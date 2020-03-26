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Возмездие 20 лет спустя: задержан участник боя с 6 ротой Псковской дивизии ВДВ в Чечне (ВИДЕО)

15:44. 26 марта 2020 145 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Возмездие 20 лет спустя: задержан участник боя с 6 ротой Псковской дивизии ВДВ в Чечне (ВИДЕО) | Русская весна

Сотрудники ФСБ и МВД задержали во Владимирской области участника нападения банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты Псковской дивизии ВДВ в Шатойском районе Чечни, которое произошло 20 лет назад. Возмездие для боевиков неотвратимо и не имеет срока давности.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжает расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения в 2000 году объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

Установлено, что члены банды, заняв позиции в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих. Нападение осуществлялось с трех сторон и длилось с 29 февраля до утра 1 марта.

В результате совершенного преступления погибли 84 военнослужащих, четверым военным были причинены ранения различной степени тяжести.

Сегодня стало известно, что по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ («Вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих»), во Владимирской области задержан еще один участник того нападения — Майрбек Башаев.

В связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия задержанного, проверяется его причастность к иным преступлениям, не связанным с расследуемым уголовным делом, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение.

Ранее следствием была установлена причастность к преступлению 26 лиц. Из них 14 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро объявлены в розыск.

В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью — они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении 5 лиц уголовные дела рассматриваются судами.

Среди осужденных имеются и иностранные граждане. Это гражданин Ливии Сулейман Ухейда, состоявший в банде на территории Чеченской Республики с 1995 по 2011 годы. Он являлся заместителем Хаттаба, в 2007 году — шариатским судьёй организации «Имарат Кавказ»*. Также осужден гражданин Украины — член организации УНА-УНСО* Александр Малофеев, который был добровольцем из числа украинских националистов.

Для всех членов банды уголовная ответственность за содеянное — вопрос времени.

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 * запрещенные в РФ террористическая и экстремистская организации.

Источник: https://rusvesna.su/news/1585225550

Метки: Новости

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