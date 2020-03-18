Евровидение-2020 отменено из-за коронавируса.

Конкурс «Евровидение-2020» отменён в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«С большим сожалением вынуждены сообщить об отмене конкурса «Евровидение-2020» в Роттердаме», — говорится в официальном заявлении.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Как отметили организаторы, в течение последних недель было изучено множество «альтернативных вариантов», которые позволили бы провести конкурс, однако ограничения, наложенные правительствами стран, привели Европейский вещательный союз к решению отменить мероприятие.

Организаторы отметили, что будут обсуждать проведение Евровидения в Роттердаме в 2021 году.

Ранее в EBU рассказывали о ходе подготовки к Евровидению.

Тогда организаторы отметили, что продолжают следить за событиями по всей Европе и тщательно изучают возможные сценарии проведения конкурса.