Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире, Экономика

Кровавые миллиарды: как в Швейцарии десятилетиями прятали деньги беглых фашистов

08:48. 22 марта 2020 212 просмотров 5 коммент. Опубликовал:
Источник: tvzvezda.ru @ Сергей Ауслендер

Специалисты центра Симона Визенталя в данный момент решают вопрос о передаче средств на благотворительные цели и в поддержку жертв Холокоста.

Центр Симона Визенталя, который ведет охоту за нацистами и их пособниками по всему миру, обнаружил сенсацию: на до сих пор действующих счетах фашистов в Швейцарии может храниться до 30 миллиардов долларов. Открытие удалось сделать благодаря спискам из архивов Буэнос-Айреса с именами 12 тысяч нацистов, которые сумели уйти от преследования и бежали в Аргентину.

Имели счета и хранили свои деньги в одном из крупнейших банков Швейцарии почти все беглецы от правосудия. В том числе это активы, которые изымались у евреев в соответствии с Нюрбергскими расовыми законами 30-х годов.

Сотрудник Национального банка развития Аргентины Педро Филипуцци совершенно не предполагал, что поручение начальства — разобрать полку со старыми документами — приведет к сенсации. Рассказать историю о своей находке из российских СМИ он согласился только телеканалу «Звезда».

«Сначала я просто не мог поверить своим глазам. Перечитал эти документы несколько раз, на них стояли официальные печати Конгресса Аргентинской нации. В этих документах были указаны двенадцать тысяч фамилий. Все эти люди были нацистами», — говорит Филипуцци.

Аргентинец начал собственное расследование — его очень интересовала история Второй мировой войны. Он обращался к родственникам людей из списка, писал в различные организации с просьбой помочь ему в этом деле, но везде получал отказ. Кроме того, Филипуцци опасался, что документы могут исчезнуть.

«Я боялся, что эта информация попадет в плохие руки, что снова возникнет риск того, что эти документы сожгут или потеряют. Существует большая вероятность того, что эти деньги были запачканы кровью, пролитой в результате деятельности партии нацистов в ходе Второй мировой войны», — продолжает он.

В годы войны Швейцария активно сотрудничала с нацистами, через её территорию шли немецкие грузы, а в банках хранились капиталы Третьего рейха. Нацистская Германия планировала вторжение в Швейцарию, армия которой не смогла бы оказать вермахту серьезного сопротивления. Но в последний момент страны договорились.

На все запросы Филипуцци в Цюрих ответом было молчание. Тогда мужчина обратился в центр Визенталя.

Израильский офис центра расположен в обычном жилом доме в Иерусалиме. Основным направлением его работы всегда была охота за беглыми нацистскими преступниками. Теперь же его сотрудники занимаются финансовыми вопросами: они пытаются заставить банк «Швейцарский кредит» передать деньги фашистов на благотворительные цели и поддержку жертв Холокоста.

Телеканал «Звезда» обратился в банк с просьбой прокомментировать эту историю, но оперативно ответа не получил. Швейцарское посольство также отказалось комментировать ситуацию.

«Эти деньги определенно  принадлежали евреям, они происходят из их конфискованных собственности, имущества и средств. И для нас это не вопрос денег — это моральный вопрос. Им есть что терять —  это репутация, я думаю, это самое дорогое для банкиров. Мы не думаем сдаваться, у нас отличные юристы», — говорит директор центра Визенталя по международным связям Шимон Самуэль.

Вопрос, куда отправятся деньги беглых нацистов, если швейцарцы согласятся с ними расстаться, ещё обсуждается. Центр Визенталя предлагает часть из них направить на образовательные и просветительские проекты, другую распределить в пользу жертв Холокоста, многие из которых еще живы.

Житель Иерусалима Лев Мучник был десятилетним школьником, когда в город Брацлав Винницкой области Украины пришли немцы. Всех евреев согнали в концлагерь.

«Это был единственный лагерь, где не кормили. Совершенно. Видимо, это был эксперимент, сколько люди смогут прожить, если их не кормить», — вспоминает он.

Историю про деньги нацистов, Лев Мучник ранее не знал, но считает, что средства надо вернуть пострадавшим.

«Взял бы и отдал. Есть более нуждающиеся чем я. Это их деньги. В свое время у, назовем так, Иванова, Петрова, Сидорова их забрали. Вещи, дома. И накопилась эта сумма. Это еврейские деньги, я так считаю», — говорит он.

После долгих переговоров банк разрешил экспертам Визенталя допуск к счетам, указанным в списке Филипуцци. Они должны проверить, что речь действительно идет о бывших нацистах, поскольку центр обладает наиболее полной базой имен военных преступников.

httpv://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/20203152018-NWVjb.html/player/

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Sascha Steinach globallookpress

Источник: https://nstarikov.ru/krovavye-milliardy-kak-v-shvejcarii-desjatiletijami-prjatali-dengi-beglyh-fashistov-114084

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 13 октября 2018
... 2014 году выделили пять миллиардов долларов. По мнению политолога...Киев за последние два десятилетия изменился до неузнаваемости. В...в плане активизации двух кровавых сценариев как на подконтрольных, так...говорили, что до уровня Швейцарии рукой подать, то ...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
...Израиле, Австрии, Англии, Швейцарии и других "цивилизованных"...очередные миллионы и миллиарды, то есть ...и был приближенным кровавого еврейского палача ...имеет право голоса!": как только какая-то женщина обратила внимание.... В первом десятилетии 21 века победитель...
Бэкграунд, выпуск-259 за 2 июня 2012
...тысячах невинных ливийцев, которых кровавый режим Каддафи уничтожил, пытаясь...щедростью десятки и сотни миллиардов евро на поддержку ...последних десятилетий не было такой вспышки такого заболевания, какой мы... ландшафт напоминать ту же Швейцарию. Но этого, от...
Бэкграунд, выпуск-317 за 14 сентября 2013
... В Швеции и Швейцарии законодательно практически не ... как разворовывался бюджет европейского парламента (1,5 миллиарда фунтов...смягчили, но потогонно-кровавая эксплуатация аборигенов сохранилась в...миллионами жертв за последующее десятилетие. Что поделаешь, ...
Единственный положительный вариант выхода Украины из глубокого кризиса
....), Белоруссия (9 млн.), Швейцария (8 млн.), Австрия (8...диктатуру. Памятники этого кровавого монстра следовало уже ...рачительный народный президент два десятилетия упорно модернизировал старые советские... в 15 миллиардов долларов под какой-то небольшой процент...
Украинский узел. Единственный положительный вариант выхода из глубокого кризиса
....), Белоруссия (9 млн.), Швейцария (8 млн.), Австрия (8...сравнению с этими матерыми кровавыми монстрами – мелочь… ...рачительный народный президент два десятилетия упорно модернизировал старые советские... в 15 миллиардов долларов под какой-то небольшой процент...

5 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)