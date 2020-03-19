В Союзе журналистов России игнорируют просьбу ФАН отреагировать на расследование о богатствах Муратова
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв отказался реагировать на информацию об имеющейся у главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова недвижимости на 350 млн рублей.
Накануне редакция Федерального агентства новостей отправила запрос в СЖР с просьбой прокомментировать расследование ФАН. Журналистам удалось разузнать о многомилионных владениях Муратова, записанных на гражданскую жену и других членов семьи.
Позже сетевое издание «Открытые медиа» опубликовали интервью с Соловьёвым, в котором он заявил, что СЖР не получал никаких запросов от ФАН. Кроме того, председатель организации отметил, что подобными вопросами СЖР не занимается.
«Таких обращений не было и быть не может. СЖР не занимается недвижимостью и источниками доходов журналистов», — заявил Соловьев.
Редакция ФАН попросила Соловьева объяснить свою позицию.
«Да, совершено правильно, я давал этот комментарий. Во-первых, я не получал от вас такой бумаги. Во-вторых, это крайне странно, потому что мы не занимаемся выяснением сколько у журналистов недвижимости. Это совершенно не наша задача. Мы не прокуратура и Следственный комитет, а Союз журналистов. Тем более Дмитрий Муратов не является членом Союза журналистов России», — ответил председатель СЖР.
По его мнению, оценивать происхождения богатств главреда «Новой» «неэтично».
«Так как у нас свобода печати, журналисты имеют право писать все, что не запрещено законом, но при этом обращаться к нам, — в Союз журналистов с просьбой давать оценку состоянию недвижимости кого-то из журналистов – это неэтично. Это совершенно не тот адрес, куда надо обращаться по этому поводу», — отметил Соловьёв.
Напомним, журналисты ФАН предполагают, что элитную недвижимость, загородные участки и дома Муратов приобретал на деньги, полученные за публикацию заказных материалов.
журналисты ФАН это кто?
Какое ВСЕМ дело до них и до Муратова?
А не они написали плохое слово в лифте?
Может на этих журналистов надр завести уголовное дело?
А Терешкову не они подговорили а потом на деньги кинули.
А девочку кто изнасиловал в Семипалатинске?