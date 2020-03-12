Скелет, как механизм нашего здоровья. Михаил Сватковский. Часть 2
Скелет человека, зачем он нужен.
Автор-сказитель – Михаил Сватковский
Часть 1 – https://youtu.be/Iq4rnUszqQs
Человеческий скелет — это жёсткая несущая конструкция, арматура механизма под названием человеческое тело. При этом от положения всех сутавов-шарниров и косточек — балок в пространстве, тонуса и силы всех мышц-двигателей, связок (как канатная дорога), которые крепятся к различным косточкам скелета зависит не только красота тела, но и функциональное единство совершенного механизма — тела человека!
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