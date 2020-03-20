Генетические исследования потомков Рюрика. Анализ происхождения от Russian Nobility DNA Project.

Для начала краткий анонс генетических исследований:

Все современные мужчины имеют общего предка, жившего примерно 150 тысяч лет назад. По Y-хромосоме люди делятся на десяток крупных гаплогрупп - объединений, имеющих общего предка на рубеже нескольких десятков тысяч лет. Эти группы называются латинскими буквами и цифрами: R1, N, C, G, I2 и др.

Каждая из этих групп определяется специфической мутацией - снипом (SNP).

Новые мутации происходят постоянно, поэтому гаплогруппы делятся на множество других гаплогрупп или клад / субклад / ветвей / кластеров.



Поиском и исследованием потомков Рюрика и Гедемина занимались: «Русский Newsweek», Family Tree DNA, Russian Nobility DNA Project (В.Волков и С.Думин).

Часто, это представители бывших боярских и дворянских родов, ныне живущие в Европе.

Людей тестировали на наличие огромного количества маркеров, и что не мало важно, устанавливали степень их родства в пределах даже одной ветви.

Ведь наличие единого предка этого и требует.



Результаты получились интересными:

Оказалост, что "документальные" потомки Рюриковичей принадлежат к разным ветвям и имеют несколько гаплогрупп.

В результате исследования выделилась гаплогруппа N1c1 c маркером L550

N1c1 появилась примерно 9 000 лет назад, а её носители двигались по северным широтам на запад. N1c1 (общая) встречается у народов финно-угорской языковой группы, в Прибалтике и у тюркских народов.

Рюриковичи N1c1 принадлежат к особому субкладу этой гаплогруппы – N1c1d1, со снипом L550 (N-L550).

N1c1d1 в свою очередь делится на 2 ветви "скандинавскую" и "южно-балтийскую (Пруссия, Литва, Латвия, Белоруссия)". По данным генетиков они "разошлись" 3000 лет назад (примерно 1000 г. до н.э.) в районе Смоленска.

К "южно-балтской" ветви относятся Гедеминовичи.

Гаплотипы всех протестированных потомков Рюриковичей, имеющих N1c1 относятся именно к «скандинавской» ветви.



Согласно официальной родословной общим предком Гагариных, Хилковых, Лобановых-Ростовских, Ржевских, Шаховских, Кропоткиных и Путятиных является Владимир Мономах(1053-1125)



Более детальное рассмотрение маркеров привело к построению "родственного дерева N1c1d1"



Все протестированные Рюриковичи N1c1, за исключением Мышецкого (его общий предок с остальными тестируемыми N1c1 жил ок. 1900 лет назад), являются явными генетическими родственниками, на это указывает незначительное количество мутаций между гаплотипами и определенные значения маркеров.



Однако, кто-то явно находится не на своем месте, согласно документальной версии.

Наиболее выверенная родословная, вызывающая доверие у многих исследователей, присутствует у Гагариных, Кропоткиных, Вадбольских, Шаховских, Лобановых-Ростовских, Ржевских, Мосальских. Официальный статус эти родословные получили еще в 1555 г. в Государевом Книге.



Установлено, что Вадбольские, Лобановы-Ростовские, Хилковы, Гагарины, Шаховские, Кропоткины, Ржевские, Путятины, Пузыны, Массальские и Корибут-Воронецкие являются потомками одного предка, жившего около 1000 лет назад.

Предполагается , что в 862 году варяг Рюрик был призван на княжение, а Ярослав Владимирович Мудрый (предполагаемый предок) жил в рамках 978-1054 годов.

По данным Family Tree DNA «скандинавские» N1c1 встречаются в основном в Финляндии, Швеции, Норвегии, Британии, а также в России.

Однако, в базах данных по маркеру "Рюриковичей" DYS458=18 удалось установить их точных родственников.



Наиболее близки к гаплотипам Рюриковичам N1c1 гаплотипы: Петерсона из Швеции, Корсстрома, чьи предки переселились в Финляндию из Швеции (Готланд), Дидэвинпорта-Стюарта (Шотландия) и Притиваара (Финляндия).



Согласно базе www.yhrd.org 12-маркерные гаплотипы , сходные с гаплотипами Рюриковичей N1c1, чаще всего встречается в районе Уппсалы, столицы древнего шведского королевства.

Что интересно, провинция Уппланд с центром в Уппсале является частью прибрежного региона Руслаген (Roslagen). Однако интерпретировать это, как не-совпадение, конечно, не стоит.

Что, интересно гаплотипы Рюриковичей R1a1 относятся к разным субкладам:

Волконский, Оболенский и Барятинский – субкладу (R-L260),

Шуйский (R-P278), Друцкой-Соколинский (R-Z280*).

Белосельский-Белозерский и Карпов (R-Z92).



Близкими генетическими родственниками между собой являются только Волконский, Оболенский и Барятинский, имеющие определенный маркеры.

Сам же вариант R-L260 или R1a1a1g2* - встречается у славян в Польше, Силезии, Чехии.

Но в Балтике он отсутствует. Вычисленное время жизни этого предка составляет около 800 лет назад.



В результате тестирования представителя рода Святополк-Четвертинских выявилась принадлежность его к гаплогруппе I2a.

Она чаще встречается на Балканах - у боснийцев и хорватов от 40 до 60%, у сербов и македонцев 20-30%, примерно столько же в Молдавии у гагаузов. В Западной Украине, частота распространения гаплогруппы I2a достигает 15-16%.

В Белоруссии регионы с наибольшей частотой — это западная ее часть (22%) и восточное Полесье (27%), в центральной части около 14-16%, и резкое снижение к северу страны, где частота падает до 7%. В России частотный градиент также направлен с юго-запада (Белгородская, Курская области 18-20%) на север с понижением почти до нуля. В центральных областях России I2a не имеет резких всплесков частот и держится на уровне в среднем 5-10%).

В остальных европейских странах распространенность гаплогруппы I2a крайне низкая. В Скандинавии от 0 до 1%, в Чехии 5-8%, в Турции в среднем 1-2%. В Азии и на Ближнем Востоке, а также в Африке гаплогруппа I2a имеет нулевые частоты.

Источник: https://pikabu.ru/story/geneticheskie_issledovaniya_potomkov_ryurika_analiz_proiskhozhdeniya_ot_russian_nobility_dna_project_5284863