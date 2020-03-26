Спецслужбы Запада усилили работу с молодежью России для дестабилизации ситуации в стране
21:17. 26 марта 2020 116 просмотров 7 коммент. Опубликовал: Dasha
С левой! Да в рыло!
25 марта 2020 2 330
Спецслужбы Запада усилили работу с молодежью России для дестабилизации ситуации в стране
Чтобы дестабилизировать ситуацию в России, зарубежные спецслужбы усилили работу с российской молодежью. Об этом говорится в подготовленных МВД России изменениях в стратегию противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. Проект документа размещен сегодня, 24 марта, на портале проектов нормативных правовых актов.
«Специальные службы и организации отдельных государств наращивают информационно-психологическое воздействие на население России, прежде всего на молодежь, в целях разрушения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации в стране, – сказано в отчете. – Серьезную опасность представляет распространение радикализма в спортивной среде, в том числе на базе спортивных школ и клубов, а также проникновение в тренерско-преподавательский состав носителей экстремистской идеологии».
В документе уточняется, что подрывную работу ведут как отдельные зарубежные организации, так и подконтрольные им российские объединения. Они действуют под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и религиозных проектов, подстрекая к протестной активности население с использованием социально-экономических, экологических и других якобы организаций.
.............. Источник РУАН НОВОСТИ
Вот такая правдивая статья.
И вот, что напрашивается в ответ!
Гнилой насквозь поганый Запад тратит невероятно огромные средства на работу с нами ( молодым поколением ), есть там даже специальные войска!
Там дяди и тети в форме сидят в ангарах за компами и прикидываются "СТЕПАНЫЧАМИ"!
Вот упыри!
А что есть в России?
Может лично я не в курсе, но особо Ничего!
Зато много и всегда растет число "элитных олигархов"! Я лично их ВОРАМИ называю( никого не оскорбила случайно?)
Вот бы этих "элитных" имать и на допросы: откель "дровишки"?
В ФСБ!
Вот и нашли ресурс и рабочие места на дому!
Вот такое мое размышление номер один.
Есть и второе: а не является полное бездействие ответственных чиновников по этой теме фактом, что они не России служат?
А что? Деньги у них не меренные, их дети усердно русофобии в кембриждах обучаются, дворцы у них там ( на вражеской территории!), выходит, что с их дозволения нет ответа на работу агентов Запада.
Это только мое личное предположение!( на него я право имею!)
Но мысли лезут в голову, как же их остановить?
Пока не знаю, этим должны спецслужбы смышленые заниматься дни и ночи!
Третья тема моих размышлений!
СМИ!
Зомбоящик, печатное и сетевое инфо поле!
Чье оно? А хозяин есть! И он не из НАШИХ!
Кто же музыку( или фейки русофобские) там ( в СМИ) оплачивает?
Почему эта темка не волнует СПРАВЕДЛИВЫХ И ХМУРЫХ ЖИГЛОВЫХ из ФСБ?
А должна волновать!
Есть еще радиостанции, которые до рвоты изошли, но поливают ложью и ненавистью эфир в адрес Родины России и в адрес Святого Русского Народа. Чужие там советуют, как нам жить на всех частотах! ( а жить нам нужно по их мнению пьяными рабами, а коль мы не согласны, то убивают нас всяко, инструментов много!). На чужих задираться нельзя! Строгий "закон" на страже этих людей( или нелюдей?).
( или я что-то путаю?)
Итог/вывод( кому, как нравится):
Есть поле непаханое для работы и к этому процессу должны подключаться Люди, которым не все равно! Весь Святой Русский Народ! ПРОСНИТЕСЬ!
Наше оружие СЛОВО! Правь и Лад!
Куда писать?
А по теме, куда надо!
Я так статьи на ЯП, книги о ХОРОШЕМ БУДУЩЕМ ПИШУ, статьи пишу на Конте и других ресурсах. Короче пишу, а ВЫ можете писать нашему Президенту ПУТИНУ.
Миллионы писем! Пусть видит власть нашу силу и единство! Так было в светлые времена Лидера Сталина!
В это трудное время также нужно ЕДИНСТВО ЛЮДЕЙ И ВЛАСТИ.
Пишите, Друзья,не молчите!
Толк, уверяю, будет!
Всем нам Добра и Блага, друзья.
Мда.
Уши торчат – не спрятать.
Чуть не прослезился, девка за ум взялась. Всё молодёж плохая. А Степаныч оказывается в свободное от гипсокартона и штукатурки время в ангаре подрабатывает, всё денег ему мало. Когда только всё успевает? А я и смотрю – он по ночам не спит. Какое у тебя Степаныч звание?
Он маршал.
Анонимный.
Ну если только маршал стройбата
Сиржант я,старшой если что в отставке.)))Максимум доверят отделение необстреляных ребятишек в случае глобальной заварушки.)И я таки стал известен почти на весь “инстаграмм”,уряя.!!!Интересно правда какой рейтинг у самой статьи,ее хоть кто то читал кроме нас.)))
Наверное Даша на маркетолога-рекламщика учится: упомянула Степаныча в статье и тема наполнилась коментариями.
Dasha! Вы же погибли. Неужели воскресли. Вы исчезли с ЯП очень давно, когда в Индии был ураган со скоростью свыше 200 км/час. Тогда погибло много людей. Судя по флагу, вы находились в тот момент в Индии.