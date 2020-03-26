Созвездия зодиака или чертоги сварожьего круга? Кирилл Запорожец. Часть 1

Сварожий Круг что это.



Автор-сказитель – Кирилл Запорожец



В современном мире человек постоянно озабочен своим настоящим и будущим. Чтобы получить ответы на волнующие его вопросы многие обращаются к астрологии, и в частности, к астрологическим календарям. Но! Какой предпочесть, к какому обратиться? Какая система вернее и точнее даст ответы на поставленные вопросы, мы узнаем из цикла передач под названием «Двенадцать созвездий зодиака или шестнадцать чертогов сварожьего круга? Круговая и горизонтальная развертка звездного неба».



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=owAKyOROWiE