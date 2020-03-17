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Настоящие мужчины и женщины. Какие они?

16:31. 17 марта 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Какими должны быть образы настоящего мужчины и настоящей женщины?

Ольга ЯАРАЯ, Александр(Радамир), Татьяна ТмисУРА
В передаче принимали участие члены Клуба НСР

Какой образ настоящего мужчины рисует женщина? Образ настоящей женщины мужчина составляет до встречи с ней?…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rspTB2eFsxY

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