Библиотечное дело.

ГБЛ против хасидов: русские не сдаются 22 ноября с наступлением иудейской субботы (15.30 по Москве) группа хасидов прервала сухую голодовку, объявленную из-за отказа дирекции библиотеки им. Ленина вернуть книги и рукописи из знаменитой коллекции Шнеерсона. Однако некоторые, по сведениям Ъ, продолжили голодать негласно.

Коллекция Шнеерсона: 12 тысяч книг и 381 рукопись. Личная собственность духовного главы хасидской общины Любавичского рабби Шнеерсона. Декретом СНК РСФСР от 1918 г. признана национализированной и передана в закрытые фонды библиотеки. Исключительные имущественные права на владение коллекцией, по мнению хасидов всего мира, принадлежат зятю Шнеерсона Менахему, живущему в США. 8 октября с. г. Госарбитраж РСФСР обязал ГБЛ вернуть коллекцию хасидам.

ГБЛ отказала, заявив, что ее архивы — национальное достояние народа советского.



18 ноября Высший арбитражный суд РСФСР вторично и окончательно постановил начать в этот же день передачу собраний коллекции из Ленинки в фонды специально для этого созданной Еврейской национальной библиотеки. Однако, как и в прошлый раз, ГБЛ свершила акт гражданского неповиновения и ничего не выдала. Более того, во время заседания суда библиотекари устроили потасовку с теми, кто хотел пройти на слушания в зал заседаний арбитража.

Решив, что без личной инициативы не обойтись, хасиды сами направились к руководству Ленинской библиотеки и потребовали вернуть святыни немедленно. Но даже такая категоричность оказалось бессильной. 20-го утром хасиды снова явились в ГБЛ (на этот раз прихватив с собой ящики для транспортировки).

Дальше гардеробной стойки их не пропустили, и тогда они стали вызывать администрацию вниз, к барьеру, на диалог, требуя все ж таки проявить уважение к России и выполнить решение ее законной власти. В ответ они услышали от спустившихся к ним простых библиотекарей: "Правительства приходят и уходят, а книги все равно останутся у нас. Никто нас не заставит сдать коллекцию". (Материал о закрытии библиотеки им. Ленина см. на стр. 2.) В беседе с корреспондентом Ъ начальник отдела библиотек Минкультуры СССР (ныне — Межреспубликанский комитет по культуре) Артур Толстиков пояснил: "Ленинка, равно как и наше ведомство, не является собственником фондов. Это национальное достояние. И распоряжаются им только президенты СССР и РСФСР, а также депутаты. Лишь их решение будет выполняться". Этот же Толстиков заявил корреспонденту Ъ: "Самое смешное, что пока еще нет доказательств, что зять (Менахем. — Ъ) является наследником личного имущества Шнеерсона. У нас, например, это бы не прошло: зять — не кровный родственник. И во-вторых, несуществующая еврейская библиотека, которая не зарегистрирована в Минкультуры РСФСР... это все обман, выдумки". Однако, по другой версии, правительство не берется покровительствовать хасидам, поскольку выдача коллекции стала бы прецедентом денационализации, механизм которой еще никем официально не обсуждался.

Вечером 20 ноября гордые хасиды пошли на крайнюю меру: объявили сухую голодовку во втором подъезде ГБЛ. Однако, как сказал корреспонденту Ъ раввин Ицхак Коган, "в 9 часов, перед закрытием библиотеки, нас просто начали бить".

Хасиды удалились, но голодовку не прекратили. Только наступивший шабад вынудил их сделать паузу до начала следующей недели.

Журнал "Коммерсантъ Власть" №45 от

25.11.1991

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/1646