На рынке нефти грядет жестокая ценовая война.

“Открыта дорога к ожесточенной ценовой войне не только между Саудовской Аравией и Россией, но и США появляются на горизонте. Производство их сланцевой нефти находится теперь под серьезной угрозой из-за обещаний наводнения рынка большим количеством нефти из стран Персидского залива, особенно из Саудовской Аравии и ОАЭ, а также, возможно, из Кувейта”, – пояснил эксперт.

“При этом все стороны испытают на себе отрицательное влияние роста нефтедобычи и падения цен. Саудовская Аравия развязала войну, как принято говорить, “против себя и против врагов”, — считает аль-Азани.

В настоящее время, по его мнению, нет поводов для оптимизма насчет роста цен на нефть в ближайшем будущем. Дело в том, что техническая встреча представителей стран ОПЕК+ в Вене 18 марта, скорее всего, не состоится. И не исключено, что цена нефти может опуститься и до 20 долларов за баррель.

“Главная проблема, что спрос на нефть значительно упал, и экономики многих стран страдают из-за распространения коронавируса. Если появятся признаки сокращения нефтедобычи, это может стабилизировать цены на уровне до 40 долларов. Но для того, чтобы им подняться выше 40 долларов, необходимо решение главной проблемы — устранение угрозы распространения коронавируса”, — заключил эксперт.

А вот нефтяников ценовая война не беспокоит.

Тем временем президент США Дональд Трамп чрезвычайно рад сложившейся ситуации. “Цена нефти сейчас та, о которой я мог лишь мечтать. Потому, что цена бензина серьезно снизится. И это (такое влияние на экономику), как сокращение налогов”, — заявил американский лидер.

Российские же нефтяников грядущая ценовая война не особенно беспокоит. Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил после совещания у министра энергетики Александра Новака, что компании РФ мобилизованы работать при низких ценах на нефть. Критичную для ЛУКОЙЛа цену нефти назвать сложно, все зависит от налоговой системы, рассказал он.

В свою очередь, глава “Газпром нефти” Александр Дюков заверил, что его компания устойчива и к цене нефти ниже 35 долларов за баррель. После распада сделки ОПЕК+ компания изучает возможность увеличения добычи, и за месяц может нарастить ее на 45-50 тысяч баррелей в сутки.

А в планах по году будет руководствоваться экономической эффективностью. Компании сами будут принимать решение об увеличении объемов добычи, рекомендаций от Минэнерго на этот счет не поступало, добавил он. Для “Татнефти” же цена нефти даже в 8 долларов за баррель не является критичной, заявил ранее журналистам глава компании Наиль Маганов.

Источник: https://teknoblog.ru/2020/03/13/104440?from=smi2obmen