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Список известных мошенничеств, связанных с COVID-19

12:02. 22 марта 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Список известных мошенничеств, связанных с COVID-19

Канадский центр по борьбе с мошенничеством (Canadian Anti-Fraud Centre – CAFC) обновил список известных мошеннических действий, связанных с COVID-19. CAFC, который работает совместно с Королевской канадской конной полицией, Бюро по конкуренции и провинциальной полицией Онтарио, призывает канадцев проявлять бдительность, поскольку мошенники надеются использовать кризис. Вот последний список мошенничеств, которые были выявлены CAFC по состоянию на 18 марта:

- “Клининговые или отопительные компании”, предлагающие услуги по очистке воздуховодов или фильтров и предлагающие «специальные» воздушные фильтры для защиты от COVID-19.

- “Местные и провинциальные гидроэнергетические компании” угрожают отключить электроэнергию за неуплату.

- “Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)” предлагают для продажи поддельные списки людей якобы инфицированных COVID-19, проживающих в вашем районе.

- “Агентство общественного здравоохранения Канады” сообщает ложные результаты, утверждая, что у вас был положительный тест на COVID-19, и требует подтвердить ваши медицинские карты и номера кредитных карт для получения рецепта.

- “Красный Крест и другие известные благотворительные организации”, предлагающие бесплатные медицинские продукты (например, маски) за пожертвования.

- “Правительственные ведомства”, рассылающие фишинговые электронные письма на тему коронавируса, вынуждают вас открывать вредоносные вложения, заставляя вас раскрывать конфиденциальные личные и финансовые данные

- “Финансовые консультанты” предлагают людям вкладывать средства в новые горячие акции, связанные с пандемией и финансовую помощь и / или кредиты, чтобы помочь вам справиться с финансовыми проблемами связанными с приостановкой работы предприятий и компаний.

- Коммивояжеры, продающие услуги по дезинфекции домов и квартир.

- Частные компании, предлагающие к продаже поддельные тесты COVID-19.

http://perevodika.ru/articles/1208352.html – цинк

Кому пандемия, а кому способ заработать на панике.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5728150.html

Метки: канада, коронавирус, криминал, медицина

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