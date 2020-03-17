Чья вакцина спасёт мир от коронавируса? Гонка началась
Потрясший мир коронавирус поставил перед нами новый вопрос – кто первым создаст вакцину, которая остановит победное шествие заразы по планете. И кому она будет принадлежать – всему человечеству или отдельной стране? В последние дни поступает всё больше сообщений о том, что вакцина будет вот-вот готова в США, Германии, Канаде, Китае и других странах. Насколько такие сообщения правдивы, и каковы успехи России – разберём далее.
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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
А где-то сидят тихо создатели короновируса с вакциной …
Вы заметили что происходит….Ни свиной,ни птичий грипп не сравниться…Красноярск…Сибирь.Тихая гавань.Один случай в БСМП….Школы закрыты.Внеплановые каникулы.Детсады нет(инначе пиз..ц).Маски стоят в 300 раз дороже и не более 3 в руки…Истерия.Может лучше и перебдеть,чем недобдеть,я не спорю…Но…так похоже на наеб..лово.В Чите все сметают из супермаркетов.Как бы понятно все…Но,как отписался кто-то из адекватов-”Что будем жрать,кода перекроют все страны,все границы”….Тут как бы на дебилов внимания обращать не стоит…Можно реально попасть…Картохи месяца на 3,и то далеко не у всех.
Как быстро поменялись человекообразные.. Не поделятся.
Да вы что, даже в Чите, я вроде недалеко от Читы, но не слышал, надо завтра позвонить родне узнать, если че тоже у себя бежать, все сметать.
Да вы и позвоните…Я это не придумал.Точно такой же звонок и был от родственников.Может и не массово,но пронаблюдал прапорщик,которому за тушенку переживать не стоит…Сам не был,не видел…телефонный звонок и рассказ.Ему больше верю,чем рассказам из госканалов,что везде и все хорошо.
Два районных центра, в одном живу в другом работаю, в котором работаю, граница с Китаем, пропускной пункт, авто,жд, счас закрыты, паники нет и небыло, с Читой связь почти каждый день, у жены две родных, две двоюродных сестры, тётка, дядька, тоже пока тишина. Но будем посмотреть
Был звонок.Я вам точно передал смысловую нагрузку беседы.Повторюсь…Сам не был в Чите в это время.Как и вы,я полагаю…Когда тебе звонит родственник (это примерно раз в полгода) и рассказывает что скупают люди в магазинах консервированные продукты,то я склонен ему доверять(но не на 100%,так как сам не присутствовал)…Полагаю доходчиво донес мнение.