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Созвездия зодиака или чертоги сварожьего круга? Кирилл Запорожец. Часть 1

17:56. 26 марта 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Сварожий Круг что это.

Автор-сказитель – Кирилл Запорожец

В современном мире человек постоянно озабочен своим настоящим и будущим. Чтобы получить ответы на волнующие его вопросы многие обращаются к астрологии, и в частности, к астрологическим календарям. Но! Какой предпочесть, к какому обратиться? Какая система вернее и точнее даст ответы на поставленные вопросы, мы узнаем из цикла передач под названием «Двенадцать созвездий зодиака или шестнадцать чертогов сварожьего круга? Круговая и горизонтальная развертка звездного неба».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=owAKyOROWiE

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