Евровидение-2020 отменено из-за коронавируса.
Конкурс «Евровидение-2020» отменён в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
- globallookpress.com
«С большим сожалением вынуждены сообщить об отмене конкурса «Евровидение-2020» в Роттердаме», — говорится в официальном заявлении.
An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020
Как отметили организаторы, в течение последних недель было изучено множество «альтернативных вариантов», которые позволили бы провести конкурс, однако ограничения, наложенные правительствами стран, привели Европейский вещательный союз к решению отменить мероприятие.
Организаторы отметили, что будут обсуждать проведение Евровидения в Роттердаме в 2021 году.
Ранее в EBU рассказывали о ходе подготовки к Евровидению.
Тогда организаторы отметили, что продолжают следить за событиями по всей Европе и тщательно изучают возможные сценарии проведения конкурса.
Источник: https://russian.rt.com/world/news/729665-evrovidenie-otmeneno-iz-za-koronavirusa
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