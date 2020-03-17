Настоящие мужчины и женщины. Какие они?
Какими должны быть образы настоящего мужчины и настоящей женщины?
Ольга ЯАРАЯ, Александр(Радамир), Татьяна ТмисУРА
В передаче принимали участие члены Клуба НСР
Какой образ настоящего мужчины рисует женщина? Образ настоящей женщины мужчина составляет до встречи с ней?…
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