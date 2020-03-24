Маркерные убеждения, помогающие когнитивно-поведенческим терапевтам идентифицировать различные личностные расстройства

В служении делу или любви к другому человек осуществляет сам себя. Чем больше он отдаёт себя делу, чем больше он отдаёт себя своему партнёру, тем в большей степени он является человеком и тем в большей степени он становится самим собой. Таким образом, он, по сути, может реализовать себя лишь в той мере, в какой он забывает про себя, не обращает на себя внимания.

— Виктор Франкл