Гаспарян уверен, что правоохранительные органы неспроста заинтересовались доходами Муратова

По мнению писателя и публициста Армена Гаспаряна, интерес правоохранительных органов к доходам главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова вызван теневыми схемами заработка, которые он использует.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило расследование, в ходе которого журналистам удалось выяснить, что Муратов скрывает недвижимость на 350 миллионов рублей. Главред «Новой» использовал известную схему, оформляя имущество на родственников и гражданскую жену. Предполагается, что Муратов заработал состояние на публикации заказных материалов. Накануне сотрудники ФСБ отправили запрос о доходах журналиста в Федеральную налоговую службу.

«Речь идет, насколько я понимаю, о некоторых финансовых, назовем это так, злоупотреблениях, которые свойственны всем этим удивительным людям. Понятно, что они (сторонники Дмитрия Муратова. — Прим. ФАН) сейчас тут же обернут это в красивую обертку, что это вот «гонения», «давление на свободу слова», что их притесняют и унижают — это все понятно, тут ничего другого ждать не приходится», — прокомментировал ситуацию Гаспарян.

Эксперт отметил, что Муратов и прочие товарищи из либеральной тусовки слепо верят в то, что они никак не относятся к коррупционерам, поэтому открыто называют себя «борцами с коррупцией».

«Они себя-то к коррупционерам не относят. Поэтому здесь не подходит определение про двуличность. Они себя называют честными, чистыми, непорочными людьми с безукоризненной репутацией и чистыми сердцами. При чем здесь коррупция? Это ж не к ним. Они себя назвали «люди с чистой совестью» — вот отличнейшим образом этим всем и пользуются», — заключил Армен Гаспарян.

Напомним редакция ФАН просила Муратова прокомментировать опубликованную информацию о недвижимости, однако главред «Новой газеты» решил спрятать голову в песок и отмалчиваться. По всей видимости, ему есть, что скрывать.