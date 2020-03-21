Тайная сила музыки. Елена Ромская и Марат Цораев

Программа “Зеркало”.



Елена Ромская и Марат Цораев



“Музыка – нравственная красота человека, выраженная в звуке”

Андрей Гаврилов



Мы живем в мире, наполненном звуками музыки. Музыка управляет нашими эмоциями, настроением, разумом, сознанием…и что еще важно, но мало кому известно, она является фактором, задающим направление развития цивилизации.

Сегодня мы начнем разговор на тему влияния музыки на духовное развитие и здоровье Человека.



О чем будем говорить в этом выпуске:



- Почему музыка оказывает сильное воздействие на Человека?

- О влиянии ритма и музыкальных стилей на энергетику, здоровье и сознание Человека.

- Как связаны ритм музыки, чистота чакр и ритм жизненных процессов Человека.

- Как музыкальный инструмент в звуках отражает Душу.

- Как музыка делает нас лучше.



И другие вопросы влияния музыки на Человека, а также живая музыка в эфире – музыкальное сопровождение темы передачи авторской песней.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A7bHzL3G_aI