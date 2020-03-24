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Маркерные убеждения, помогающие когнитивно-поведенческим терапевтам идентифицировать различные личностные расстройства

01:10. 24 марта 2020 174 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Знакомимся ↣ примеряем на себя ↣ делаем выводы ↣ работаем над собой (ну, или нет).

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 39156 19948
    Степаныч 24 марта 2020 в 2:15

    Забавную женек выдал картинку псякологов аоронов и прочих “наблюдателей” над гоями.)По ней как ты себя не веди,тебя по любому причислят либо к шизикам,либо к параноидальным дистрофанам.)))А если ты ту же самую логику, не дай бог применишь к этим учителям ааронам-женькам,то тебя так же причислят уже к агрессивным шизикам,что должны быть немедленно изолированы,ибо некуй.)))

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