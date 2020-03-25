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Путин и Моди обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса.

19:35. 25 марта 2020 16 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди поговорили по телефону о мерах, введённых в странах в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
 
Путин и Моди обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса

 

  • РИА Новости

Лидеры стран обменялись мнениями по вопросу пандемии в преддверии саммита «группы двадцати», который должен пройти 26 марта в видеоформате.

«Выражена взаимная признательность за те усилия, которые предпринимаются в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан России в Индии и граждан Индии в России», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны условились об укреплении координации в борьбе с коронавирусной угрозой.

Ранее в российском посольстве сообщили о вылете из Индии в Россию 382 граждан, которые ранее не могли вернуться из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

 

Источник: https://russian.rt.com/world/news/731799-putin-modi-peregovory

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