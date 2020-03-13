Нетурей Карто.

Натурей карта — иудейская хасидская религиозная община, резко выступающая не только против сионизма (как и некоторые другие ультра-ортодоксальные течения), но и против существования Государства Израиль.

Существование Израиля и сионизм, по мнению Нетурей карта, противоречат закону Торы.

Истребление евреев, в том числе и холокост, по их мнению, является наказанием еврейскому народу за его грехи.

В палестино-израильском противостоянии занимают проарабскую сторону, поддерживая Организацию освобождения Палестины (OОП), как под руководством Ясира Арафата, так и в настоящее время.

Нетурей Карта возникла в 1935 г. на основе группы сатмарских хасидов, в настоящее время насчитывает около 5 тыс. членов, часть из них сосредоточены в Иерусалиме, располагает четырьмя основными синагогами:

Tora Ve’Yira — в Иерусалиме,

Tora U’Tefila — в Лондоне,

Tora U’Tefila — в Нью-Йорке,

Beis Yehudi — в г. Монси, штат Нью-Йорк.

Взгляды.

«Стражи города» утверждают следующее:

Еврейский народ и «государство Израиль» — это не одно и то же.

Бог установил еврейскому народу быть в изгнании 2 тысячи лет, и за это время народ не был вовлечён в политику; единственная цель еврейского народа — изучение и выполнение Божественных заповедей.

«Государство Израиль» было создано сионистским движением — политической организацией, и сионисты установили контроль над еврейским народом при помощи террора, хитростей и ложной пропаганды.

Религиозные евреи, которые склоняются к сионизму, искажают Тору, приводя из нее цитаты, говорящие о том, что Создатель дал евреям Землю Обетованную, и опуская цитаты, говорящие о том, что Он забрал её у них, чтобы казалось, будто евреям разрешено иметь свое собственное государство.

Это следует из того, что Бог установил три определения, когда он отослал еврейский народ в изгнание:

евреи не должны никогда стремиться сами восстановить своё государство;

они не должны восставать против народов, давших им убежище;

не приближать время избавления (даже молитвой).

Источник: https://guide-israel.ru/religions/24793-neturej-karto/