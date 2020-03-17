Чья вакцина спасёт мир от коронавируса? Гонка началась

Потрясший мир коронавирус поставил перед нами новый вопрос – кто первым создаст вакцину, которая остановит победное шествие заразы по планете. И кому она будет принадлежать – всему человечеству или отдельной стране? В последние дни поступает всё больше сообщений о том, что вакцина будет вот-вот готова в США, Германии, Канаде, Китае и других странах. Насколько такие сообщения правдивы, и каковы успехи России – разберём далее.



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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=APrjImIDqVk