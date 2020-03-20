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Расстрела царской семьи не было. (новые факты)

14:18. 20 марта 2020 360 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NMMsd0BI9ao

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 23930 16009
    Ликвидатор 20 марта 2020 в 14:50

    Русские цари – Рюрики. Романовы – никакие не цари, и не “Романовы”. А немецкие императоры Гольтштейны.
    За ними Лондон прислал броненосцы. Они отдали Россию американцам. И до сих пор дурят аборигенов мифической “революцией”.
    А вот их двойников, может, и расстреляли.

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    2
  • 2694 2190
    Антон 20 марта 2020 в 16:12

    Голова пухнет от обилия версий. Это ведь не первая и не последняя. Я много слушал и читал на эту тему. Даже, к примеру, что Алексей Николаевич Косыгин – это и есть царевич Алексей. И что могила царской дочери Ольги Николаевны находится где-то в Италии.

    Правду не обнародуют, пока в ней не будет заинтересована властная элита, и не только российская…

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  • 2694 2190
    Антон 20 марта 2020 в 16:15

    Семью и детей имела якобы Анастасия, младшая дочь Николая Второго. Оглянитесь, может, среди нас ходят прямые потомки последнего императора. )))

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