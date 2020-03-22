Турция продолжает звать туристов, скрывая эпидемию коронавируса

За вчерашний день в Турции от коронавируса погибло 12 человек, а число заболевших практически перевалило за тысячу. Однако власти страны не хотят вводить полноценные карантины меры и закрывать отели, предпочитая умалчивать про эпидемию, чтобы не потерять прибыль с туристического бизнеса.

Всего в Турции от короновирусной инфекции скончался 21 человек, при этом скорость распространения болезни просто космическая. Так, всего за сутки количество инфицированных увеличилось на треть. Несмотря на это турецкие власти продолжают скрывать эпидемию. Единственная мера по предотвращению распространения коронавируса в Турции — комендантский час для граждан старше 65 лет и для тех, у кого хронические заболевания. Очевидно, что подобных мер недостаточно.

Страны, в которых зафиксирована вспышка коронавируса, закрывают границы для туристов, но Турцию эпидемия похоже не заботит. Для Анкары прибыль с туристического бизнеса приоритетнее, чем человеческие жизни. При таком безответственном отношении властей, отдых в Турции становится чрезвычайно опасным.