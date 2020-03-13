США должны всем нам объяснить
00:05. 13 марта 2020 143 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5705784.html
Высокопоставленный чиновник МИД Китая фактически обвинил США https://twitter.com/zlj517 в распространении коронавируса, указывая на то, что часть смертности от группа в США, это фактически скрываемая властями США смертность от коронавируса.
Некоторые смертельные случаи гриппа были фактическим заражением COVID- 19, заявил Роберт Редфилд из американского CDC во время слушаний в Палате представителей.
США сообщили о 34 миллионах случаев заболевания гриппом и 20 000 случаях смерти. Скажите, пожалуйста, сколько из них связаны с COVID-19?
Директор Центра США по борьбе с болезнями будет арестован?
Когда «Пациент ноль» появился в Соединенных Штатах?
Сколько людей заражено?
Как называется больница?
Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань.
Америка должна быть прозрачной!
Чтобы сделать данные общедоступными!
Соединенные Штаты должны нам объяснение!
(с) Пресс-секретарь и заместитель генерального директора департамента информации МИД КНР Лицзян Чжао
Стоит отметить, что на эту должность Лицзян Чжао был назначен уже в разгар эпидемии коронавируса.
Упоминаемое видео с заявлениями Редфилда https://twitter.com/zlj517/status/1238114622684585984, где он фактически признается в том, что некоторые посмертные анализы умерших якобы от гриппа, дали положительный результат на коронавирус.
Если это так, то эпидемия у нас вовсе не китайская, так как бушующая в США эпидемия гриппа с высокой смертностью, началась раньше Уханьской вспышки и тут вопрос в том, когда именно в США появился коронавирус.
Вполне понятно, что МИД КНР резонно ухватился за эти признания Редфилда.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5706728.html
мы все свидетели великой мистификации,где по велению Планировщика останавливают самолеты ,круизные пароходы,военные учения,театры ,школы и все страны участвуют в этом ,как в борьбе с мнимыми террористами.Почему ?потому что не хотят быть следующей страной ,как Италия,потому что СМИ в руках мировых ТНК и они создадут ту реальность виртуальную,которая может смести государство и правительство ,да и окружены по периметру лабораториями ,к которым власти государств ,где они расположены не имеют доступа.Это то, о чем орет Макрон.
Если это так, то вот он, (момент истины)