – защитник слабых, малообеспеченных и борец с «кровопийцами-капиталистами», ни, наконец, в то, что «президент – убежденный демократ, стремящийся построить правовое государство». Не будут верить в это и те мелкие чиновники, которых под угрозой лишения премии обяжут после службы таскаться по подъездам и стучаться в двери незнакомых людей. Ведь им предстоит одним говорить одно, другим – другое, проще говоря, быть манипуляторами, кукловодами. А уж кукловод, дергая за ниточки, точно знает, что Петрушка не сам пляшет и поет….

Теперь представьте себе многоэтажное здание современного Российского государства! Ни на высшем этаже, где находятся хозяева кабинетов на Старой площади, ездящие на работу в иномарках с мигалками, отдыхающие в Куршевеле, отправляющие детишек учиться в Лондон, ни на низших, где находятся самые мелкие клерки, на которых все орут, от которых постоянно требуют отчетов и объяснений, у которых есть лишь одна привилегия – самому наорать на совсем уж бесправного посетителя, обычного гражданина, – нигде и никто не верит в те пропагандистские штампы, которые власть несет населению… Вы можете себе представить людей, которые уже после того, как в Кремле окажется другая личность и власть заявит о роспуске «Единой России», заявят, что они остаются сторонниками нынешнего лидера, что они не будут сдавать партбилеты «Единой России», что они восстанавливают эту партию и намерены бороться за возрождение «путинизма и суверенной демократии»?! Лично я такое представить не способен. Уверен, все будет наоборот: толпы нынешних едроссов и запутинцев ринутся осуждать «кровавый режим», вступать в новую партию власти, отталкивая нынешних диссидентов и оппозиционеров…

Потому что они циники. Они ни во что не верят. Им все равно, за кого агитировать и голосовать. Им все равно, что провозглашать и что осуждать. Для них главное, чтоб у них было теплое место, свой кабинет, хороший оклад с надбавками, премиями, возможность безнаказанно подворовывать…

Иногда я думаю: а президенту самому не страшно, что его окружают такие люди? Что многомиллионная армия чиновников, пропагандистов, крупных и мелких руководителей, которые до поры до времени клянутся его именем, на самом деле готовы предать кого угодно (и его тоже) при первой удобной возможности?

Впрочем, это же его дело: кем себя окружать и на кого делать ставку. Речь сейчас о другом – о том, что не может долго стоять государство, состоящее из прожженных циников, которые думают только о своем кармане. Любое государство, любой общественный строй нуждается в идеологии, в которую люди должны верить. Это касается даже царства золотого тельца – капитализма. На Западе капитализм был создан не коррупционерами-чиновниками, фальшиво лебезившими перед тронами абсолютных монархов, а суровыми протестантами, которые за стол без Библии не садились и верили в то, что богатство – Божья благодать.

Две провинции Британской империи стали местом ссылки преступников – Северная Америка и Австралия, но первая быстро превратилась в независимое, бурно развивающееся государство, которое в конечном итоге стало мировой сверхдержавой, а вторая так и осталась заштатным заурядным государством, до сих пор формально входящим в Британское содружество. Потому что в Австралию ссылали уголовных преступников – казнокрадов, воров, бандитов, а в Америку – политических, религиозных диссидентов, фанатиков-сектантов, мечтавших о священном «Городе на холме». Циники, сделавшие своим ремеслом обшаривание карманов и кражу из бюджета, не могут создать ничего великого.

Вор, который понимает, что он вор, выбирает более простые и менее трудоемкие формы воровства. Как наши паразиты, присосавшиеся к бюджету и остаткам советской нефтегазовой промышленности и высасывающие их досуха ради того, чтоб жить в роскоши и желательно на Западе… Ради них и устраиваются «поправки в конституцию» и потешное «всенародное голосование», готовясь к которому они проявляют столько цинизма…

4.

Очень скоро в ваши двери постучатся такие вот Степаны Тимофеичи из районных администраций, прошедшие инструктаж, снабженные рекомендациями и инструкциями. Они будут задушевно с вами беседовать. Не потому, что вы им интересны. Им нужно будет выведать, какое у вас мировоззрение, какие взгляды, чтоб применить тот или иной заготовленный модуль.

Не верьте им! На самом деле у них нет убеждений! Им безразлична ваша судьба, судьба страны, державы. Им нужно лишь, чтоб вы пришли на участки, чтоб власть получила необходимую ей пропагандистскую картинку всенародной поддержки и чтоб наши «капиталисты-кровопийцы» и «чиновники-либералы» продолжали и дальше править и процветать. Только это и ничего больше