Россияне смогут бесплатно пользоваться сервисами онлайн-кинотеатров в период карантина

В связи с карантинными мерами в период распространения коронавирусной инфекции многие россияне вынуждены сидеть дома, чтобы не подвергать опасности своё здоровье и здоровье близких людей.

Многие граждане столкнулись с неожиданной проблемой: дома им попросту нечем заняться. Однако сервисы онлайн-кинотеатров решили поддержать россиян и подготовили специальные акции на время карантина.

https://youtu.be/DOaomivggHg

Например, онлайн-кинотеатр Premier с 15 марта открыл абсолютно бесплатный доступ для всех.

Бесплатными развлечениями также решил порадовать онлайн-сервис MORE.TV. Достаточно лишь ввести промокод SIDIMDOMA.

По промокоду POKAVSEDOMA можно получить бесплатный доступ к сервисам «Ядекс.Плюс».

Онлайн-кинотеатр OKKO предоставит бесплатную подписку на 14 дней по промокоду 00019.

А на сервис IVI можно подписаться всего за 1 рубль в месяц.

В общем, карантин – не повод для печали. У россиян появилось много свободного времени, которое можно посвятить просмотру любимых фильмов и сериалов.