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Психологически не готовы

20:59. 19 марта 2020 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Забавное. Во Львовской области врачи убегали от пациента с температурой.

Андрей Марунчак рассказал, что возвращался в Украину из Лондона через нидерландский Утрехт и якобы общался с гражданкой Италии в самолете. В Украину он прибыл 10 марта и вскоре почувствовал боль в груди и ухудшение самочувствия. 13 марта мужчина обратился в Галицкую районную больницу.

"В поликлинике в пятницу никого не было, поэтому я спустился в отдел скорой помощи. Стучу в комнату, оттуда вышел один врач и спросил "Что вы хотите". Я ответил, что задыхаюсь и меня болит в груди. У него первый вопрос: "А Вы откуда приехали?". Я ответил, что прилетел из Европы. Услышав это, работники закрыли дверь изнутри, а врач, который вышел, начал от меня убегать", – рассказывает мужчина.

Мужчина вспоминает, что врач побежал на второй этаж искать своих коллег: "Я бегу за ним и прошу, окажите помощь, я не могу дышать, а он продолжает бежать и говорит, что это работа семейного врача".

Как рассказывает житель Ивано-Франковщины, после этого врач скорой все же отвел его в приемную, однако повторилась похожая история. Там якобы заявили, что "работу семейного врача выполнять не собираются".

"Единственная врач согласилась сделать флюорографию. Однако в приемной, услышав, что я прилетел из Европы, весь медперсонал, кроме одной медсестры, выбежал… Она решила сделать мне кардиограмму, а в помещение приемной тем временем продолжили приходить другие люди. Впоследствии уже померили температуру, она оказалась повышенной – 37,5", – рассказал Андрей.

По его словам, уже вечером его все же поместили в палату и вызвали скорую с Ивано-Франковщины, мол, мы не знаем, что с вами делать. Про врачей инфекционной больницы в Ивано-Франковске мужчина отозвался, наоборот, одобрительно. Там его встретили медики в защитных костюмах и изолировали.

"Врачи сразу взяли анализы, чтобы сделать тест на коронавирус. Результат я получил в телефонном режиме во вторник, 17 марта, в обед, но выписать меня не смогли, потому что ждут официальный документ. Результаты анализов показали, что у меня не коронавирус, а грипп "А", после чего меня уже выписали из больницы", – добавил Андрей Марунчак.

Директор Галицкой больницы признает, что его подопечные, возможно, не были готовы психологически, но уверяет, что помощь оказывали в соответствии с инструкцией.

https://strana.ua/news/255957-v-bolnitse-halicha-mediki-ubezhali-ot-vernuvshehosja-iz-evropy-ukraintsa-kotoryj-zapodozril-u-sebja-koronavirus.html – полностью здесь

Разительный контраст с китайскими товарищами.



Количество смертей в Италии сегодня превысило китайские показатели. В отличие от КНР, Европа оказалась прямо скажем не готова к происходящему.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5722696.html

Метки: идиоты, коронавирус, львов, Украина, юмор

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