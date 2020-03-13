Нетурей Карто.
Натурей карта — иудейская хасидская религиозная община, резко выступающая не только против сионизма (как и некоторые другие ультра-ортодоксальные течения), но и против существования Государства Израиль.
Существование Израиля и сионизм, по мнению Нетурей карта, противоречат закону Торы.
Истребление евреев, в том числе и холокост, по их мнению, является наказанием еврейскому народу за его грехи.
В палестино-израильском противостоянии занимают проарабскую сторону, поддерживая Организацию освобождения Палестины (OОП), как под руководством Ясира Арафата, так и в настоящее время.
Нетурей Карта возникла в 1935 г. на основе группы сатмарских хасидов, в настоящее время насчитывает около 5 тыс. членов, часть из них сосредоточены в Иерусалиме, располагает четырьмя основными синагогами:
- Tora Ve’Yira — в Иерусалиме,
- Tora U’Tefila — в Лондоне,
- Tora U’Tefila — в Нью-Йорке,
- Beis Yehudi — в г. Монси, штат Нью-Йорк.
Взгляды.
«Стражи города» утверждают следующее:
Еврейский народ и «государство Израиль» — это не одно и то же.
Бог установил еврейскому народу быть в изгнании 2 тысячи лет, и за это время народ не был вовлечён в политику; единственная цель еврейского народа — изучение и выполнение Божественных заповедей.
«Государство Израиль» было создано сионистским движением — политической организацией, и сионисты установили контроль над еврейским народом при помощи террора, хитростей и ложной пропаганды.
Религиозные евреи, которые склоняются к сионизму, искажают Тору, приводя из нее цитаты, говорящие о том, что Создатель дал евреям Землю Обетованную, и опуская цитаты, говорящие о том, что Он забрал её у них, чтобы казалось, будто евреям разрешено иметь свое собственное государство.
Это следует из того, что Бог установил три определения, когда он отослал еврейский народ в изгнание:
- евреи не должны никогда стремиться сами восстановить своё государство;
- они не должны восставать против народов, давших им убежище;
- не приближать время избавления (даже молитвой).
Источник: https://guide-israel.ru/religions/24793-neturej-karto/
Таки-да.И шо нам на это скажет xazzar berlazzar?
Шо ни секта в жыдизме – одни и те же яйца, только в разных проекциях. И взгляд у них тоже одинаковый: наёпывать наивных гоев всеми возможными способами, и в конечном итоге заменить их собой. И не надо пытаться их отмазывать – они сами этого не скрывают…
Да это лимоновцы галимые их всего пять человек на четыре синагоги, когда они заходят евреи разбегаются. Таких реликтов надо беречь, не зря Лимонов популярен.
В Вас сейчас чуть ли не раввин говорит)