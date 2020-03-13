Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, Экономика

На рынке нефти грядет жестокая ценовая война.

12:22. 13 марта 2020 274 просмотра Один комментарий Опубликовал:
биржа Ценовая война

 

Фото: politeka.net

“Открыта дорога к ожесточенной ценовой войне не только между Саудовской Аравией и Россией, но и США появляются на горизонте. Производство их сланцевой нефти находится теперь под серьезной угрозой из-за обещаний наводнения рынка большим количеством нефти из стран Персидского залива, особенно из Саудовской Аравии и ОАЭ, а также, возможно, из Кувейта”, – пояснил эксперт.

“При этом все стороны испытают на себе отрицательное влияние роста нефтедобычи и падения цен. Саудовская Аравия развязала войну, как принято говорить, “против себя и против врагов”, — считает аль-Азани.

В настоящее время, по его мнению, нет поводов для оптимизма насчет роста цен на нефть в ближайшем будущем. Дело в том, что техническая встреча представителей стран ОПЕК+ в Вене 18 марта, скорее всего, не состоится. И не исключено, что цена нефти может опуститься и до 20 долларов за баррель.

“Главная проблема, что спрос на нефть значительно упал, и экономики многих стран страдают из-за распространения коронавируса. Если появятся признаки сокращения нефтедобычи, это может стабилизировать цены на уровне до 40 долларов. Но для того, чтобы им подняться выше 40 долларов, необходимо решение главной проблемы — устранение угрозы распространения коронавируса”, — заключил эксперт.

 

А вот нефтяников ценовая война не беспокоит.

Тем временем президент США Дональд Трамп чрезвычайно рад сложившейся ситуации. “Цена нефти сейчас та, о которой я мог лишь мечтать. Потому, что цена бензина серьезно снизится. И это (такое влияние на экономику), как сокращение налогов”, — заявил американский лидер.

Российские же нефтяников грядущая ценовая война не особенно беспокоит. Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил после совещания у министра энергетики Александра Новака, что компании РФ мобилизованы работать при низких ценах на нефть. Критичную для ЛУКОЙЛа цену нефти назвать сложно, все зависит от налоговой системы, рассказал он.

В свою очередь, глава “Газпром нефти” Александр Дюков заверил, что его компания устойчива и к цене нефти ниже 35 долларов за баррель. После распада сделки ОПЕК+ компания изучает возможность увеличения добычи, и за месяц может нарастить ее на 45-50 тысяч баррелей в сутки.

А в планах по году будет руководствоваться экономической эффективностью. Компании сами будут принимать решение об увеличении объемов добычи, рекомендаций от Минэнерго на этот счет не поступало, добавил он. Для “Татнефти” же цена нефти даже в 8 долларов за баррель не является критичной, заявил ранее журналистам глава компании Наиль Маганов.

Источник: https://teknoblog.ru/2020/03/13/104440?from=smi2obmen

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Трамп играет за Россию. Зачем взлетели “томагавки”
Последнее максимально возможное сближение России и США происходило в 30-50-е годы прошлого века, особенно активно оно шло до смерти Рузвельта. Сближение это имело настолько серьёзный и угрожающий «элитам» США характер, что им пришлось действовать. ...
ГМО – орудие уничтожения землян [Паразитическая Система]
.... Закулисные хозяева мира давно ведут войну против Руси. Активное внедрение в... вскоре просыпаться уже будет некому. Война против народов Белой Расы не... иезуитская политика является той же войной, войной замаскированной, тайной, но от этого...
Россия и США 26 лет назад и сегодня
... бы только хлынувшими на рынки дешевыми ресурсами сырья и ...пролог новых войн, потому что доминирование в области нефти и газа... означает борьбу за маршруты, за недра, за рынки... на рынках развивающихся стран (не с нефтью и газом, нефть Западной ...
Обучающая серия фильмов "СКВОЗЬ АПОКАЛИПСИС", части 1-2
.... К Земле приближается планета Нибиру, грядет смена полюсов. Какие еще космические....net/kcc4qgi7242k.htmlЗахария Ситчин 03 - Войны богов и людей.doc 5...
Учёные увидели обитателей астрала
Редакция, 17 февраля 2014 Учёные научились видеть обитателей астрального уровня планеты Учёные создали прибор, с помощью которого смогли увидеть обитателей астрального уровня планеты. Правда, отсутствие адекватной научной парадигмы не позволило им сделать ...
Старочеркасск. Гранитные «кубики»
В очередной раз мои читатели делятся информацией, фотографиями, которые сделали в тех местах, где бывает огромное количество посетителей. Но лишь единицы находят в некоторых деталях настоящие сенсации. Остальные, как обычно, проходят мимо, для них все так ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 396 340
    KT 13 марта 2020 в 13:12

    Для “Татнефти” же цена нефти даже в 8 долларов за баррель не является критичной, заявил ранее журналистам глава компании Наиль Маганов.Почему бы и нет, 50% прибыли,-далеко не каждый бизнес даёт.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)