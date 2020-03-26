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Реакция французов на российскую помощь Италии. Комментарии

11:55. 26 марта 2020 159 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


Французские газеты написали о российской помощи Италии, как до этого ранее о помощи Кубы, Венесуэлы и Китая. А также о присвоенных чехами масках, предназначенным итальянцам

Комментарии к статьям

– Только что взлетели два самолёта

– А для чего нужен ЕС?

– Драть налоги. Не может же он всем сразу заниматься


- Не говоря об идеологии, Китай и Россия действительно делают все, чтобы помочь итальянцам, сербам, чехам, бельгийцам… нравится кому-то это или нет ,но господин Трамп ничего не сделал для своих европейских партнёров , он продолжает искать виновного за границей.

- Вам же сказали , американский налогоплательщик больше не хочет платить за Европу, мы дали вам план Маршалла, GPS и интернет, этого достаточно

- Кроме России и Китая, ещё Индия направила помощь Италии, а также Куба, которая направила туда 50 врачей. Президент Еврокомиссии разрешил Италии увеличить дефицит, чтобы справиться с ситуацией, то есть больше заимствовать на финансовых рынках

- Италия обращается за помощью к Китаю, Кубе и Венесуэле, но не к ЕС..

- Сообщается, что Чешская Республика присвоила себе сотни тысяч масок и тысячи респираторов, отправленных Китаем в Италию

- Как прекрасна Европа, мы раздеваем Пьера, который умирает, чтобы одеть Павла, который не болен, тошнота ! в будущем надо будет помнить о поведении всех этих стран-торговцев, которые воруют, отжимают в свою пользу, в то время как люди гибнут. Даже в 43- м мы были большими патриотами

- Это недопустимо. Их нужно наказать

- Вместо того, чтобы возмущаться немного поспешно, не будьте наивными. Когда речь идет о жизни или смерти, такая человеческая группа, как народ, отдает предпочтение собственному выживанию. Европейского народа нет. Хуже всего, когда внутри самой страны уже нет чувства принадлежности к одному народу, солидарному и сплоченному в невзгодах/ Так обстоит дело с сегодняшней Францией, ослабленной появлением поколения вечных подростков, захваченных безудержным поиском удовлетворения своих индивидуалистических удовольствий (вспомните это дебильное телешоу "Это мой выбор") : я делаю то, что мне нравится, и плевать на других – "это мой выбор", Франция к тому же ослаблена массивной иммиграцией, неинтегрируемой и не желающей жить для большинства, образуя параллельную Францию

- И да, в кризисе каждый за себя, … нет ничего нового под солнцем, и люди вновь открывают национальные государства

- Европа даже не в состоянии помочь друг другу !! печально, спасибо все-таки Путину ! надеюсь, мы вернем ему сторицей ???? и что этот мир наконец изменится, как только эпидемия исчезнет, на это можно надеяться, но в этом гнусном мире нет ничего определенного….

- Россия кажется более эффективной, чем новый европейский СССР…

- А между тем, где этот ЕС, о котором нам все уши прожужжали ? Когда надо организовать свободную конкуренцию в ущерб социалке ,оставить границы открытыми для всех ветров, отстаивать с пеной на губах свои гуманистические теории, как только речь заходит о мигрантах, она здесь. Помочь попавшим в беду европейским народам, её нет. Ничего !! Нужно ждать помощи от Китая и России, против которых введены экономические санкции… Позор !!

- Очевидно, что русские не злопамятные, Европа наложила на них эмбарго, но они нам помогают.

- А между тем НАТО готовит свои крупнейшие военные учения на российской границе в Прибалтике с 30 000 американских солдат, которые должны высадиться в Европе и тысячами транспортных средств . Франции, которая должна была принять участие в этом маскараде против "русской угрозы", пришло время вывести неолиберальных атлантистов из власти пинком под ж*** и восстановить подлинную стратегическую глубину независимости Франции, согласно заветам Шарль дэ Голля.

- Россия более эффективна, чем Евросоюз со своей глобалистской открытостью… странный поворот ситуации, в 90-е годы Франция пришла на помощь Борису Ельцину, в 2020-м именно россияне помогают странам ЕС…, ЕС ослабил своё могущество…и не способен больше делать что-либо, кроме добрых заявлений о намерениях в запутанных коммюнике. ЕС находится в полном банкротстве…не в состоянии видеть опасность, не в состоянии защитить граждан … одним словом ЕС недееспособен

- И все постоянно критикуют Путина, в то время как он является примером

-Досада тех, кто постоянно употребляет слово "диктатура" в отношении России, могла бы вызывать смех, если бы это не имело серьезных последствий. В России без сомнения "сильный режим", но Путин был избран. И большинство из тех, кто критикует, никогда не бывали в этой стране. Они довольствуются россказнями малочисленной горстки "диссидентов" этой огромной страны.

- Но я думал, что мы в ЕС, такая сильная супердержава, что нам никто не нужен! Давайте уже проснёмся ! Видно же, что каждый за себя. Пора давать свисток об окончании игры. Возвращение каждому государству его суверенитета .

- Конец одной утопии

- Спасибо Путин !! изгой для некоторых, но спаситель для остальных, спасибо !!

- Европа-это солидарность с нуждающимися со всего всего мира, перед которыми мы открываем свои границы. Но когда речь идет о солидарности с 60 миллионами итальянцев , оказавшимися в дерьме… Европы больше не существует.

- А, так это уже не армия США пришла нас спасать ? America first, indeed. На самом деле завтрашний день уже не будет таким, как предыдущий. Постараемся не забыть об этом ……

- Тем более что-то я не вижу помощи НАТО? Еще одно печальное признание провала этого издыхающего Союза.

- Военный союз, который служит только для ведения войн ради интересов США, ничего более !

- К счастью, есть Россия , потому что нельзя полагаться на Европейский Союз, который является эфемерной организацией.. как всегда.

- Обычно именно такие страны, как мы, помогают всему миру или предлагают свою помощь всей планете…. Что- то случилось? Да, я знаю ответ

- В то время как НАТО развертывает 50000 солдат в ЕС и много в Италии для запланированных маневров…. Куба посылает врачей- специалистов по вирусам, да Куба….. И русская армия, да русская армия, тоже присылает врачей- специалистов и военные средства дезинфекции. Особенно если учесть, что французская армия развернула свой единственный полевой госпиталь в Мелузе, д единственный, так как другого у нее нет……. и он будет готов через неделю !!! Я прошел военную службу в 1980 году, а и знаю, что полевой госпиталь должен быть готов в 24 часа !!!

- Есть те , кто могут, и те , кто не могут

- Китай и Россия являются основными источниками фейков о коронавирусе в Европе и США, по мнению западных СМИ, которые естественно никогда не лгут. И всё это зашло очень далеко, вплоть до отправки помощи в Италию…

- Мы станем странами третьего мира, вот что сделает счастливая глобализация с нашими детьми. Все элиты, которые продвигали против своего народа эту гипер- либеральную модель, должны быть привлечены к ответственности

- Это конец Европейской Общности. Спасибо Путин

- Европа … Конец Великой Иллюзии . Europ – Final Countdown

- Помощь несмотря на санкции

- Помощь стране НАТО, организации враждебной России

- Вы видели эту русскую помощь ? Нет. Эффект объявления для питания анти ЕС троллей.

- Ага, опять подлый удар от русских

- Успокойтесь, положение России завидное. Их пронесло. У них мало больных, поэтому им легче. Но все-таки спасибо за Италию.

- Все диктаторы планеты рвутся на помощь Италии. Не хватает только Северной Кореи. Печальный период для Европы.

- А что же ты не говоришь о диктатуре своих левых во Франции… Вы настолько тупы, что уничтожаете более 700 миллионов масок FFP2 или N95 и FFP3 или N93, не говоря уже о хирургических масках, более 1 миллиарда !!!! Вот такие вы левые на Западе …. Я надеюсь, что кризис не обойдёт тебя стороной, ты это заслужил !

- Ждём США, а ну да "american first"..

- В Италии все замечательно, к ним на помощь приходят Китай, Россия и кубинские врачи. С другой стороны, ни одна европейская страна не чувствует себя обеспокоенной происходящим. Франция по-прежнему не желает контролировать свои границы. Что же касается Германии, то она разработает грандиозный пакет стимулирования своей экономики, так что каждый за себя. Добавим к этому, что недавно был произведён опрос на тему, хотим ли мы ограничить Европу или, наоборот, распространить ее на другие страны, включая Турцию

- Вот небольшое упражнение, чтобы скоротать время в заточении на карантине : подсчитать, сколько раз за последние 30 лет высокооплачиваемые аппаратчики Союза европейских советских республик произносили слова "европейская солидарность"

- После Китая, теперь помогает Россия, как она прекрасна Европа

- Яркая демонстрация невозможности Европы и, следовательно, ее полной бесполезности..

- Европа, Европа , которая учит весь мир , как ему жить, не в состоянии установить и обеспечить соблюдение строгих правил сдерживания пандемии. Пригороды, как и прежде (наркотрафик и группировки- -), развивающиеся страны помогают итальянцам ( Россия, Куба, Китай.. )

- Путин незлопамятен… Но долгая ли у атлантистов ЕС память ?

- Нет, у них отсутствует память. Или, как и в случае с реабилитацией Сербии, через 20 лет

- Китай, Россия, Куба пришли на помощь Италии. Франция тоже должна смиренно попросить помощи у этих щедрых стран.

- Для чего тогда нужен ЕС ?

- Браво россияне, это не помешает ЕС критиковать Россию и сохранять санкции

- Невероятно! Россия подает пример. Как прекрасна европейская солидарность!

- Спасибо Россия !


Перевод с французского Parhonf
отсюда

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9917613.html

Метки: евросоюз, италия, Россия, французы

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