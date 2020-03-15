Турецкие радикалы начинают охоту на российских туристов

В турецких СМИ всё активнее нагнетается русофобская истерия. С учётом того, что в Турции существует множество группировок националистов и религиозных радикалов, для россиян поездки в эту страну становятся по-настоящему опасными.

Причиной разжигания русофобии послужили события в Сирии. Турецкая армии под предлогом борьбы с курдской угрозой начала воевать против САА на стороне террористов. Однако войска Башара Асада при поддержке России действуют более успешно, что и вызывает раздражение у Анкары.

Россиян уже начали преследовать в соцсетях, рассылая блогерам и журналистам многочисленные угрозы. Ещё больше истерию разогревают так называемые эксперты-аналитики из турецких СМИ. Так, например, профессор Месут Хакки заявил, что Россия и Турция воевали друг с другом 16 раз, и Анкара не против повторить. Подобные провокации уже переходят все границы. А от радикально настроенных граждан можно ожидать вообще, чего угодно, вплоть до нападений на российских туристов.

К тому же, Турция уже известна тем, что способна устраивать безумные русофобские акции. Так, в 2016 году турецкие спецслужбы через подконтрольных террористов организовали убийство российского посла Андрея Карлова. В целом, Анкара никогда не чуралась сотрудничества с террористами, и устраивала теракты и на своей территории и за границей.

В 2015 году правительство Эрдогана организовало теракт в Суруке, жертвами которого стали курды, и родственные сирийским алавитам алевисы. Таким образом, Анкара намерено положила конец перемирию с РПК и начала операцию против курдов на территории Турции.

А ещё через пару месяцев турецкие спецслужбы организовали теракт в Париже, из-за того, что действующий тогда президент Франции Оланд вышел из договора с Турцией о создании Суннистана и псевдо-Курдистана. А марте 2016 года Анкара организовала теракт в Брюсселе, отомстив тем самым за то, что Бельгия предоставила политическое убежище лидерам турецких курдов.

Турция ведёт политику по сути террористическими методами и в последнее время это особенно подтверждается. Анкара обвиняет Россию в своих неудачах в Сирии, и неизвестно какую месть подготовили турки. В такой ситуации россиянам стоит избегать любых поездок в Турцию.