Маркерные убеждения, помогающие когнитивно-поведенческим терапевтам идентифицировать различные личностные расстройства

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Забавную женек выдал картинку псякологов аоронов и прочих “наблюдателей” над гоями.)По ней как ты себя не веди,тебя по любому причислят либо к шизикам,либо к параноидальным дистрофанам.)))А если ты ту же самую логику, не дай бог применишь к этим учителям ааронам-женькам,то тебя так же причислят уже к агрессивным шизикам,что должны быть немедленно изолированы,ибо некуй.)))
Эт, называется, правда глаза колет. Карательная медицина у нас запрещена, так что можете расслабиться.