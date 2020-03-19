Планы EED устроить «цветную революцию» провалились, благодаря внесению организации в список нежелательных

Благодаря признанию «Европейского фонда за демократию» (European Endowment for Democracy, EED, ЕФД) нежелательной организацией России удалось избежать «цветной революции)» по отработанному структурой сценарию. Минюст РФ признал, что деятельность организации, возглавляемой экс-заместителем главы МИД Польши Ежи Помяновски, «угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ».

ЕФД позиционирует себя структурой, финансирующей демократию в государствах Восточной Европы и Западных Балкан, а также странах ближневосточного и североафриканского региона. На деле основной направленностью деятельности структуры является организация революций в странах СНГ. Инициативы EED спонсируются Еврокомиссией, а также 23 европейскими странами и Канадой. Вскоре в список спонсоров структуры войдут и США.

ЕФД входит в состав «Открытого общества» американского миллиардера Джорджа Сороса. Неудивительно, что фонд ежегодно реализует гранты на десятки млн евро, что подтверждают данные на сайте. При этом грантополучатели определяются не по итогам конкурса, а по личным предпочтениям руководства.

В основном предпочтения связаны с формированием определённого общественного мнения. Инициативы ЕФД можно посмотреть на сайте организации. Основная часть всех проектов направлена на поддержку программ в странах СНГ, в частности, на Украине, в Молдове и Белоруссии.

EED принимал активное участие в организации украинского Майдана. Фонд спонсировал телеканал «Громадское телевидение», который в итоге стал рупором украинской революции. При этом руководитель ЕФД открыто заявлял, что украинский телеканал работает в рамках противостояния российской пропаганде.

«Мы отделяем пропаганду Кремля в нерусскоязычных СМИ и влияние на русскоязычного потребителя, несмотря на его этническую принадлежность. Ведь есть украинцы, молдаване, белорусы, которые являются объектами информационной агрессии РФ и в то же время не всегда имеют альтернативу в своих странах. Даже в Украине независимые русскоязычные СМИ не имеют такой силы воздействия, как телеканалы, контролируемые Кремлем.

Фонд EED действует в двух плоскостях - укрепляем уже существующие русскоязычные СМИ (сайты, радио, телевидение) и в то же время создаем центры, которые будут объединяться в более крупные структуры для повышения журналистских стандартов», - рассказал Помяновски.

Для осуществления своих целей ЕФД заманивает хорошей зарплатой людей на обучение «приёмам демократии» в Бельгии, которое длится 12 месяцев. После получения знаний по «европейской демократии» обучающийся отправляется домой, чтобы использовать полученные знания.

Также у EED существует структура, называемая «Обсерватория демократии». Это аналитический центр, который занимается воздействием на мнение людей, освещая социальные проблемы, в возникновении которых виноваты власти.

Так, например, материалом о школьной форме поднимают вопросы либерализма, которые являются составной частью «политического программирования». Так осуществляется перестройка общества под западную «демократию», направляемая на дискредитацию государственной власти.

Помимо поддержки СМИ на Украине фонд финансировал «антикоррупционные проекты», преследующие цель создания негативного мнения об отдельных лицах, представляющих власть. Одним из таких проектов является «Антимайдан». Однако в описании программы фонда говорится о контроле политических деятелей в стране

и распространении информации для давления на власть. По сути EED не скрывал реальные цели, но госорганы не осознавали, какое влияние структура оказывает на настроения в обществе, что привело к необратимым последствиям.

ЕФД также пытался повлиять на настроения в молдавском обществе. EED посредством СМИ пиарил кандидата в президенты Майю Санду. Так, в Молдавии была создана целая сеть СМИ, формировавших общественное мнение о кандидатах.

Кроме того, ЕФД организовывал и спонсировал общественные мероприятия для раскачки обстановки. В итоге молдавские госорганы также проморгали опасность, исходящую от лишнее EED. Как итог, протестные настроениям (настроения) и «бархатная революция» в 2013 году.

В Беларуси EED выделял средства на разработку предвыборных программ для кандидатов от оппозиции и организовывал тренинги для либералов. В данный момент ЕФД спонсирует по меньшей мере 150 инициатив на территории Белоруссии. Главная идея заключается в борьбе с «диктатурой Лукашенко».

Стоит отметить, что сам Помяновский открыто заявлял о своём негативном отношении к Лукашенко. А на конференции в 2013 году глава ЕФД не стал скрывать, что попытки достичь «демократических перемен» в Белорусии осуществляются по политическим мотивам.

«Легко сказать о том, чего бы мы хотели, но трудно сказать о том, что нам удалось. Планы по демократизации Беларуси – это такое понятие, которое носит политический и теоретический характер. Речь идет о большом количестве инструментов, которыми мы пользуемся во внешней политике для достижения демократических перемен в Беларуси», - сообщил Помяновский.

Организовать революцию в Белоруссии EED так и не удалось, однако повлиять на настроения в обществе всё же получилось.

Ещё одной ключевой задачей ЕФД в странах СНГ является попытка настроить общественность против сильного союзника в лице РФ. Это подтверждается финансированием различных мероприятий, в которых Россия выставляется как некое вражеское государство.

В России EED также вёл активную работу по поддержке либеральных информационных ресурсов и организаций с целью сформировать у граждан негативное мнение о власти. Масштабную помощь оппозиционные деятели получали в рамках проведения мероприятий, организованных фондом Бориса Немцова, что в очередной раз подтверждает заинтересованность EED в дестабилизации политической ситуации в России.

Попытки ЕФД реализовать вмешательство во внутренние дела по отработанным схемам государства были пресечены государственными органами. Благодаря эффективной работе сотрудников Генпрокуратуры и Минюста РФ планы EED устроить «цветную революцию» провалились.