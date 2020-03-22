Кровавые миллиарды: как в Швейцарии десятилетиями прятали деньги беглых фашистов

Специалисты центра Симона Визенталя в данный момент решают вопрос о передаче средств на благотворительные цели и в поддержку жертв Холокоста.

Центр Симона Визенталя, который ведет охоту за нацистами и их пособниками по всему миру, обнаружил сенсацию: на до сих пор действующих счетах фашистов в Швейцарии может храниться до 30 миллиардов долларов. Открытие удалось сделать благодаря спискам из архивов Буэнос-Айреса с именами 12 тысяч нацистов, которые сумели уйти от преследования и бежали в Аргентину.

Имели счета и хранили свои деньги в одном из крупнейших банков Швейцарии почти все беглецы от правосудия. В том числе это активы, которые изымались у евреев в соответствии с Нюрбергскими расовыми законами 30-х годов.

Сотрудник Национального банка развития Аргентины Педро Филипуцци совершенно не предполагал, что поручение начальства — разобрать полку со старыми документами — приведет к сенсации. Рассказать историю о своей находке из российских СМИ он согласился только телеканалу «Звезда».

«Сначала я просто не мог поверить своим глазам. Перечитал эти документы несколько раз, на них стояли официальные печати Конгресса Аргентинской нации. В этих документах были указаны двенадцать тысяч фамилий. Все эти люди были нацистами», — говорит Филипуцци.

Аргентинец начал собственное расследование — его очень интересовала история Второй мировой войны. Он обращался к родственникам людей из списка, писал в различные организации с просьбой помочь ему в этом деле, но везде получал отказ. Кроме того, Филипуцци опасался, что документы могут исчезнуть.

«Я боялся, что эта информация попадет в плохие руки, что снова возникнет риск того, что эти документы сожгут или потеряют. Существует большая вероятность того, что эти деньги были запачканы кровью, пролитой в результате деятельности партии нацистов в ходе Второй мировой войны», — продолжает он.

В годы войны Швейцария активно сотрудничала с нацистами, через её территорию шли немецкие грузы, а в банках хранились капиталы Третьего рейха. Нацистская Германия планировала вторжение в Швейцарию, армия которой не смогла бы оказать вермахту серьезного сопротивления. Но в последний момент страны договорились.

На все запросы Филипуцци в Цюрих ответом было молчание. Тогда мужчина обратился в центр Визенталя.

Израильский офис центра расположен в обычном жилом доме в Иерусалиме. Основным направлением его работы всегда была охота за беглыми нацистскими преступниками. Теперь же его сотрудники занимаются финансовыми вопросами: они пытаются заставить банк «Швейцарский кредит» передать деньги фашистов на благотворительные цели и поддержку жертв Холокоста.

Телеканал «Звезда» обратился в банк с просьбой прокомментировать эту историю, но оперативно ответа не получил. Швейцарское посольство также отказалось комментировать ситуацию.

«Эти деньги определенно принадлежали евреям, они происходят из их конфискованных собственности, имущества и средств. И для нас это не вопрос денег — это моральный вопрос. Им есть что терять — это репутация, я думаю, это самое дорогое для банкиров. Мы не думаем сдаваться, у нас отличные юристы», — говорит директор центра Визенталя по международным связям Шимон Самуэль.

Вопрос, куда отправятся деньги беглых нацистов, если швейцарцы согласятся с ними расстаться, ещё обсуждается. Центр Визенталя предлагает часть из них направить на образовательные и просветительские проекты, другую распределить в пользу жертв Холокоста, многие из которых еще живы.

Житель Иерусалима Лев Мучник был десятилетним школьником, когда в город Брацлав Винницкой области Украины пришли немцы. Всех евреев согнали в концлагерь.

«Это был единственный лагерь, где не кормили. Совершенно. Видимо, это был эксперимент, сколько люди смогут прожить, если их не кормить», — вспоминает он.

Историю про деньги нацистов, Лев Мучник ранее не знал, но считает, что средства надо вернуть пострадавшим.

«Взял бы и отдал. Есть более нуждающиеся чем я. Это их деньги. В свое время у, назовем так, Иванова, Петрова, Сидорова их забрали. Вещи, дома. И накопилась эта сумма. Это еврейские деньги, я так считаю», — говорит он.

После долгих переговоров банк разрешил экспертам Визенталя допуск к счетам, указанным в списке Филипуцци. Они должны проверить, что речь действительно идет о бывших нацистах, поскольку центр обладает наиболее полной базой имен военных преступников.

httpv://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/20203152018-NWVjb.html/player/

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Sascha Steinach globallookpress

Источник: https://nstarikov.ru/krovavye-milliardy-kak-v-shvejcarii-desjatiletijami-prjatali-dengi-beglyh-fashistov-114084