Путин и Моди обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса.

Президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди поговорили по телефону о мерах, введённых в странах в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Лидеры стран обменялись мнениями по вопросу пандемии в преддверии саммита «группы двадцати», который должен пройти 26 марта в видеоформате.

«Выражена взаимная признательность за те усилия, которые предпринимаются в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан России в Индии и граждан Индии в России», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны условились об укреплении координации в борьбе с коронавирусной угрозой.

Ранее в российском посольстве сообщили о вылете из Индии в Россию 382 граждан, которые ранее не могли вернуться из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.