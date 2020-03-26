С левой! Да в рыло!

25 марта 2020 2 330

Спецслужбы Запада усилили работу с молодежью России для дестабилизации ситуации в стране

Чтобы дестабилизировать ситуацию в России, зарубежные спецслужбы усилили работу с российской молодежью. Об этом говорится в подготовленных МВД России изменениях в стратегию противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. Проект документа размещен сегодня, 24 марта, на портале проектов нормативных правовых актов.

«Специальные службы и организации отдельных государств наращивают информационно-психологическое воздействие на население России, прежде всего на молодежь, в целях разрушения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации в стране, – сказано в отчете. – Серьезную опасность представляет распространение радикализма в спортивной среде, в том числе на базе спортивных школ и клубов, а также проникновение в тренерско-преподавательский состав носителей экстремистской идеологии».

В документе уточняется, что подрывную работу ведут как отдельные зарубежные организации, так и подконтрольные им российские объединения. Они действуют под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и религиозных проектов, подстрекая к протестной активности население с использованием социально-экономических, экологических и других якобы организаций.

.............. Источник РУАН НОВОСТИ

Вот такая правдивая статья.

И вот, что напрашивается в ответ!

Гнилой насквозь поганый Запад тратит невероятно огромные средства на работу с нами ( молодым поколением ), есть там даже специальные войска!

Там дяди и тети в форме сидят в ангарах за компами и прикидываются "СТЕПАНЫЧАМИ"!

Вот упыри!

А что есть в России?

Может лично я не в курсе, но особо Ничего!

Зато много и всегда растет число "элитных олигархов"! Я лично их ВОРАМИ называю( никого не оскорбила случайно?)

Вот бы этих "элитных" имать и на допросы: откель "дровишки"?

В ФСБ!

Вот и нашли ресурс и рабочие места на дому!

Вот такое мое размышление номер один.

Есть и второе: а не является полное бездействие ответственных чиновников по этой теме фактом, что они не России служат?

А что? Деньги у них не меренные, их дети усердно русофобии в кембриждах обучаются, дворцы у них там ( на вражеской территории!), выходит, что с их дозволения нет ответа на работу агентов Запада.

Это только мое личное предположение!( на него я право имею!)

Но мысли лезут в голову, как же их остановить?

Пока не знаю, этим должны спецслужбы смышленые заниматься дни и ночи!

Третья тема моих размышлений!

СМИ!

Зомбоящик, печатное и сетевое инфо поле!

Чье оно? А хозяин есть! И он не из НАШИХ!

Кто же музыку( или фейки русофобские) там ( в СМИ) оплачивает?

Почему эта темка не волнует СПРАВЕДЛИВЫХ И ХМУРЫХ ЖИГЛОВЫХ из ФСБ?

А должна волновать!

Есть еще радиостанции, которые до рвоты изошли, но поливают ложью и ненавистью эфир в адрес Родины России и в адрес Святого Русского Народа. Чужие там советуют, как нам жить на всех частотах! ( а жить нам нужно по их мнению пьяными рабами, а коль мы не согласны, то убивают нас всяко, инструментов много!). На чужих задираться нельзя! Строгий "закон" на страже этих людей( или нелюдей?).

( или я что-то путаю?)

Итог/вывод( кому, как нравится):

Есть поле непаханое для работы и к этому процессу должны подключаться Люди, которым не все равно! Весь Святой Русский Народ! ПРОСНИТЕСЬ!

Наше оружие СЛОВО! Правь и Лад!

Куда писать?

А по теме, куда надо!

Я так статьи на ЯП, книги о ХОРОШЕМ БУДУЩЕМ ПИШУ, статьи пишу на Конте и других ресурсах. Короче пишу, а ВЫ можете писать нашему Президенту ПУТИНУ.

Миллионы писем! Пусть видит власть нашу силу и единство! Так было в светлые времена Лидера Сталина!

В это трудное время также нужно ЕДИНСТВО ЛЮДЕЙ И ВЛАСТИ.

Пишите, Друзья,не молчите!

Толк, уверяю, будет!

Всем нам Добра и Блага, друзья.