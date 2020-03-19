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Россияне смогут бесплатно пользоваться сервисами онлайн-кинотеатров в период карантина

19:46. 19 марта 2020 136 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В связи с карантинными мерами в период распространения коронавирусной инфекции многие россияне вынуждены сидеть дома, чтобы не подвергать опасности своё здоровье и здоровье близких людей.

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Многие граждане столкнулись с неожиданной проблемой: дома им попросту нечем заняться. Однако сервисы онлайн-кинотеатров решили поддержать россиян и подготовили специальные акции на время карантина. 

https://youtu.be/DOaomivggHg

Например, онлайн-кинотеатр Premier с 15 марта открыл абсолютно бесплатный доступ для всех.

 
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Бесплатными развлечениями также решил порадовать онлайн-сервис MORE.TV. Достаточно лишь ввести промокод SIDIMDOMA.

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По промокоду POKAVSEDOMA можно получить бесплатный доступ к сервисам «Ядекс.Плюс».

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Онлайн-кинотеатр OKKO предоставит бесплатную подписку на 14 дней по промокоду 00019.

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А на сервис IVI можно подписаться всего за 1 рубль в месяц.

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В общем, карантин – не повод для печали. У россиян появилось много свободного времени, которое можно посвятить просмотру любимых фильмов и сериалов.

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