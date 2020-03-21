Не факт! Клим Ворошилов

Программа «НЕ ФАКТ!» берется за расследование истории легендарного танка «Клим Ворошилов». Немцы прозвали этот танк «призраком», потому что до него ничего подобного на полях сражений не было. Боевая машина, которая на фронте могла противостоять сразу десятку вражеских танков, была снята с производства в самый разгар войны. Ведущий Арарат Кещян попытается разобраться, что погубило легенду, а также выяснит, мог ли один-единственный «Клим Ворошилов» остановить наступление немцев на Москву.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CQv8hY93k44