За российскими станками выстроилась очередь из заказчиков…

Пандемия коронавируса привела к тому, что многие российские предприятия столкнулись со значительным ростом заказов на свою продукцию.

Ранее многие компании, работающие на рынке РФ, предпочитали игнорировать отечественного производителя, приобретая ту или иную продукцию в Китае. Ничего удивительного в таком положении вещей нет: товары из Поднебесной выгодно отличает относительно невысокая стоимость и не самое плохо качество. Однако распространение по всему миру опасного заболевания, появившегося именно в КНР, внесло определенные коррективы.

Теперь отечественные и зарубежные компании обратили свой взор на российских промышленников, продукция которых ни в чем не уступает китайским аналогам. А по некоторым показателям и вовсе превосходит. Ярким примером в данном случае может служить Липецкое Станкостроительное Производство (ЛССП), которое оказалось засыпано заказами.

В пресс-релизе ЛССП говорится, что производственные площадки предприятия загружены на два месяца вперед. Таким образом, желающим приобрести липецкие станки приходится вставать в очередь. В среднем на изготовление одного крупного изделия уходит порядка двух месяцев. Исходя из этого, промедление со сроками заказа приведет к тому, что получить продукцию клиент сможет только ближе к концу года.

«Объемы производства с начала года выросли в разы и, чтобы предприятие могло выполнить в срок свои обязательства по договорам поставки, менеджеры отдела продаж приняли решение открыть «очередь» для своих настоящих и будущих клиентов на заказ продукции Липецкого станкостроительного предприятия на несколько месяцев вперед, о чем сообщили в начале недели на общем собрании по плану производства», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России локализовали производство станков с программным управлением. Сборочная площадка запущена в Самарской области....

Источник: https://politexpert.net/189482-za-rossiiskimi-stankami-vystroilas-ochered-iz-zakazchikov?utm_referrer=httpszen.yandex.com&utm_campaign=dbr