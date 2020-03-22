Россия оказалась лидером в производстве ИВЛ в Европе
12:14. 22 марта 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Якобы ничего не производящая, со слов либералов, Россия просто меняет схему поставок ИВЛ, исключая тендеры. Великобритания в это время судорожно пытается быстро наладить производство.
В условиях кризиса уральские производители аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будут поставлять регионам свою продукцию без тендеров. Так будет экономиться время.
Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на слова замгубернатора Свердловской области Павела Крекова.
С его слов, режим повышенной готовности «допускает приобретение аппаратов ИВЛ без специальных аукционных процедур, если приобретение производится напрямую у поставщика».
«Опыт Китая и Европы показал, что в сложных случаях пациенты нуждаются в респираторной поддержке, поэтому регионы перестраховываются и запасаются аппаратами уже сейчас», – сказал министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин.
В одном только Екатеринбурге аппараты ИВЛ производят три завода: ООО «Тритон-Электроникс», АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» и АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, часть холдинга «КРЭТ» Ростеха).
В это же время в Европе сейчас наблюдается острая нехватка аппаратов ИВЛ – больных так много, что существующих аппаратов на всех не хватает.
Великобритания готовится встретить волну эпидемии. Премьер-министр королевства Борис Джонсон обратился к главам компаний Rolls Royce и JCB, чтобы те начали изготавливать аппараты ИВЛ. Детальные переговоры должны состояться в понедельник, а пока известно лишь то, что инженеры работают над конструкцией аппаратов.
Именно в кризис и обнажается суть. Кроме того, в России быстро возводят больницы для наплыва пациентов.
Великобритания судорожно пытается быстро наладить производство и строит временные морги.
В условиях кризиса уральские производители аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будут поставлять регионам свою продукцию без тендеров. Так будет экономиться время.
Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на слова замгубернатора Свердловской области Павела Крекова.
С его слов, режим повышенной готовности «допускает приобретение аппаратов ИВЛ без специальных аукционных процедур, если приобретение производится напрямую у поставщика».
«Опыт Китая и Европы показал, что в сложных случаях пациенты нуждаются в респираторной поддержке, поэтому регионы перестраховываются и запасаются аппаратами уже сейчас», – сказал министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин.
В одном только Екатеринбурге аппараты ИВЛ производят три завода: ООО «Тритон-Электроникс», АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» и АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, часть холдинга «КРЭТ» Ростеха).
В это же время в Европе сейчас наблюдается острая нехватка аппаратов ИВЛ – больных так много, что существующих аппаратов на всех не хватает.
Великобритания готовится встретить волну эпидемии. Премьер-министр королевства Борис Джонсон обратился к главам компаний Rolls Royce и JCB, чтобы те начали изготавливать аппараты ИВЛ. Детальные переговоры должны состояться в понедельник, а пока известно лишь то, что инженеры работают над конструкцией аппаратов.
Именно в кризис и обнажается суть. Кроме того, в России быстро возводят больницы для наплыва пациентов.
Великобритания судорожно пытается быстро наладить производство и строит временные морги.
Ксения Мальцева
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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9900184.html