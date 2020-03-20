Расстрела царской семьи не было. (новые факты)
14:18. 20 марта 2020 360 просмотров 8 коммент. Опубликовал: Русофил
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Фев
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Конечно, человек свободен в ответе на вопросы, которые задает ему жизнь. Но эту свободу не следует смешивать с произвольностью. Её нужно понимать с точки зрения ответственности. Человек отвечает за правильность ответа на вопрос, за нахождение истинного смысла ситуации. А смысл — это нечто, что нужно скорее найти, чем придать, скорее обнаружить, чем придумать.
Русские цари – Рюрики. Романовы – никакие не цари, и не “Романовы”. А немецкие императоры Гольтштейны.
За ними Лондон прислал броненосцы. Они отдали Россию американцам. И до сих пор дурят аборигенов мифической “революцией”.
А вот их двойников, может, и расстреляли.
Где-то мелькало, что сами романовы вообще закончились на Пaвле I…
Павел сын Петра 3.
А вот он Пётр III Фёдорович (урождённый Карл Пе́тер У́льрих, нем. Karl Peter Ulrich, полностью нем. Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf;
Катерину топтали всем двором… И салтыковы, и юсуповы, и орловы с потёмкиным… И Павел, вроде бы,- от Юсупова…
Рюрики герои скорее СКАЗОЧНЫЕ ))
Ничего от них не осталось и неизвестно.
Некие записи появляются в эпоху Ивана Грозного.
А вот он писал собственоручно ” мы ведем род от Августа-кесаря”.
Наверно не знал что от Рюрика.
Почему?
Голова пухнет от обилия версий. Это ведь не первая и не последняя. Я много слушал и читал на эту тему. Даже, к примеру, что Алексей Николаевич Косыгин – это и есть царевич Алексей. И что могила царской дочери Ольги Николаевны находится где-то в Италии.
Правду не обнародуют, пока в ней не будет заинтересована властная элита, и не только российская…
Наша история, благодаря борзописцам с шершавыми языками, стала просто непредсказуемой…
Семью и детей имела якобы Анастасия, младшая дочь Николая Второго. Оглянитесь, может, среди нас ходят прямые потомки последнего императора. )))