Психолог Александр Шахов: 9 заповедей настоящего мужчины!

Мне не объясняли это отец или учитель в школе. Я никогда не видел четко сформулированной инструкции, которая так нужна нам, мужчинам. И постигал эти заповеди в жизни через боль и ошибки… пишет психолог Александр Шахов.

Признаюсь честно: сев за ноутбук, я долго смотрел в экран, пытаясь вспомнить и сформулировать, что такое быть мужчиной. Вдруг я ясно осознал, что в моей голове, как, уверен и в головах многих современных мужчин, среди вбитых в нее теорем Пифагора, формул кислот, дат мировых войн и прочих общеобразовательных и профессиональных знаний, нет самого основного – четкого определения, что значит быть мужчиной.

Настоящий мужчина: 9 заповедей

Мне не объясняли это отец или учитель в школе. Я никогда не видел четко сформулированной инструкции, которая так нужна нам, мужчинам. И постигал эти заповеди в жизни через боль и ошибки. В погоне за техническим знаниями, наше общество потеряло самое важное — определение нас самих.

Поэтому, нашим сыновьям, будущим и настоящим мужчинам посвящается… Заранее извиняюсь перед женщинами за грубые формулировки, ведь этот кодекс написан для мужчин и на мужском языке.

Заповедь № 1: Держи слово.

Мужчина – это надежность. Надежность определяется тем, насколько ты можешь следовать тому, о чем заявил. Этим мужчина отличается от Кончиты Вурст – бородатой женщины, имеющей бороду и кое-что еще, но по сути представляющей посмешище, пародию на мужчину, насмешку над ним.

Если ты не держишь слово: своей женщине, своему ребенку, своему другу и даже своему врагу, просто надень платье. Уверен, у тебя будет много поклонников среди тех… ну, ты сам знаешь. Если же ты сделал непростой выбор — быть мужчиной, то отвечай за свои слова, иначе любой имеет право с презрением посмотреть на тебя. Держи слово или умри с позором.

Заповедь № 2: Не распускай нюни.

«Сопли распустил, как девчонка! Смотри, он ноет!» Каждый из нас, мужчин прошел в детстве этот урок. Это было обидно. Обидно вдвойне потому, что ныли-то мы по весомой причине: нам было больно и страшно. Но вместо сочувствия и помощи, мы получали в ответ – «слабак». Так мы узнавали, что этот мир не проявит к тебе жалости, когда ты беспомощен. Наоборот: только покажи слабину и тебя унизят, раздавят, сомнут, уничтожат. Нельзя быть слабым. Нельзя проявлять эмоции. Нельзя плакать. Поэтому настоящие мужики с начала времен глотали слезы, вытирали их рукавом, размазывая грязь по лицу, сжимали кулаки, зубы и вставали. Вставали для ещё одной попытки, еще одного шага к победе. До тех пор, пока не получится. И если на землю падал мальчик, то поднимался уже мужчина.

В какой момент времени мы снова стали мальчиками? В какой момент времени мы стали ныть: «я устал»», «правительство меня обокрало»? В какой момент мы сами стали теми, кто унижает слабых? Ведь когда ты орешь на свою женщину, унижаешь невниманием и изменами, когда манипулируешь ее чувствами, ты не становишься мужчиной, а превращаешься в слабака.

Лежать и ныть на диване «Я не могу найти работу» ты можешь только жене, ведь она тебя не пнет, а утешит, проявит терпение, пока ты оторвешь свою пятую точку от дивана и начнешь приносить в семью деньги, ведь именно это и называется «быть мужчиной» — приносить добычу и защищать своих близких, а не пить пиво каждый вечер и смотреть футбол. Я скажу, как мы докатились до этого: мы перестали общаться в обществе настоящих мужчин. В том обществе, где царит безжалостная честность, где тебе откровенно скажут: твоя женщина не счастлива? Слабак! Твои дети не видят отца? Слабак! Ты не можешь контролировать свое либидо и бегаешь за женскими трусами? Слабак!

Не ной, что мир суров. Победи или сдохни. Такой выбор стоит перед мужчинами. И если ты еще лежишь на диване, знай, ты уже сдох. Сдох, как мужчина. От тебя уже прет тухлятиной и забродившим пивом. И мне жалко для тебя даже «аминь».

Заповедь № 3: выживай в любых условиях.

Если ты мужчина, то твое дело — уметь выживать. Выживать – это значит оставаться на плаву самому и обеспечивать достойную жизнь твоей семьи, твоих близких, твоего «племени». Для этого ты должен постоянно развивать свои навыки, готовиться, учиться новому. Этот мир далеко не мамины ручки, как ты уже понял в детстве. Противники только и ждут твоих ошибок, чтобы порвать тебя. За пощадой беги к мамке. А мужской мир не принимает оправданий и жалоб. Конечно, ты уже что-то знаешь и умеешь, раз ты еще жив. Но этого недостаточно.

Заповедь № 4: учись.

Не будь рогатым животным, который чванно заявляет «Я уже все знаю». Учись зарабатывать деньги, чтобы быть лучшим охотником и добытчиком. Учись психологии потому, что тебе придется договариваться с людьми. Ты можешь или драться со всеми, заводя врагов и опасаясь удара в спину, либо, зная психологию и дипломатию – оружие лидеров, приобретать друзей, чтобы быть защищенным со всех сторон.

Конечно, ты должен изучать психологию женщины. Они, как динамит: знаешь как обращаться – будет преимущество, не знаешь – разорвет твой мозг в клочья. Ты же не полезешь устанавливать взрывчатку, если ничего в этом не соображаешь? А с женщиной ты думаешь справишься? Она же ходячий динамит! Взгляни на кучу спившихся, свихнувшихся от любви, покончивших в собой, разрушивших свою жизнь мужчин. От динамита жертв меньше.

В общем, выбор у нас небольшой: либо учиться и становиться лучшими, получать престиж, лучшие куски «мяса», лучшую женщину и комфорт, либо оставаться самодовольным глупцом, который «все знает сам».

Заповедь № 5: скупость – удел слабых.

Скупы те, кто нищ духом, сколько бы миллионов он не имел. Недаром говорят, что щедрость – удел великодушных, то есть великих, сильных духом. Делиться могут лишь уверенные в себе мужчины. Уверенные, что, даже если отдадут последние 100 рублей, они смогут достать еще. Поэтому сильные могут пожертвовать последнюю рубашку тому, кто просит. Ведь кто просит, не уверен, что может заработать сам, он слаб. Кто дает, тот силен. Скупость – удел трусов. Они не уверены ни в себе, ни в своем будущем. Они дрожат над каждой копейкой, боясь, что придут трудные времена и они не смогут справиться. Скупой мужчина достоин лишь презрения.

Скупость – это не только и не столько про деньги. Скупость – это про характер.Тот мужчина, который скупится на комплименты своей женщине, подарки, цветы, женские безделушки, объявляя это «экономические не рентабельным», просто-напросто слабак. Лидер, вожак всегда поддерживает и заботится о членах своей стаи.

Щедрость – это удел богов, царей и героев. Щедрому не нужно требовать уважения и завоевывать внимания – близкие ценят его за широту души и сильный характер.

Щедрость – это победа над собой. Над своей мелочностью, страхом, эгоизмом. Лишь тот, кто умеет побеждать себя, способен победить кого-то еще. Поэтому щедрый – уже победитель, а скупой – жалкий неудачник.

Если у тебя нет денег или силы духа, чтобы быть щедрым к своей женщине, детям и близким, ты только зря расходуешь воздух, ты бесполезен. Думай, работай, делись – вот и весь простой смысл мужской жизни.

Заповедь № 6: надо БЫТЬ сильным, а не казаться таковым.

Старина, ты можешь отпустить бороду и накачать бицепс, ты можешь запугать женщин и детей, можешь надеть брендовые вещи, но мы-то с тобой знаем, что это не делает тебя сильнее. Мы с тобой знаем, что агрессия — это маска, за которой ты скрываешь свою растерянность и страх. Сильный спокоен и уверен. Сильному не надо никому доказывать и демонстрировать свою силу. Волки не гавкают как дворовые псы. Они делают свое дело.

«В чем сила, брат?», — спрашивал Бодров. И отвечал словами Суворова: «В правде». Сила в справедливости, старина. В понимании, что ты живешь и вкалываешь ради правого дела, ради правильных принципов, которые затерялись среди попсового хлама. Быть опорой близким, создавать условия для счастливой жизни и защищать мир – вот наша с тобой мужская профессия.

«Кто силен?», — спрашивал ученик мудреца. «Кто победил себя», — отвечал Учитель. Когда легко, сделает и женщина. Наша профессия – делать, когда трудно. В этом и есть наша мужская сила – делать то, что другие не могут. И начать с победы над собой.

А сейчас я скажу, что труднее всего: оставаться добрым. Да-да, ведь попсовый мир Голливуда говорит, что силен тот, кто злее, агрессивнее и наглее. Но мы с тобой помним, что сила в правде. Какими бы не были злыми и наглыми Наполеон, Карл Великий, Гитлер и многие другие, все они обломали зубы потому, что наши деды боролись за правое дело: за своих женщин, детей, стариков, землю.

Нам нельзя потерять победы наших предков. Давай будем хранить, защищать и поддерживать то, за что они кровь пролили – мир, счастье и спокойствие наших близких. Не строй из себя крутого мужика. Докажи делом, что ты силен — сделай счастливыми свою семью.

Заповедь № 7: мужчина тот, кто действует

Мы рождены для действия. Мужчины наилучшим образом приспособлены для этого: у нас есть ум, который без эмоций может объективно проанализировать ситуацию и выбрать правильную стратегию, у нас есть целеустремленность, есть крепкие руки, чтобы делать то, что надо сделать, есть характер и воля, чтобы не сдаваться при первых трудностях и противостоять страху, неуверенности и панике. Но все это бесполезно, если не действовать.

Кто бездействует? Трусы. Трус – тот, кто боится совершить ошибку, пострадать, взять ответственность за последствия. Трус бездействует. Он может прикрываться оправданиями: нет подходящих условий, у меня не хватит сил, я не знаю, как это сделать. Создай условия. Найди силы. Узнай как сделать. И действуй!

Для бездействия нет оправданий. Кто тянет с решением, перекладывает его на других, а тем более на плечи женщины, кто срывает раздражение и гнев на жену и ребенка, вместо того, чтобы посмотреть в лицо проблеме и решить ее, тот трус.

Не обижайся, если тебя назовут тем, кем ты являешься – трусом, когда ты бездействуешь. Небо голубое, вода мокрая, ты – трус. Это просто положение вещей. Ты заслужил это «почетное» звание и поэтому нет ничего неправильного, если любой мальчишка может тебе крикнуть в лицо «Трус!»

В Кодексе офицера русской армии, есть пункт: «Нет ничего хуже нерешительности». Ничего. Нет. Хуже. Думай. Но и действуй.

Заповедь № 8: мужчина надежен

Старина, ты и сам знаешь, что самое важное в отношениях — надежность. Кто такой друг? Тот, на кого ты можешь рассчитывать, кто верен тебе. Кто самый презренный из людей? Предатель. Знаешь ли ты, что сам бываешь предателем? Да-да, именно ты бываешь самым презренным из людей, когда в ссорах с женщиной угрожаешь, что уйдешь, если она не выполнит твои условия. Гнуснее и подлее ничего придумать-то нельзя.

Суть мужчины – в надежности. В ней сила. Женщины слабые, им тяжело доверять — их много раз обманывали. Когда появляется эдакий молодец, который своим видом, словами и поведением говорит: «Я крутой, я надежный», женщина хочет верить, что обрела наконец ту опору в жизни, которую всегда искала. И в этот момент ты подло бьешь в спину: «Не будешь делать так, я уйду». Ты говоришь, что уйдешь в любой момент. Трусливо и подло сначала убедить человека, что тебе можно доверять, а потом предать его. Тем более того, кто слабее.

В мужской среде ты так себе не позволил бы сделать, верно? Ведь у нас разговор короткий: сказал — сделал. Иначе ты – …. Сам знаешь. Если ты принял решение быть женщине опорой, держи слово, будь мужчиной, не угрожай уходом – это подло. Не нравится – прими решение и уйди честно.

Кое-кто лишь выглядит крутым, а на поверку – гнильцо. Мы знаем это. Видели в жизни. Так вот не будь таким. Не будь предателем. Не угрожай женщине тем, что бросишь, если тебе не нравится что-то в ваших отношениях. Решай проблемы честно, без угроз бросить. Будь мужчиной!

Заповедь № 9: мужчина — добытчик

В Каменном веке мужчину не нужно было мотивировать идти на охоту. Мотиватор был один – голод. Сейчас ситуация изменилась: за 45 лет я ни разу не услышал, чтобы кто-то из моих знакомых умер с голоду. Наоборот! Мужики чаще сталкиваются с синдромом Винни-Пуха – с трудом пролезают в дверной проем.

Мужик должен зарабатывать деньги не только потому, что у него есть семья и семья должна жить в достатке. Он должен зарабатывать, чтобы говорить себе «я – мужик». Потому, что параферналиями может похвастаться и козел. И если именно ими определяется «мужественность», то у козла, похоже, больше оснований считаться «мужиком».

«Да как же тут можно заработать! Все разворовали! Не дают бизнесом заниматься! Налоги, поборы, интриги, расследования»… Ага-ага…Расскажите это девочкам вроде Маши Солодар или Лилии Ниловой. Они живут в том же мире и, кстати, с параферналиями у них все сложно. Но, тем не менее, они, несмотря на свой юный возраст и якобы «гендерную нерасположенность», могут зарабатывать по млн. долларов, в то время пока некоторые тюлени продолжают позировать перед телевизоров.

В общем, старина, хватит ныть. Охотиться было всегда тяжело, поэтому этим и занимаются мужчины. Иди и принеси «мамонта» денег, чтобы хватило с лихвой на семью. Не знаешь как «охотиться»? Иди учись у «охотников». А если не учишься, то не дури женщинам голову, найди на пульте кнопку и продолжай наслаждаться одинокими удовольствиями. Женщинам нужны мужики, а не тюлени.