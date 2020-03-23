Конец НАТО?

Альянс НАТО был основан в апреле 1949 года. Организация была создана в качестве противовеса растущей политической и военной мощи Советского Союза. С 1949-го и вплоть до краха Советского Союза целью НАТО было предотвращение вторжения Советского Союза в Западную Европу. С распадом Союза в октябре 1991 года причины для сохранения НАТО стали оспариваться. Однако, как и многие крупные бюрократии, НАТО продолжало жить.

Сейчас, в 2020 году, интересы безопасности США и Европы уже мало совпадают. Еще со времен президентства Обамы, обеспокоившись ростом Китая, США перенесли внимание и военные ресурсы на Азию. Поскольку политическая и экономическая независимость Европы больше не является главной заботой Соединенных Штатов, их возможный выход из НАТО является лишь вопросом времени. И действительно, во многих частях США Европу считают скорее конкурентом, чем союзником. Экономические, политические и интересы национальной безопасности Европы и США уже не совпадают.

После распада Советского Союза блок НАТО искал причины для своего существования. Теракты в США 11 сентября 2001 года на какое-то время дали организации новую жизнь, но с учетом того, что Соединенные Штаты пришли к соглашению с талибами, эта причина скоро исчезнет. Теперь, когда Соединенные Штаты все больше заняты Китаем, в администрации Трампа растут ощущения, что НАТО больше не является для США тем грузом, который они должны нести.

Соединенные Штаты и Китай начали геополитическую войну, в которой обе стороны борются за преимущество на мировой арене. Европа, несмотря на мощное давление со стороны США, позволила китайской компании Huawei развивать в Европе технологию 5G, а Франция даже разрешила компании построить завод на своей территории.

Россия начала строительство газопровода «Северный поток», который будет транспортировать природный газ из России в Европу. Поскольку Европа уже получает 40 процентов своего природного газа из России, Соединенные Штаты обеспокоены тем, что чрезмерная зависимость от этого источника энергии сделает Европу геополитически зависимой в любой конфронтации между Россией и Западом. Хотя проект строительства в данный момент находится на паузе из-за экономического давления со стороны США, в итоге проект будет завершен, и объемы экспортируемого в Европу из России газа удвоятся. Ожидается, что Россия завершит Северный поток-2 в первом квартале 2021 года.

В качестве зловещего признака разногласий между основными державами ЕС и США, как Франция так и Германия исключили покупку американских F-35 для замены своих европейских истребителей Торнадо.

По мере того, как Соединенные Штаты перестают быть общемировым полицейским, и намереваясь развернуться от Европы к Азии, альянс, продолжавшийся с 1949 года, подходит к концу. Соединенные Штаты при правлении Трампа не считают, что альянс отвечает интересам США в области экономики, политики или национальной безопасности. Говорят, что если Трамп будет переизбран президентом, Соединенные Штаты выйдут из НАТО на ранних этапах его второго президентского срока.