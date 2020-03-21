Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Тайная сила музыки. Елена Ромская и Марат Цораев

18:03. 21 марта 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Программа “Зеркало”.

Елена Ромская и Марат Цораев

“Музыка – нравственная красота человека, выраженная в звуке”
Андрей Гаврилов

Мы живем в мире, наполненном звуками музыки. Музыка управляет нашими эмоциями, настроением, разумом, сознанием…и что еще важно, но мало кому известно, она является фактором, задающим направление развития цивилизации.
Сегодня мы начнем разговор на тему влияния музыки на духовное развитие и здоровье Человека.

О чем будем говорить в этом выпуске:

- Почему музыка оказывает сильное воздействие на Человека?
- О влиянии ритма и музыкальных стилей на энергетику, здоровье и сознание Человека.
- Как связаны ритм музыки, чистота чакр и ритм жизненных процессов Человека.
- Как музыкальный инструмент в звуках отражает Душу.
- Как музыка делает нас лучше.

И другие вопросы влияния музыки на Человека, а также живая музыка в эфире – музыкальное сопровождение темы передачи авторской песней.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#музыка #здоровье #психология #влияет #организм #мозг #влияние #психика #воздействие #ромская #марат #цораев #человека #свойства #елена #чакры #психофизиологию

#Музыка #Марат #Цораев #Здоровье #ВлияниеМузыкиНаЧеловека #ВлияниеМузыкиНаПсихикуЧеловека #ВлияниеМузыкиНаПсихофизиологиюЧеловека #Психология #ВлияниеМузыки #КакМузыкаВлияетНаЧеловека #ВлияниеМузыкиНаОрганизмЧеловека #Влияние #Мозг #Психика #СвойстваМузыки #ВлияниеМузыкиНаЗдоровье #ВоздействиеМузыки #ЕленаРомская #Чакры

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A7bHzL3G_aI

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
...мяса с ножа ты не ел ни куска, Если руки ... что в них скрывается некая тайная сила их хозяев, которую вы не..., после отбоя обе девочки еле доползли до кроватей и с... всем войском раздалась прекрасная мелодичная музыка. Удивительный оркестр из гуслей, ...
К годовщине Великой Победы: дневник партизана Дзяковича — уникальный исторический документ
... напрямую 300 метров. Опред[елили], что это на Сергеев ...Сергея. В общем, эта музыка продолжалась весь день. Весь ...сопротивление должно быть немедленно сломлено силой оружия (штык, приклад, ... войска СС (ваффен СС), тайная государственная полиция (гестапо) и...
Мироведение
..., Аленький цветочек, Цветик-семицветик, Матушка Ель, Вещий дуб, Дубыня, Светобор, Древесница... металлов, расписание трудовых смен), искусстве (музыка и живопись времён года, временные.... Киев, 1999 «Дом и его тайные силы. Как управлять энергетикой своего дома...
Елена Блаватская: «русская ведьма», которая обманула весь мир
...выучила несколько языков, училась музыке в Лондоне и Париже...необъяснённых законов Природы и сил, сокрытых в человеке. ...корни». Во втором томе «Тайной доктрины» Блаватская писала: «... своей работе внимание, Елена Блаватская демонстрировала свои сверхспособности...
УКРАИНА 2014: ДРЕВНЯЯ ТАЙНАЯ ВОЙНА
... Богов Прави. Согласно тайному знанию причинами, приведшими ...часть граждан этой страны ели с твоих рук,...западной разрушительной культуры (кино, музыка, одежда, нравы, мораль ...этих странах не оказалось сил, способных противостоять темномагическому воздействию...
Елена Прудникова: интервью к книге «Последний бой Лаврентия Берии»
...Приводится с сокращениями.- Знаете, Елена, самое моё сильное желание по... что кроме заинтересованных политических сил для этого требуется иметь ...Причем это явно какие-то тайные игры, потому что о ...часто заказывал для себя классическую музыку…- Что еще о нем...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)