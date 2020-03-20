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Генетические исследования потомков Рюрика. Анализ происхождения от Russian Nobility DNA Project.

14:18. 20 марта 2020 244 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Для начала краткий анонс генетических исследований:
Все современные мужчины имеют общего предка, жившего примерно 150 тысяч лет назад. По Y-хромосоме люди делятся на десяток крупных гаплогрупп - объединений, имеющих общего предка на рубеже нескольких десятков тысяч лет. Эти группы называются латинскими буквами и цифрами: R1, N, C, G, I2 и др.
Каждая из этих групп определяется специфической мутацией - снипом (SNP).
Новые мутации происходят постоянно, поэтому гаплогруппы делятся на множество других гаплогрупп или клад / субклад / ветвей / кластеров.

Поиском и исследованием потомков Рюрика и Гедемина занимались: «Русский Newsweek»,  Family Tree DNA, Russian Nobility DNA Project (В.Волков и С.Думин).
Часто, это представители бывших боярских и дворянских родов, ныне живущие в Европе.
Людей тестировали на наличие огромного количества маркеров, и что не мало важно, устанавливали степень их родства в пределах даже одной ветви.
Ведь наличие единого предка этого и требует.

Результаты получились интересными:
Оказалост, что  "документальные" потомки Рюриковичей принадлежат к разным ветвям и имеют несколько гаплогрупп

Генетические исследования потомков Рюрика. Анализ происхождения от Russian Nobility DNA Project Рюрик, Генетика, Ярослав Мудрый, ДНК, Гаплогруппы, Скандинавия, Мутация, Snp, Длиннопост

В результате исследования выделилась гаплогруппа N1c1 c маркером L550
N1c1 появилась примерно 9 000 лет назад, а её носители двигались по северным широтам на запад. N1c1 (общая) встречается у народов финно-угорской языковой группы, в Прибалтике и у тюркских народов.
Рюриковичи N1c1 принадлежат к особому субкладу этой гаплогруппы – N1c1d1, со снипом L550 (N-L550).
N1c1d1 в свою очередь делится на 2 ветви "скандинавскую" и "южно-балтийскую (Пруссия, Литва, Латвия, Белоруссия)". По данным генетиков они "разошлись" 3000 лет назад (примерно 1000 г. до н.э.) в районе Смоленска.
К "южно-балтской" ветви относятся Гедеминовичи.
Гаплотипы всех протестированных потомков Рюриковичей, имеющих N1c1 относятся именно к  «скандинавской» ветви.

Согласно официальной родословной общим предком Гагариных, Хилковых, Лобановых-Ростовских, Ржевских, Шаховских, Кропоткиных и Путятиных является Владимир Мономах(1053-1125)

Более детальное рассмотрение маркеров привело к построению "родственного дерева N1c1d1"

Все протестированные Рюриковичи N1c1, за исключением Мышецкого (его общий предок с остальными тестируемыми N1c1 жил ок. 1900 лет назад), являются явными генетическими родственниками, на это указывает незначительное количество мутаций между гаплотипами и определенные значения маркеров.

Однако, кто-то явно находится не на своем месте, согласно документальной версии.

Генетические исследования потомков Рюрика. Анализ происхождения от Russian Nobility DNA Project Рюрик, Генетика, Ярослав Мудрый, ДНК, Гаплогруппы, Скандинавия, Мутация, Snp, Длиннопост

Наиболее выверенная родословная, вызывающая доверие у многих исследователей, присутствует у Гагариных, Кропоткиных, Вадбольских, Шаховских, Лобановых-Ростовских, Ржевских, Мосальских. Официальный статус эти родословные получили еще в 1555 г. в Государевом Книге.

Установлено, что Вадбольские, Лобановы-Ростовские, Хилковы, Гагарины, Шаховские, Кропоткины, Ржевские, Путятины, Пузыны, Массальские и Корибут-Воронецкие являются потомками одного предка, жившего около 1000 лет назад.
Предполагается , что в 862 году варяг Рюрик был призван на княжение, а Ярослав Владимирович Мудрый (предполагаемый предок) жил в рамках 978-1054 годов.

По данным Family Tree DNA «скандинавские» N1c1 встречаются в основном в Финляндии, Швеции, Норвегии, Британии, а также в России.
Однако, в базах данных по маркеру "Рюриковичей" DYS458=18 удалось установить их точных родственников.
 

Генетические исследования потомков Рюрика. Анализ происхождения от Russian Nobility DNA Project Рюрик, Генетика, Ярослав Мудрый, ДНК, Гаплогруппы, Скандинавия, Мутация, Snp, Длиннопост

Наиболее близки к гаплотипам Рюриковичам N1c1 гаплотипы: Петерсона из Швеции, Корсстрома, чьи предки переселились в Финляндию из Швеции (Готланд), Дидэвинпорта-Стюарта (Шотландия) и Притиваара (Финляндия).

Согласно базе www.yhrd.org 12-маркерные гаплотипы , сходные с гаплотипами Рюриковичей N1c1, чаще всего встречается в районе Уппсалы, столицы древнего шведского королевства.

Генетические исследования потомков Рюрика. Анализ происхождения от Russian Nobility DNA Project Рюрик, Генетика, Ярослав Мудрый, ДНК, Гаплогруппы, Скандинавия, Мутация, Snp, Длиннопост

Что интересно, провинция Уппланд с центром в Уппсале является частью прибрежного региона Руслаген (Roslagen). Однако интерпретировать это, как не-совпадение, конечно, не стоит.
Что, интересно гаплотипы Рюриковичей R1a1 относятся к разным субкладам:
Волконский, Оболенский и Барятинский – субкладу (R-L260), 
Шуйский (R-P278), Друцкой-Соколинский (R-Z280*). 
Белосельский-Белозерский и Карпов (R-Z92).

Близкими генетическими родственниками между собой являются только Волконский, Оболенский и Барятинский, имеющие определенный маркеры.
Сам же вариант R-L260 или R1a1a1g2* - встречается у славян в Польше, Силезии, Чехии.
Но в Балтике он отсутствует. Вычисленное время жизни этого предка составляет около 800 лет назад.

В результате тестирования представителя рода Святополк-Четвертинских выявилась принадлежность его к гаплогруппе I2a
Она чаще встречается на Балканах - у боснийцев и хорватов от 40 до 60%, у сербов и македонцев 20-30%, примерно столько же в Молдавии у гагаузов. В Западной Украине, частота распространения гаплогруппы I2a достигает 15-16%. 
В Белоруссии регионы с наибольшей частотой — это западная ее часть (22%) и восточное Полесье (27%), в центральной части около 14-16%, и резкое снижение к северу страны, где частота падает до 7%. В России частотный градиент также направлен с юго-запада (Белгородская, Курская области 18-20%) на север с понижением почти до нуля. В центральных областях России I2a не имеет резких всплесков частот и держится на уровне в среднем 5-10%).
В остальных европейских странах распространенность гаплогруппы I2a крайне низкая. В Скандинавии от 0 до 1%, в Чехии 5-8%, в Турции в среднем 1-2%. В Азии и на Ближнем Востоке, а также в Африке гаплогруппа I2a имеет нулевые частоты.

 

Источник: https://pikabu.ru/story/geneticheskie_issledovaniya_potomkov_ryurika_analiz_proiskhozhdeniya_ot_russian_nobility_dna_project_5284863

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