Скелет, как механизм нашего здоровья. Михаил Сватковский. Часть 2

Скелет человека, зачем он нужен.



Автор-сказитель – Михаил Сватковский

Часть 1 – https://youtu.be/Iq4rnUszqQs



Человеческий скелет — это жёсткая несущая конструкция, арматура механизма под названием человеческое тело. При этом от положения всех сутавов-шарниров и косточек — балок в пространстве, тонуса и силы всех мышц-двигателей, связок (как канатная дорога), которые крепятся к различным косточкам скелета зависит не только красота тела, но и функциональное единство совершенного механизма — тела человека!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yZ6xwtXtrpc