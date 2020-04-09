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Двенадцать созвездий зодиака или шестнадцать чертогов сварожьего круга? Часть 3

17:28. 9 апреля 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Сварожий Круг что это.

Автор-сказитель – Кирилл Запорожец
ВК Кирилла Запорожца – https://vk.com/oshahaw

В современном мире человек постоянно озабочен своим настоящим и будущим. Чтобы получить ответы на волнующие его вопросы многие обращаются к астрологии, и в частности, к астрологическим календарям. Но! Какой предпочесть, к какому обратиться? Какая система вернее и точнее даст ответы на поставленные вопросы, мы узнаем из цикла передач под названием «Двенадцать созвездий зодиака или шестнадцать чертогов сварожьего круга? Круговая и горизонтальная развертка звездного неба».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RHu1EIo1DYU

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