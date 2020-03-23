Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Политика, События Настоящего

Конец НАТО?

22:01. 23 марта 2020 194 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

1584944855_88888

Альянс НАТО был основан в апреле 1949 года. Организация была создана в качестве противовеса растущей политической и военной мощи Советского Союза. С 1949-го и вплоть до краха Советского Союза целью НАТО было предотвращение вторжения Советского Союза в Западную Европу. С распадом Союза в октябре 1991 года причины для сохранения НАТО стали оспариваться. Однако, как и многие крупные бюрократии, НАТО продолжало жить.

 

Сейчас, в 2020 году, интересы безопасности США и Европы уже мало совпадают. Еще со времен президентства Обамы, обеспокоившись ростом Китая, США перенесли внимание и военные ресурсы на Азию. Поскольку политическая и экономическая независимость Европы больше не является главной заботой Соединенных Штатов, их возможный выход из НАТО является лишь вопросом времени. И действительно, во многих частях США Европу считают скорее конкурентом, чем союзником. Экономические, политические и интересы национальной безопасности Европы и США уже не совпадают.

 

После распада Советского Союза блок НАТО искал причины для своего существования. Теракты в США 11 сентября 2001 года на какое-то время дали организации новую жизнь, но с учетом того, что Соединенные Штаты пришли к соглашению с талибами, эта причина скоро исчезнет. Теперь, когда Соединенные Штаты все больше заняты Китаем, в администрации Трампа растут ощущения, что НАТО больше не является для США тем грузом, который они должны нести.

 

Соединенные Штаты и Китай начали геополитическую войну, в которой обе стороны борются за преимущество на мировой арене. Европа, несмотря на мощное давление со стороны США, позволила китайской компании Huawei развивать в Европе технологию 5G, а Франция даже разрешила компании построить завод на своей территории.

 

Россия начала строительство газопровода «Северный поток», который будет транспортировать природный газ из России в Европу. Поскольку Европа уже получает 40 процентов своего природного газа из России, Соединенные Штаты обеспокоены тем, что чрезмерная зависимость от этого источника энергии сделает Европу геополитически зависимой в любой конфронтации между Россией и Западом. Хотя проект строительства в данный момент находится на паузе из-за экономического давления со стороны США, в итоге проект будет завершен, и объемы экспортируемого в Европу из России газа удвоятся. Ожидается, что Россия завершит Северный поток-2 в первом квартале 2021 года.

 

В качестве зловещего признака разногласий между основными державами ЕС и США, как Франция так и Германия исключили покупку американских F-35 для замены своих европейских истребителей Торнадо.

 

По мере того, как Соединенные Штаты перестают быть общемировым полицейским, и намереваясь развернуться от Европы к Азии, альянс, продолжавшийся с 1949 года, подходит к концу. Соединенные Штаты при правлении Трампа не считают, что альянс отвечает интересам США в области экономики, политики или национальной безопасности. Говорят, что если Трамп будет переизбран президентом, Соединенные Штаты выйдут из НАТО на ранних этапах его второго президентского срока.

 

Источник: https://intpolicydigest.org/2020/03/22/the-end-of-nato/

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Scofield: Перспективы «арабского НАТО»
...нет шансов на создание «арабского НАТО»(конец цитаты). Осталось отметить, что и... и Госдепа(конец цитаты). Если прогнозировать военный конфликт «арабского НАТО» с «...разделения и конкуренции разведывательных ведомств(конец цитаты). В плане потенциальных ...
Маневры НАТО - коси и забивай
... гражданских сотрудников силовых структур США (конец цитаты) Немцам не нравится, что... к нарастанию противоречий по линии НАТО-Россия. (конец цитаты) В этом году... установлению глобального доминирования. (конец цитаты) Оккупируют ли войска НАТО Россию и Китай...
Саммит НАТО в Варшаве — раздел зон влияния
... нарушать условия Основополагающего Акта Россия - НАТО, в котором альянс обязался не... Альянс всерьез настроен сдерживать Россию. (конец цитаты) Поторопиться переехать в Польшу... барах баксы с зарплат контингента НАТО. В такой экономической ситуации, ...
НАТО: вчера и сегодня
...альянса практически не ограниченаЕсли бы НАТО представляла собой оборонительный союз,...трещины. Соединённое Королевство, которое положило конец своим «особым отношениям», выйдя .... Первое решение противоречит данным НАТО обязательствам, поэтому войска будут ...
Здоровые силы не перевелись ни в Европе, ни даже... в НАТО!
...слышать подобное из уст военного НАТО.„Вообще мы видим, что ...полковник охарактеризовал... американцев! „Настанет ли конец американскому высокомерию (гордыне, спеси, ..., полковник авторитетно заявил, что НАТО своими действиями выхолащивает смысл самой...
НАТО: План „Ост 2.0”
....+++Разговоры о том, что НАТО сознательно и последовательно реализует гитлеровские..., никаких застольных дневников. Враждебность НАТО проявляется практически в ежедневных актах... уничтожить – или, на худой конец – поработить всех непохожих и осмеливающихся...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 182 158
    Thomas 23 марта 2020 в 22:13

    Не надо строить иллюзий. НАТО- американская военная организация, оккупирующая Европу. У них внутренние разборки из-за денег, а американцы любят еще воевать чужими руками= до последнего немца или француза.

    Ответить
       
  • 8915 7821
    Руса 23 марта 2020 в 22:31

    В таких случаях говорят, что слова бы автора, да Богу в уши.

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)