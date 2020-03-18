Главная » Здоровье, Новости, События Настоящего, Творчество

Евровидение-2020 отменено из-за коронавируса.

18:11. 18 марта 2020 106 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

5e722217ae5ac94fe7037d91

Конкурс «Евровидение-2020» отменён в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

  • globallookpress.com

«С большим сожалением вынуждены сообщить об отмене конкурса «Евровидение-2020» в Роттердаме», — говорится в официальном заявлении.

Как отметили организаторы, в течение последних недель было изучено множество «альтернативных вариантов», которые позволили бы провести конкурс, однако ограничения, наложенные правительствами стран, привели Европейский вещательный союз к решению отменить мероприятие.

 

Организаторы отметили, что будут обсуждать проведение Евровидения в Роттердаме в 2021 году.

Ранее в EBU рассказывали о ходе подготовки к Евровидению.

Тогда организаторы отметили, что продолжают следить за событиями по всей Европе и тщательно изучают возможные сценарии проведения конкурса.

 

Источник: https://russian.rt.com/world/news/729665-evrovidenie-otmeneno-iz-za-koronavirusa

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Наша культура не получила ничего. Юрий Лоза
Пока горячо – об итогах «Евровидения». Eurovision 63 Самый главный результат – ...
Правда о том, как «плохо» жилось в СССР
Чем дальше от нас советское прошлое, тем большим количеством небылиц оно обрастает. Одни на голубом глазу уверяют, что жить «в эту пору прекрасную» было легко и весело, другие вспоминают исключительно ужасы вроде километровых очередей и острой нехватки ...
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за гей-пропаганды
... решила не принимать участие в «Евровидении» в 2020 году из-за..., а на венгерском проправительственном телеканале «Евровидение» назвали «гомосексуальной флотилией», отметив, что... 2019 году гостей и участников «Евровидения» принимал Израиль. Победу в песенном...
Как русские убивали русских
Почти ежедневно получаю письма, в которых единомышленники просят рассказывать не только о событиях современной истории и политики, а о хороших прочитанных книгах. Так мы и сделаем. Предлагаю вашему вниманию выпуск видеоблога, который посвящен книге «...
История террора: от убийства Александра II до дела «Сети»
В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали вместе с Владимиром Ворсобиным (это его последний совместный эфир) вопросы истории такого явления как «терроризм» — от народовольцев и до наших современных «...
Почему Путин торопит конституционную реформу?
Наблюдая за тем, как разворачиваются события вокруг конституционной реформы, трудно избавиться от ощущения, что столкнулись два течения: на ускорение процесса и на его торможение.И по мере возрастания торможения усилилась активность президента Владимира ...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)